Чашка кофе и диван: найден рецепт идеальной середины рабочего дня

Шесть лучших советов для тех, кто спит днём Главный лайфхак дневного сна Дневная сонливость может быть следствием заболеваний

Многие из нас иногда ловят себя на мысли о том, что хотели бы снова стать детьми. «Хочу обратно в садик, где покормят и уложат спать» — такую фразу можно услышать даже от сурового руководителя крупного холдинга. Предлагаем отбросить шутки в сторону и разораться, полезен ли дневной сон взрослым.