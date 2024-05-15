8 золотых советов, как обычному человеку скопить 1 миллион рублей

Posted 15 мая, 13:54
Published 15 мая, 13:54
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Эти 8 советов повысят ваши шансы стать обладателем одного миллиона рублей при средней российской зарплате и обычном образе жизни. Но так как волшебства нет, придется придерживаться некоторых принципов, позволяющие стать миллионером.
Инвестирование — ключ к достижению вашей цели по накоплению миллиона и чем раньше вы начнете, тем лучше.
«В среднем миллионеры ежегодно инвестируют 20% от своего дохода», — рассказывает Рамит Сети в своей книге «Я научу вас быть богатыми».
Если вы не можете вложить столько денег, начните с меньшего. Выберите процент от своего дохода и откладывайте регулярно — каждый месяц или с каждой зарплатой, используя автоматическое пополнение банковского счета. Вы просто сидите сложа руки и наблюдаете, как растут ваши сбережения.
Долги — это часть жизни, но и они могут различаться.
«Хороший долг» это ипотека, кредит на жизненно-необходимые вещи, например, дом. Хороший долг часто сопровождается более низкими процентными ставками.
А вот «плохой долг» это кредиты за вещи, которые не имеют долговременной ценности. Такими долгами могут быть кредитные карты с высокими процентными ставками, кредиты на одежду, бытовую технику, ювелирные украшения или часы.
Ваш кредитный рейтинг — это самая важная финансовая информация, доступная о вас. Оно сигнализирует кредиторам о том, что у вас есть средства своевременно или досрочно погасить ссуду. Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем больше вероятность того, что вы получите одобрение на более низкие процентные ставки, что в долгосрочной перспективе может сэкономить вам кучу денег.
Повышайте свой рейтинг, сохраняя низкие кредитные ставки и вовремя оплачивая счета.
Повышение зарплаты не всегда происходит автоматически. Проверьте вакансии сторонних организаций, чтобы узнать среднюю зарплату работников вашей сферы. Сравните ее с вашей зарплатой и опытом работы. Вам платят столько же?
Если нет, то пора действовать. Составьте список причин, по которым вы заслуживаете повышения, и представьте его своему боссу. Если начальник говорит «нет», возможно, пришло время поменять работу.
Даже после того, как вы получите заслуженную прибавку к зарплате, ищите другие источники дохода. Чем больше вам придется инвестировать, тем быстрее вы достигнете 1 миллиона рублей.
Ищите возможности подзаработать, будь то работа фрилансером в своей области или подработка в совершенно другой отрасли. Многие люди используют вторую работу как творческую отдушину, при этом имея неплохой доход.
Множество интервью с миллионерами показывают, что бережливость — одна из самых распространенных черт, присущих людям, которые остаются богатыми на всю жизнь.
На пути к вершине миллионеры часто ездят на подержанных автомобилях, покупают небольшие дома и ровно столько одежды, сколько им нужно. По мере того, как они начинают зарабатывать больше, они не начинают тратить деньги. Вместо этого они еще больше инвестируют в акции, бизнес или в самих себя.
Чтобы приумножить свои деньги, как миллионер, пересмотрите свои привычки тратить деньги и решите, что вам действительно нужно, а без чего вы можете обойтись. Сокращая расходы, вкладывайте больше денег в инвестиции или на высокодоходный сберегательный счет.
За последние 15-20 лет инвестиции в коммерческую недвижимость стали приносить больше доходов, чем от вложений в акции или покупку жилплощади.
Чтобы попасть в этот инвестиционный проект вам не нужно брать вторую ипотеку на покупку помещения, а затем искать бизнес, который будет его арендовать. Вместо этого вы можете инвестировать в недвижимость с помощью краудфандинга.
Чтобы снизить риск, выберите авторитетную краудфандинговую инвестиционную компанию, которая гарантирует, что вы вложите свои деньги в законные проекты, которые действительно будут построены.
Чтобы накопить 1 миллион рублей не нужно быть отшельником, который не тратит ни копейки денег. Хитрость в том, чтобы тщательно продумать, как потратить свои деньги, чтобы получить максимальную отдачу.
В исследовании, которое длилось 20 лет, профессор психологии Корнельского университета Томас Гилович обнаружил, что расходы на впечатления приносят больше счастья, чем покупка большего количества вещей. Когда вы что-то покупаете, вам это в конце концов надоедает, и вы хотите купить что-то еще новое.
Вместо трат на новые гаджеты и вещи попробуйте накопить на отпуск своей мечты, посетить интересное место или начать увлекательное хобби. Как правило, если человек занят, то и тратить деньги ему просто некогда.
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