Как быстро стать миллионером к 40 годам

В своей книге предприниматель дал понять, что его целью было стать счастливым и принести обществу пользу. По этой причине он всегда стремился познавать новое, много путешествовать, ценить маленькие удовольствия, быть с людьми, которых он любит, жертвовать часть своего заработка на благотворительность.