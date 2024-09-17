Работа над ошибками: 82-летняя Вера Алентова исправила неудачную пластику

Posted 17 сентября, 17:30
Published 17 сентября, 17:30
Modified 17 сентября, 17:30
Updated 17 сентября, 17:30
Вера Алентова не делала секрета из того, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам, однако поклонники актрисы намекали, что она чересчур увлечена подобными манипуляциями. Какое-то время результаты вмешательств Алентову радовали, однако одна из последних процедур стала крайне неудачной — актриса решила избавиться от морщин, и косметолог предложил ей уколы с жиром.
Как вспоминает Алентова, результаты вмешательства повергли ее в настоящий шок. «Подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — жаловалась актриса. Ее внешний вид действительно был далек от идеала — в результате процедуры изменились черты лица, нижняя часть стала смотреться визуально тяжелой. Избавиться от дефектов не помогли даже массажи, которые Алентова делала регулярно.
Недавно Вера Алентова появилась в столичном театре имени Пушкина в рамках сбора его труппы, где ее и запечатлели фотографы. Изменения во внешности актрисы приятно удивили пользователей соцсетей.
В частности, кожа заметно подтянулась и даже разгладилась. Теперь поклонники гадают, как Алентовой удалось избавиться от последствий пластической операции — при помощи косметолога или путем очередного хирургического вмешательства.
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