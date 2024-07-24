Posted 24 июля, 08:41
Published 24 июля, 08:41
Modified 10 сентября, 04:23
Updated 10 сентября, 04:23
Денежный маникюр отличается от лунного календаря стрижек, поскольку к конкретным дням месяца он не привязан. Значение имеет цвет покрытия и сочетания определенных оттенков. Эзотерики настаивают, что именно цвет способствует привлечению в жизнь денег, и все оттенки имеют свои вибрации — как положительные, так и отрицательные.
Безусловно, просто сделать правильный денежный маникюр в августе 2024 года и ждать — неверная стратегия. Необходимо действовать, то есть искать новые источники дохода, способы заработка. А нужный цвет поддержит и обеспечит успех.
Для денежного маникюра в августе 2024 года рекомендуется выбирать оранжевый цвет. Кстати, в этом сезоне он в тренде, и нейл-стилисты интерпретируют его по-разному. Пример интересного решения — градиент оранжевого и сиреневого, античный маникюр и ногти цвета африканского заката.
Оранжевое покрытие прекрасно сочетается и с базой нейтрального оттенка, и с броскими лаками, и со втиркой, со стразами, бусинами. Одним словом, это настоящее пространство для интересных и ярких экспериментов.
Если ногти, полностью покрытые оранжевым лаком, кажутся не самым удачным вариантом, можно выбрать другое решение и использовать денежный цвет августа 2024 года в качестве дополнения. К примеру, можно сделать френч и прорисовать оранжевым цветом полоски или сделать маникюр по принципу омбре.
Оранжевый цвет оптимален для маникюра в модной сезонной тематике. Пример — ногти, расписанные узорами на растительную тему, например цветами. Они вполне могут быть оранжевого оттенка. Очень эффектно и по-летнему смотрится маникюр с изображением цитрусовых — разумеется, тоже оранжевого цвета.
Кстати, оранжевый цвет принесет удачу в августе 2024 года в любом случае, а не только в виде маникюра. Можно и нужно использовать его в интерьере, например в виде текстиля или деталей обстановки.
Стоит отметить многообразие палитры оранжевого цвета. В ней присутствуют как интенсивные, динамичные оттенки, так и достаточно спокойные, деликатные и нейтральные тона. Среди наиболее интересных и актуальных оттенков — «персиковый пух». Кстати, этот оттенок по версии Pantone стал главным цветом 2024 года.
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