Российские и зарубежные фотографы рассказали о Петербурге на языке искусства

Posted 18 сентября, 07:28
Published 18 сентября, 07:28
Modified 18 сентября, 07:30
Updated 18 сентября, 07:30
Фотографы посредством своих работ повествуют о людях, сделавших вклад в развитие Санкт-Петербурга и его культуры.
С фотопортретов на нас смотрят рабочие Кировского завода, студенты питерских вузов и служители искусства. В их числе — гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Санкт-Петербургского музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело, режиссер Алексей Учитель, дирижер Кристиан Делизо и другие известные личности.
Посетители выставки знакомятся с людьми, любящими этот город и свою работу, создающими культурные связи между различными группами населения и таким образом развивающими социум. Главную роль в объединении горожан, вне зависимости от их происхождения, играет искусство. Санкт-Петербург — это не просто инфраструктура, его главным достоянием являются жители, их судьбы и взаимодействие, что и находит отражение в уникальной экспозиции, пишет spbcult.ru.
Искусство может сыграть роль драйвера перемен, а также выступить в качестве основного фактора в построении нового общества, в котором не будет неуслышанных голосов. Посредством искусства мы преодолеваем и устраняем барьеры, расширяя границы и объединяясь в общем созидательном творческом порыве.
Гости экспозиции могут детально ознакомиться с героями и их судьбами, считывая QR-коды, ведущие на информационные интернет-ресурсы. Во время торжественного открытия выставки состоялись онлайн-телемосты с иностранными участниками.
Многих фотографов впечатлила отзывчивость и теплота, с которыми их приняли жители города. Другие восхищались балетом в Михайловском театре, а третьи уже готовят выставку, посвященную Северной столице, у себя в стране.
Искусство — это международный язык, объединяющий жителей множества уголков мира и проникающий в сердца художников и зрителей. Искусство формирует невидимые связи, которые невозможно разрушить.
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