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Posted 23 июля, 17:30

Published 23 июля, 17:30

Modified 10 сентября, 04:23

Updated 10 сентября, 04:23

5 вещей, которые отнимают энергию и притягивают беды

5 вещей, которые отнимают энергию и притягивают беды

23 июля 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney
Спальня — важное место для отдыха и восстановления сил. Если чувствуете усталость и тревогу, обратите внимание на обустройство спальни.

Вот 5 вещей, которые могут негативно влиять на ваше самочувствие:

  1. Кровать в углу. Расположение кровати у стены блокирует циркуляцию энергии, создавая ощущение застоя и замкнутости. Это приводит к усталости и проблемам в отношениях.
  2. Яркие цвета. Яркие оттенки сначала могут радовать, но со временем начинают раздражать и вызывать тревожность. Пастельные тона создают спокойную и расслабляющую атмосферу.
  3. Ящики под кроватью. Хранение вещей под кроватью блокирует энергию и привносит негатив из прошлого, вызывая усталость и беспокойство.
  4. Рабочий уголок. Организация рабочего места в спальне нарушает гармонию и мешает отдыху. Уберите электронные устройства и предметы, связанные с работой.
  5. Предметы с плохой энергетикой. Уберите из спальни вещи, вызывающие неприятные эмоции и негативную энергетику. Это могут быть старые покрывала, картины в тяжелых рамах или аквариумы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет создать гармоничную атмосферу в спальне, улучшив ваш отдых и самочувствие, пишет woman.ru.

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#Ольга Земскова#Советы#Психология#Спокойный сон#Полезные советы
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