Работа над ошибками: 82-летняя Вера Алентова исправила неудачную пластику

Вера Алентова не делала секрета из того, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам, однако поклонники актрисы намекали, что она чересчур увлечена подобными манипуляциями. Какое-то время результаты вмешательств Алентову радовали, однако одна из последних процедур стала крайне неудачной — актриса решила избавиться от морщин, и косметолог предложил ей уколы с жиром.