Российские и зарубежные фотографы рассказали о Петербурге на языке искусства

Посетители выставки знакомятся с людьми, любящими этот город и свою работу, создающими культурные связи между различными группами населения и таким образом развивающими социум. Главную роль в объединении горожан, вне зависимости от их происхождения, играет искусство. Санкт-Петербург — это не просто инфраструктура, его главным достоянием являются жители, их судьбы и взаимодействие, что и находит отражение в уникальной экспозиции, пишет spbcult.ru.