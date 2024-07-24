Денежный маникюр в августе 2024 года

Денежный маникюр отличается от лунного календаря стрижек, поскольку к конкретным дням месяца он не привязан. Значение имеет цвет покрытия и сочетания определенных оттенков. Эзотерики настаивают, что именно цвет способствует привлечению в жизнь денег, и все оттенки имеют свои вибрации — как положительные, так и отрицательные.