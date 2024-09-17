newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 17:49

Published 17 сентября, 17:49

Modified 17 сентября, 17:55

Updated 17 сентября, 17:55

Чашка кофе и диван: найден рецепт идеальной середины рабочего дня

Чашка кофе и диван: найден рецепт идеальной середины рабочего дня

17 сентября 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney
Многие из нас иногда ловят себя на мысли о том, что хотели бы снова стать детьми. «Хочу обратно в садик, где покормят и уложат спать» — такую фразу можно услышать даже от сурового руководителя крупного холдинга. Предлагаем отбросить шутки в сторону и разораться, полезен ли дневной сон взрослым.

По словам врача сомнолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Романа Бузунова, дневной сон действительно полезен в любом возрасте. При этом он назвал те категории людей, для которых это особенно актуально:

  • для людей, которые мало спят ночью. Если ночного сна недостаточно, можно компенсировать его днем;
  • для тех, кто часто чувствует сонливость в дневное время. Это может быть индивидуальной особенностью;
  • для тех, кто нуждается в дополнительном отдыхе: например, спортсменов или беременных женщин.

Однако для большинства людей дневной сон не так важен. Можно отдохнуть и просто расслабиться без сна, рассказал врач корреспондентам kp.ru.

Можно отдохнуть и просто расслабиться без снаМожно отдохнуть и просто расслабиться без сна
Можно отдохнуть и просто расслабиться без сна. Фото: Изображение Midjourney

Шесть лучших советов для тех, кто спит днём

1. Лучше всего спать днем до 15 часов.

2. Не ложитесь спать в своей постели, если вы дома — это расслабляет и настраивает на длительный отдых.

3. Оптимальная продолжительность дневного сна для здорового человека — около 20 минут.

4. Выбирайте комфортную позу для сна: хотя бы не за рабочим столом. По возможности используйте кушетку или сиденье автомобиля.

5. Не переставляйте будильник «ещё на 5 минут».

6. После сна выполните хотя бы пару упражнений перед тем, как вернуться к делам.

Главный лайфхак дневного сна

Если выпить чашку крепкого чая или кофе перед дневным сном, вы проснетесь в бодром состоянии, подчеркнул Бузунов. Дело в том, что кофеин начинает действовать на наш организм примерно через 20-25 минут. А это — как раз оптимальное время для дневного отдыха.

Если выпить чашку крепкого чая или кофе перед дневным сном, вы проснетесь в бодром состоянииЕсли выпить чашку крепкого чая или кофе перед дневным сном, вы проснетесь в бодром состоянии
Если выпить чашку крепкого чая или кофе перед дневным сном, вы проснетесь в бодром состоянии. Фото: Изображение Midjourney

Дневная сонливость может быть следствием заболеваний

Если сонливость в дневное время начала проявляться без видимых причин, особенно, если вы достаточно спите ночью, — это повод обратиться к врачу. Такое состояние может быть признаком дефицита микроэлементов, нарколепсии, гипотиреоза. Также дневная сонливость проявляется как следствие длительного стресса. Все эти состояния не стоит игнорировать, подчеркнул эксперт.

Читайте также:
Как быстро забеременеть: народные приметы и советы врачаПроверено: эта диета снизит уровень стрессаКак эффективно бороться с осенней сонливостью?
#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Работа#Сон
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика