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Posted 25 июля, 09:46

Published 25 июля, 09:46

Modified 10 сентября, 04:26

Updated 10 сентября, 04:26

Вы не разбогатеете, пока не запомните эти 12 различий между богатым и бедным мышление

Вы не разбогатеете, пока не узнаете 10 различий между богатым и бедным мышлением

25 июля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
Вы не разбогатеете, пока не запомните эти 12 различий между богатым и бедным мышление
Образ мыслей влияет не только на наше поведение, но и на принятие решений, и конечно же финансовое состояние.

Простой сдвиг в вашем мышлении может помочь идти в правильном направлении и даже стать миллионером. Рассказываем, как увидеть разницу между различными подходами — богатым и бедным мышлением.

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1. Изобретательность

«Богатое мышление» использует дополнительные ресурсы чтобы в последующем использовании их для ускорения достижения целей. Примером может служить обеспечение образования.

«Бедное мышление» сразу же рассматривает излишки как возможность для потребления и повышения уровня жизни.

Задание: составьте список вещей, которые вы хотите купить в ближайшие 30 дней. В перечне должно быть только то, что вам действительно необходимо. Подумайте, где можно сэкономить и начните использовать сбережения для достижении планов.

Богатое и бедное мышлениеБогатое и бедное мышление
Богатое и бедное мышление. Фото: Изображение Midjourney

2. Динамика прибыли

Богатое мышление использует в своей работе ресурсы, которые должны окупиться спустя определенное время. Богатое мышление — это о том, как вращать маховик, наращивая обороты.

Бедное мышление основано на краткосрочной отдаче (например, время в обмен на деньги).

Задача для размышления: инвестиции важны, поэтому найдите время для изучения этого рынка. Для начала попробуйте открыть сберегательный счет и воспользоваться сложными процентами для увеличения своих накоплений, это отличный старт на пути к богатству.

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3. Вложение в долгосрочные проекты

Богатый склад ума готов инвестировать ресурсы в дело, которое первое время даже не приносит прибыль. Не у всего в жизни есть прямой путь.

Человек с бедным складом ума может сразу подумать: «Что я получу сейчас?». Например, зачем платить за участие в конференции, которая на данный момент не принесет ничего, кроме знаний.

Совет: надо видеть перспективу роста во всем, к чему вы прикладываете руку.

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4. Добросовестные отношения

Богатый строит отношения, основанные на доверии, симпатии, общих ценностях и взаимном уважении. Люди с богатым мышлением помогают другим, развивая отношения без ожиданий получения чего-то взамен.

Бедный склад ума отражает подход к жизни: «ты мне — я тебе».

Задание: Начните заводить дружеские отношения с умными и образованными людьми. Станьте частью общества, у которого нужно учиться и черпать вдохновение.

Мышление богатых и бедных людейМышление богатых и бедных людей
Мышление богатых и бедных людей. Фото: Изображение Midjourney

5. Репутация

Богатый склад ума понимает, что репутация — это все. Доверие и уважение завоевываются медленно, постоянными усилиями и могут в одно мгновение рухнуть.

Бедное мышление считает, что для достижения своих целей нужно переступать через людей.

Совет: Всегда обдумывайте последствия своих действий и решений.

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6. Здоровая конкуренция

Богатые люди замечают чужие достижения, которые вызывают чувство здоровой конкуренции. Любое соревнование служит мотивацией и возможностью совершенствоваться.

Люди с бедным мышлением часто испытывают зависть по поводу успеха других.

Наш совет: в вашем регионе всегда найдутся люди, добившиеся лучших результатов. Ориентируйтесь на них.

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7. Я все знаю

Богатый понимает, что невозможно знать все на свете.

Человек с бедным складом ума думает, что знает лучше всех, а чужие мнения ошибочны.

Задача для размышления: займитесь целенаправленным поиском ситуаций, в которых вы новичок. Преодоление себя принесет вам гораздо больший успех и ценный опыт на будущее.

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8. Вы не можете делать все и сразу

Богатый признает, что он не может делать все. Он сосредоточил внимание только на основных сильных сторонах. Успешный человек знает, что правильная команда сильнее, чем одиночка.

Бедный настроен думать так, что он может все сделать сам, просто усердно работая.

Наш совет: Не обязательно за все дела браться самому. Успех заключается в том, чтобы делегировать обязанности.

Образ мышления богатых и бедныхОбраз мышления богатых и бедных
Образ мышления богатых и бедных. Фото: Изображение Midjourney

9. Знайте, когда нужно остановиться

Богатое мышление действует стратегически и вдумчиво. Предприниматель должен понимать, когда его дело реально не принесет дивидендов, а когда это просто временные трудности, которые нужно пережить.

Человек с бедным мышлением быстро сдувается при малейших проблемах, воспринимая поражение как катастрофу.

Задание: Аварии случаются постоянно, так что не усложняйте себе жизнь, а двигайтесь вперед. Если мы будем терпеть, успех рано или поздно придет. Многие люди часто сдаются преждевременно.

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10. Нет никакой конечной точки

Богатый понимает, что жизнь является нескончаемым процессом обучения и совершенствования, наполненная всевозможными вызовами.

Бедный ждет момента, когда он уйдет на пенсию и не будет ничего делать. Такой образ мышления подавляет все амбиции по достижению чего-либо.

Задание: если бы вам не пришлось работать всю оставшуюся жизнь, что бы вы делали каждый день? Подумайте, какому хобби вы бы посвящали все свое время. Возможно, что ожидаемое увлечение давно пора внести в свою жизнь, а не ждать выхода на пенсию.

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