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Posted 27 июня, 14:08

Published 27 июня, 14:08

Modified 9 сентября, 23:09

Updated 9 сентября, 23:09

Как стать миллионером к 40 годам, следуя пяти важным правилам

Как быстро стать миллионером к 40 годам

27 июня 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
Как стать миллионером к 40 годам, следуя пяти важным правилам
Раскрываем секреты, как быстро разбогатеть и стать миллионером.

Но чтобы накопить заветное богатство в короткие сроки нужно терпение и безусловное следование этим принципам, которые позволят стать миллионером в молодом возрасте.

5 секретов, чтобы стать миллионером в короткие сроки

1. Экономьте как можно больше

Сабатье начал откладывать 40% своей зарплаты, когда работал на самой низкооплачиваемой должности. Когда он открыл свое маркетинговое агентство, этот процент увеличился до 70%.

Он также сократил свои расходы на ужины в кафе, дорогую и фирменную одежду, роскошные автомобили. Его цель состояла в том, чтобы свести к минимуму ненужные расходы и накопить как можно больше денег.

2. Создайте несколько источников дохода

Сабатье было мало одной работой, поэтому он создал несколько пассивных и активных источников дохода. Он писал книги, создавал блоги, запускал подкасты, покупал недвижимость, торговал в интернете и предлагал консультационные услуги.

Таким образом, он диверсифицировал свой портфель и увеличил денежный поток.

Создайте несколько источников доходаСоздайте несколько источников дохода
Создайте несколько источников дохода. Фото: Изображение Midjourney

3. Инвестируйте в себя

Сабатье вложил много времени и денег в свое обучение и личное развитие. Он изучал новые навыки, посещала курсы, читал книги, посещал мероприятия и обрастал знакомствами.

Кроме того, он заботился о себе и своем здоровье, занимаясь спортом и уделяя внимание своему психологическому состоянию.

Бизнесмен считает, что этот вклад — лучшая инвестиция, которую он когда-либо делал в своей жизни.

4. Используйте все возможности

Сабатье использовал все возможности, которые попадались на его пути, даже самые рискованные. Он экспериментировал с новыми идеями, сотрудничал с другими предпринимателями, заключал контракты, требовал повышения и продвижения по службе.

Каждый подвернувшийся случай помогал ему развиваться самому и развивать свой бизнес, осваивать новые грани.

5. Самый важный

Сабатье рассказал, что деньги никогда не были его конечной целью, а просто средством жить той жизнью, которую он хочет. Среди пяти секретов как стать миллионером, это правило — самое важное.

В своей книге предприниматель дал понять, что его целью было стать счастливым и принести обществу пользу. По этой причине он всегда стремился познавать новое, много путешествовать, ценить маленькие удовольствия, быть с людьми, которых он любит, жертвовать часть своего заработка на благотворительность.

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