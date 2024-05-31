6 вещей, на которые миллиардеры тратят деньги, а миллионеры — нет

Допустим, вы хотите, чтобы Кристина Агилера спела на вашем дне рождения. Если вы самый богатый человек на планете, то и глазом не моргнете, узнав, что стоимость ее выступления на приватной вечеринке начинается с 750 000 долларов. Такие мегазвезды, как Тейлор Свифт, могут стоить вам еще больше — от 3 до 8 миллионов долларов. Для миллионера может быть обидно, что не хватило денег на суперзвезду. Только миллиардеры относятся к этому как к очередному приятному подарку по поводу и без.