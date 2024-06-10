7 отличий миллиардеров от всех остальных людей

Posted 10 июня, 11:02
Published 10 июня, 11:02
Modified 10 сентября, 01:58
Updated 10 сентября, 01:58
Миллиардеры видят мир не так, как большинство людей. У них есть свои уникальные привычки, черты характера и принципы, которые играют определенную роль в достижении успеха и богатства.
При этом, если мы начнем копировать их менталитет и видение мира, то сможем жить совсем по-другому. Мы нашли восемь особенностей, которыми миллиардеры отличаются от нас.
Большинство миллиардеров считают, что страсть к делу — это главный способ добиться успеха. В отличие от погони за деньгами, богатые люди идут за своей мечтой. Они не отказываются от своего дела даже в случае провала, потому что верят в себя и успех.
Основатель Sam Adams Джим Кох сказал:
«И если ты делаешь то, что тебе нравится, то будешь наслаждаться этим. Если ты делаешь это просто для того, чтобы разбогатеть, ты вскоре упадешь духом. Разбогатеть — это самая большая ловушка в жизни. Все в итоге сводится к одному — быть счастливым или состоятельным? Выбирай то, что сделает тебя счастливым!»
Также стоит вспомнить слова из вступительной речи Стива Джобса в Стэнфорде в 2005 году:
«Ты должен найти то, что любишь. Ваша работа заполнит большую часть вашей жизни, и единственный способ быть по-настоящему удовлетворенным — это делать то, что, по вашему мнению, является отличной работой. А единственный способ делать отличную работу — любить то, что вы делаете. Если вы еще не нашли то, что вам нужно, продолжайте искать. Не останавливайтесь на достигнутом. Так что продолжайте искать, пока не найдете то, что вам нужно. Не останавливайтесь на достигнутом».
Миллиардеры много работают — иногда больше, чем все остальные.
«Вам просто нужно работать по 80-100 часов в неделю, — сказал Илон Маск Vator. Если другие люди работают по 40 часов в неделю, а вы работаете по 100 часов в неделю, то достигнете за четыре месяца того, на что им требуется год».
Миллиардеры понимают, что они не самые умные люди на свете и не могут делать все самостоятельно. Они также полагаются на консультантов, специалистов, профессионалов, менеджеров, помощников, потому что это люди профи в своей области.
Если посмотреть на большинство миллиардеров, у них не было сложных и масштабных планов. У них была простая цель: Генри Форд хотел сделать автомобиль доступным для всех, Билл Гейтс хотел, чтобы компьютер был в каждом доме, Джефф Безос открыл книжный интернет-магазин, а Марк Цукерберг хотел объединять людей.
Хотя у этих миллиардеров была определенная цель, она были простой, способной улучшить жизнь человека.
Исходя из четвертого пункта можно с точной уверенностью сказать, что миллиардеры хотят сделать мир лучше. Возьмем, к примеру, Илона Маска, который пытается радикально изменить мир, сосредоточившись на создании экологически чистого будущего с использованием возобновляемых источников энергии и открытия космоса для исследований.
Изучая привычки богатых и бедных, автор книги «Богатые привычки. Бедные привычки» Томас Корли обнаружил:
«77% бедных людей каждую неделю играли в лотерею. Они полагаются на случайную удачу, которая выручит их в жизни. Однако, азартные игры сопряжены с риском, который вы не можете контролировать».
Между тем, богатые идут на просчитанные риски, которые они могут контролировать.
«Никто никогда не зарабатывал миллионы, проявляя осторожность и благоразумие. Мне было 22 года, я недавно женился и у меня возникла безумная идея бросить свою работу и начать строить дома. Я ничего не знал об этом, но иногда самые безумные идеи приносят наибольшую отдачу», — рассказал один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффет в своей вступительной речи в 2006 года в Школе искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Томас Корли также обнаружил, что миллионеры, сделавшие сами себя, имеют отличные познания делового этикета. Это включает в себя правильную одежду для определенных ситуаций, манеры поведения за столом, общение и поддержание связей. Все это показывает уважение по отношению к людям, которые помогают развивать бизнес и достичь материального достатка.
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