Чашка кофе и диван: найден рецепт идеальной середины рабочего дня

Posted 17 сентября, 17:49
Published 17 сентября, 17:49
Modified 17 сентября, 17:55
Updated 17 сентября, 17:55
По словам врача сомнолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Романа Бузунова, дневной сон действительно полезен в любом возрасте. При этом он назвал те категории людей, для которых это особенно актуально:
Однако для большинства людей дневной сон не так важен. Можно отдохнуть и просто расслабиться без сна, рассказал врач корреспондентам kp.ru.
1. Лучше всего спать днем до 15 часов.
2. Не ложитесь спать в своей постели, если вы дома — это расслабляет и настраивает на длительный отдых.
3. Оптимальная продолжительность дневного сна для здорового человека — около 20 минут.
4. Выбирайте комфортную позу для сна: хотя бы не за рабочим столом. По возможности используйте кушетку или сиденье автомобиля.
5. Не переставляйте будильник «ещё на 5 минут».
6. После сна выполните хотя бы пару упражнений перед тем, как вернуться к делам.
Если выпить чашку крепкого чая или кофе перед дневным сном, вы проснетесь в бодром состоянии, подчеркнул Бузунов. Дело в том, что кофеин начинает действовать на наш организм примерно через 20-25 минут. А это — как раз оптимальное время для дневного отдыха.
Если сонливость в дневное время начала проявляться без видимых причин, особенно, если вы достаточно спите ночью, — это повод обратиться к врачу. Такое состояние может быть признаком дефицита микроэлементов, нарколепсии, гипотиреоза. Также дневная сонливость проявляется как следствие длительного стресса. Все эти состояния не стоит игнорировать, подчеркнул эксперт.
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