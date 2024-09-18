«Их надо спасать!»: 5 причесок для поврежденных волос

Posted 18 сентября, 07:37
Published 18 сентября, 07:37
Modified 18 сентября, 07:42
Updated 18 сентября, 07:42
Пикси — это ультракороткая прическа, в которой затылок и виски стригутся по минимуму. Но в этом варианте стрижка дополнена длинной челкой, которую креативно укладывают на бок. Прическа подходит для тонких и ослабленных волос, поэтому предполагает определенный объем.
Стрижки с «мокрой» укладкой не требуют объема, поэтому редеющая шевелюра не будет видна. Мокрый эффект создаст любой подходящий стайлер — мусс, гель, спрей, лак. Главное — не переборщить с этим, чтобы волос не склеился. Короткие волосы наиболее эффектно смотрятся зачесанными назад.
Стрижка похожа на каре средней длины, но при этом мы видим не гладкие волосы, а отдельные слегка взлохмаченные пряди. Прическа очень молодит и выглядит стильно. Хорошо уже то, что она не требует термоукладки, достаточно нанести на волосы стайлер и выделить пальцами пряди.
Эту прическу любят барышни, которые часто стригутся. Дело в том, что шегги очень красиво отрастает и практически не требует коррекции. В любое время твоя стрижка будет выглядеть креативно — слегка растрепанной и объемной.
Французский боб идеально подойдет тем, кто хочет постричься и сохранить при этом женственность. Выбрать можно как вариант с челкой, так и без. Кстати, прическа красиво отрастает и не требует особой укладки. Достаточно вовремя мыть волосы и наносить уходовые средства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14