«Их надо спасать!»: 5 причесок для поврежденных волос

Стрижка похожа на каре средней длины, но при этом мы видим не гладкие волосы, а отдельные слегка взлохмаченные пряди. Прическа очень молодит и выглядит стильно. Хорошо уже то, что она не требует термоукладки, достаточно нанести на волосы стайлер и выделить пальцами пряди.