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Posted 15 мая, 13:54

Published 15 мая, 13:54

Modified 9 сентября, 23:04

Updated 9 сентября, 23:04

8 золотых советов, как обычному человеку скопить 1 миллион рублей

8 золотых советов, как обычному человеку скопить 1 миллион рублей

15 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
8 золотых советов, как обычному человеку скопить 1 миллион рублей
Рассказываем, какие 8 советов помогут обычному человеку со средней зарплатой стать обладателем заветного миллиона. Дочитайте до конца и узнайте, как побороть в себе желание тратить все деньги и чем можно заменить шопоголизм.

Эти 8 советов повысят ваши шансы стать обладателем одного миллиона рублей при средней российской зарплате и обычном образе жизни. Но так как волшебства нет, придется придерживаться некоторых принципов, позволяющие стать миллионером.

1. Инвестируйте рано и постоянно

Инвестирование — ключ к достижению вашей цели по накоплению миллиона и чем раньше вы начнете, тем лучше.

«В среднем миллионеры ежегодно инвестируют 20% от своего дохода», — рассказывает Рамит Сети в своей книге «Я научу вас быть богатыми».

Если вы не можете вложить столько денег, начните с меньшего. Выберите процент от своего дохода и откладывайте регулярно — каждый месяц или с каждой зарплатой, используя автоматическое пополнение банковского счета. Вы просто сидите сложа руки и наблюдаете, как растут ваши сбережения.

Инвестируйте рано и постоянноИнвестируйте рано и постоянно
Инвестируйте рано и постоянно. Фото: Изображение Midjourney

2. Долги бывают разными

Долги — это часть жизни, но и они могут различаться.

«Хороший долг» это ипотека, кредит на жизненно-необходимые вещи, например, дом. Хороший долг часто сопровождается более низкими процентными ставками.

А вот «плохой долг» это кредиты за вещи, которые не имеют долговременной ценности. Такими долгами могут быть кредитные карты с высокими процентными ставками, кредиты на одежду, бытовую технику, ювелирные украшения или часы.

3. Обратите внимание на свой кредитный рейтинг

Ваш кредитный рейтинг — это самая важная финансовая информация, доступная о вас. Оно сигнализирует кредиторам о том, что у вас есть средства своевременно или досрочно погасить ссуду. Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем больше вероятность того, что вы получите одобрение на более низкие процентные ставки, что в долгосрочной перспективе может сэкономить вам кучу денег.

Повышайте свой рейтинг, сохраняя низкие кредитные ставки и вовремя оплачивая счета.

Обратите внимание на свой кредитный рейтингОбратите внимание на свой кредитный рейтинг
Обратите внимание на свой кредитный рейтинг. Фото: Изображение Midjourney

4. Попросите прибавку к зарплате

Повышение зарплаты не всегда происходит автоматически. Проверьте вакансии сторонних организаций, чтобы узнать среднюю зарплату работников вашей сферы. Сравните ее с вашей зарплатой и опытом работы. Вам платят столько же?

Если нет, то пора действовать. Составьте список причин, по которым вы заслуживаете повышения, и представьте его своему боссу. Если начальник говорит «нет», возможно, пришло время поменять работу.

5. Найдите подработку

Даже после того, как вы получите заслуженную прибавку к зарплате, ищите другие источники дохода. Чем больше вам придется инвестировать, тем быстрее вы достигнете 1 миллиона рублей.

Ищите возможности подзаработать, будь то работа фрилансером в своей области или подработка в совершенно другой отрасли. Многие люди используют вторую работу как творческую отдушину, при этом имея неплохой доход.

Найдите подработкуНайдите подработку
Найдите подработку. Фото: Изображение Midjourney

6. Живите не по средствам

Множество интервью с миллионерами показывают, что бережливость — одна из самых распространенных черт, присущих людям, которые остаются богатыми на всю жизнь.

На пути к вершине миллионеры часто ездят на подержанных автомобилях, покупают небольшие дома и ровно столько одежды, сколько им нужно. По мере того, как они начинают зарабатывать больше, они не начинают тратить деньги. Вместо этого они еще больше инвестируют в акции, бизнес или в самих себя.

Чтобы приумножить свои деньги, как миллионер, пересмотрите свои привычки тратить деньги и решите, что вам действительно нужно, а без чего вы можете обойтись. Сокращая расходы, вкладывайте больше денег в инвестиции или на высокодоходный сберегательный счет.

7. Инвестируйте в недвижимость

За последние 15-20 лет инвестиции в коммерческую недвижимость стали приносить больше доходов, чем от вложений в акции или покупку жилплощади.

Чтобы попасть в этот инвестиционный проект вам не нужно брать вторую ипотеку на покупку помещения, а затем искать бизнес, который будет его арендовать. Вместо этого вы можете инвестировать в недвижимость с помощью краудфандинга.

Чтобы снизить риск, выберите авторитетную краудфандинговую инвестиционную компанию, которая гарантирует, что вы вложите свои деньги в законные проекты, которые действительно будут построены.

Инвестируйте в недвижимостьИнвестируйте в недвижимость
Инвестируйте в недвижимость. Фото: Изображение Midjourney

8. Расставьте приоритеты в своих расходах

Чтобы накопить 1 миллион рублей не нужно быть отшельником, который не тратит ни копейки денег. Хитрость в том, чтобы тщательно продумать, как потратить свои деньги, чтобы получить максимальную отдачу.

В исследовании, которое длилось 20 лет, профессор психологии Корнельского университета Томас Гилович обнаружил, что расходы на впечатления приносят больше счастья, чем покупка большего количества вещей. Когда вы что-то покупаете, вам это в конце концов надоедает, и вы хотите купить что-то еще новое.

Вместо трат на новые гаджеты и вещи попробуйте накопить на отпуск своей мечты, посетить интересное место или начать увлекательное хобби. Как правило, если человек занят, то и тратить деньги ему просто некогда.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Инвестиции#Торговля и инвестиции#Успех#Миллион#Сбережения#Богатство#Миллионер
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