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Posted 18 сентября, 07:37

Published 18 сентября, 07:37

Modified 18 сентября, 07:42

Updated 18 сентября, 07:42

«Их надо спасать!»: 5 причесок для поврежденных волос

«Их надо спасать!»: 5 причесок для поврежденных волос

18 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Каждый день мы подвергаем волосы разным бьюти-процедурам: нанесение стайлеров, высушивание, завивка, выпрямление. Немудрено, что пряди очень быстро редеют и становятся ломкими. У стилистов в рамках данной проблемы одно решение — стрижка. Какая же прическа лучше всего подойдет для поврежденных волос?

Угловая пикси

Пикси — это ультракороткая прическа, в которой затылок и виски стригутся по минимуму. Но в этом варианте стрижка дополнена длинной челкой, которую креативно укладывают на бок. Прическа подходит для тонких и ослабленных волос, поэтому предполагает определенный объем.

«Мокрая» укладка

Стрижки с «мокрой» укладкой не требуют объема, поэтому редеющая шевелюра не будет видна. Мокрый эффект создаст любой подходящий стайлер — мусс, гель, спрей, лак. Главное — не переборщить с этим, чтобы волос не склеился. Короткие волосы наиболее эффектно смотрятся зачесанными назад.

Текстурированный боб

Стрижка похожа на каре средней длины, но при этом мы видим не гладкие волосы, а отдельные слегка взлохмаченные пряди. Прическа очень молодит и выглядит стильно. Хорошо уже то, что она не требует термоукладки, достаточно нанести на волосы стайлер и выделить пальцами пряди.

Шегги

Эту прическу любят барышни, которые часто стригутся. Дело в том, что шегги очень красиво отрастает и практически не требует коррекции. В любое время твоя стрижка будет выглядеть креативно — слегка растрепанной и объемной.

Французский боб

Французский боб идеально подойдет тем, кто хочет постричься и сохранить при этом женственность. Выбрать можно как вариант с челкой, так и без. Кстати, прическа красиво отрастает и не требует особой укладки. Достаточно вовремя мыть волосы и наносить уходовые средства.

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#Алла Хан#Красота#Волосы#Прически#Стрижки#Прическа#Уход за волосами
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