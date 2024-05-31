6 вещей, на которые миллиардеры тратят деньги, а миллионеры — нет

Posted 31 мая, 15:16
Published 31 мая, 15:16
Modified 10 сентября, 01:29
Updated 10 сентября, 01:29
Когда ты принадлежишь к элите миллиардеров, тебе доступен совершенно другой уровень товаров и впечатлений. Даже у миллионеров есть определенные вещи, которые им не по карману, а для миллиардеров — сущий пустяк.
Рассказываем, какие покупки миллиардеров заставляют удивляться даже богатых людей.
Роб Уолтон — старший сын основателя Walmart Сэма Уолтона, имеет состояние более 64,6 миллиарда долларов. И этот богач может себе позволить что угодно! В 2022 году миллиардер купил себе американский футбольный клуб Denver Broncos за рекордные 4,7 миллиарда долларов.
Другой пример — Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, состояние которого составляет 112 миллиардов долларов. В 2014 году приобрел баскетбольный клуб Los Angeles Clippers за 2 миллиарда долларов.
Конечно, увлечение спортом у богатых носит немного иной характер, нежели пробежка по утрам. Стоят такие спортивные клубы целое состояние, продаются за миллиарды долларов. Так что, если вы хотите получить контрольный пакет акций, скорее всего миллионов будет мало.
Наверняка вы читали о том, что самые богатые люди летают на частных самолетах. Это звучит, ровно как и выглядит — гламурно и очень дорого. Но сколько стоит один из таких самолетов?
Их стоимость начинается от 3 до 75 миллионов долларов, но расходы на этом не заканчиваются. Если у вас есть частный самолет, вы должны рассчитывать расходы на его содержание. Например. на обеспечение технического обслуживания уходит в среднем 1 миллион долларов в год. Кроме того, если у владельца нет лицензии пилота, необходимо нанимать профессионала каждый раз, когда предстоит полет.
Хотя миллионеры тоже могут владеть частными самолетами, но даже по стандартам миллионеров они должны быть очень богаты, ведь миллиардеру гораздо проще взять на себя такие расходы.
Зачем ехать куда то в отпуск, если у вас может быть свой собственный курорт? Именно об этом думают некоторые миллиардеры, когда покупают частный остров. Не вся земля стоит одинаково дорого, но они точно недешевые.
Ларри Эллисон, технический директор и основатель Oracle, в 2012 году купил большую часть острова Ланаи на Гавайях за 300 миллионов долларов. И хотя на острове проживает 3200 жителей, вся земля находится во владении Эллисона.
Актер Джонни Дэп влюбился в Багамские острова во время съемок «Пиратов Карибского острова» и на гонорар от фильма купил за 3,6 млн. долларов 18 Га тропической части острова.
Остров архипелага Мадейра в Португалии был приобретен Стивеном Спилбергом. СМИ пишут, что это самый таинственный и дорогой остров, который был куплен когда либо. При этом режиссер ни разу не соглашался его показывать, называя его личным убежищем.
Если вы не относитесь к 1% миллиардеров, то наверняка даже не представляете, что именно представляет собой суперяхта. Обычно, это судно длинной более 80 футов, с капитаном и командой, работающими полный рабочий день. Но сколько стоит одна из этих роскошных яхт?
Часто стоимость суперяхт начинается от 10 миллионов долларов и повышается в зависимости от размера и характеристик. Некоторые из этих дополнительных функций могут включать бассейны, гидромассажные ванны, вертолетные площадки и даже подводные лодки.
Кроме того, владельцу этих яхт придется платить за наем персонала. По оценкам, около 10% от покупной цены суперяхты уходит на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Космический туризм могут позволить себе только те, у кого есть свободные миллиарды. Такие люди, как Джефф Безос и Ричард Брэнсон, потратили тонны денег на поездки в космос.
Безос основал ракетную компанию Blue Origin, создание которой обошлось в 5,5 миллиардов долларов для первого полета продолжительностью всего четыре минуты. Брэнсон, известный основатель Virgin Group, также побывала в космосе в 2021 году и обошлось эту удовольствие Брэнсону в 841 миллион долларов.
Когда ты миллиардер, знаменитость находится от тебя всего в нескольких телефонных звонках. Из-за высоких гонораров за выступления звезд не многие люди могут себе это позволить. Но не миллиардеры!
Допустим, вы хотите, чтобы Кристина Агилера спела на вашем дне рождения. Если вы самый богатый человек на планете, то и глазом не моргнете, узнав, что стоимость ее выступления на приватной вечеринке начинается с 750 000 долларов. Такие мегазвезды, как Тейлор Свифт, могут стоить вам еще больше — от 3 до 8 миллионов долларов. Для миллионера может быть обидно, что не хватило денег на суперзвезду. Только миллиардеры относятся к этому как к очередному приятному подарку по поводу и без.
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