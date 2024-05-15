8 золотых советов, как обычному человеку скопить 1 миллион рублей

Ваш кредитный рейтинг — это самая важная финансовая информация, доступная о вас. Оно сигнализирует кредиторам о том, что у вас есть средства своевременно или досрочно погасить ссуду. Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем больше вероятность того, что вы получите одобрение на более низкие процентные ставки, что в долгосрочной перспективе может сэкономить вам кучу денег.