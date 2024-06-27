Как быстро стать миллионером к 40 годам

Posted 27 июня, 14:08
Published 27 июня, 14:08
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Но чтобы накопить заветное богатство в короткие сроки нужно терпение и безусловное следование этим принципам, которые позволят стать миллионером в молодом возрасте.
Сабатье начал откладывать 40% своей зарплаты, когда работал на самой низкооплачиваемой должности. Когда он открыл свое маркетинговое агентство, этот процент увеличился до 70%.
Он также сократил свои расходы на ужины в кафе, дорогую и фирменную одежду, роскошные автомобили. Его цель состояла в том, чтобы свести к минимуму ненужные расходы и накопить как можно больше денег.
Сабатье было мало одной работой, поэтому он создал несколько пассивных и активных источников дохода. Он писал книги, создавал блоги, запускал подкасты, покупал недвижимость, торговал в интернете и предлагал консультационные услуги.
Таким образом, он диверсифицировал свой портфель и увеличил денежный поток.
Сабатье вложил много времени и денег в свое обучение и личное развитие. Он изучал новые навыки, посещала курсы, читал книги, посещал мероприятия и обрастал знакомствами.
Кроме того, он заботился о себе и своем здоровье, занимаясь спортом и уделяя внимание своему психологическому состоянию.
Бизнесмен считает, что этот вклад — лучшая инвестиция, которую он когда-либо делал в своей жизни.
Сабатье использовал все возможности, которые попадались на его пути, даже самые рискованные. Он экспериментировал с новыми идеями, сотрудничал с другими предпринимателями, заключал контракты, требовал повышения и продвижения по службе.
Каждый подвернувшийся случай помогал ему развиваться самому и развивать свой бизнес, осваивать новые грани.
Сабатье рассказал, что деньги никогда не были его конечной целью, а просто средством жить той жизнью, которую он хочет. Среди пяти секретов как стать миллионером, это правило — самое важное.
В своей книге предприниматель дал понять, что его целью было стать счастливым и принести обществу пользу. По этой причине он всегда стремился познавать новое, много путешествовать, ценить маленькие удовольствия, быть с людьми, которых он любит, жертвовать часть своего заработка на благотворительность.
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