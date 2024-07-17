Забудете о всех проблемах: 11 веских причин использовать уксус для стирки

Posted 17 июля, 13:43
Published 17 июля, 13:43
Modified 10 сентября, 04:04
Updated 10 сентября, 04:04
Однако уксус не так безопасен, как кажется — он может повредить некоторые ткани и даже привести к поломке стиральной машинки. В данном случае важно знать, когда можно использовать уксус, а когда нет.
Некоторые производители стиральных машин предупреждают, что слишком частое использование уксуса может повредить резиновые прокладки и уплотнители. Хотя уксус является мощным натуральным чистящим средством, его действительно следует использовать умеренно.
Добавление уксуса во время стирки может избавить полотенца от заплесневелого или затхлого запаха. Белое банное белье можно стирать в горячей воде, а цветное — в теплой. Добавьте к обычному циклу стирки 200 мл уксуса (4-6%) и включите подходящую программу. Второй цикл стирки следует выполнить уже с моющим средством.
Уксус хорошо помогает при небольшом количестве плесени и кислых запахах. Для более крупных проблем с плесенью и пятнами вам потребуется замачивание белья на ночь.
Уксусная кислота может растворять остатки моющих средств, оставшиеся на тканях от стирального порошка. Добавьте примерно 100 грамм в отсек для кондиционера или сделайте при ручной стирке перед циклом полоскания.
Уксус можно использовать для придания яркости тусклой одежды. Чтобы белые хлопчатобумажные кухонные полотенца, нижнее белье и носки снова стали белыми, налейте 1 стакан уксуса в большую кастрюлю с 4-5 литрами воды. Нагрейте раствор до кипения, выключите огонь и добавьте грязные вещи. Дайте им пропитаться в течение ночи, а затем стирайте как обычно.
Уксус действует как натуральный смягчитель тканей, удаляя остатки моющего средства, из-за которых белье кажется жестким и колючим. Используйте ½ стакана в последнем цикле полоскания вместо обычного кондиционера.
Использование уксуса в цикле полоскания поможет предотвратить прилипание шерсти домашних животных и скатывание ворса свитеров, водолазок и прочей шерстяной и хлопковой одежды.
Уксус можно использовать для удаления запаха пота и пятен в подмышечной зоне на белой одежде. Наполните распылитель неразбавленным уксусом и попшикайте им на область подмышек. Дайте подействовать не менее 10 минут, прежде чем класть одежду в стиральную машину.
Если ткань перед стиркой кажется жесткой, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы помочь уксусу избавиться от остатков дезодоранта и пятен.
Уксус помогает скрыть следы от переделки одежды. Чтобы избавиться от дырочек, оставшихся после швейной машинки, например при перешивании подола, смочите белую ткань уксусным раствором, положите на нее одежду. Сверху накройте марлей или хлопчатобумажной салфеткой для предотвращения появления блестящих следов и прогладьте.
Уксус помогает предотвратить выцветание черной одежды, удаляя остатки мыла и порошка. Помимо добавления этого средства в стиральную машинку можно просто замочить одежду в раковине, прополоскать, а затем постирать обычным способом.
Уксус помогает удалить такие въедливые запахи, как сигаретный дым, бензин, моторное масло, аромат еды или духов. Наполните таз теплой водой и добавьте 1-2 стакана уксуса в зависимости от размера белья, оставьте в нем вещи на ночь. Утром постирайте белье как обычно с использованием моющего средства.
Очистите стиральную машину с помощью уксуса. Это позволит удалить со стенок мыльную пену, прочистит шланги и растворит остатки грязи, которые могут навредить. Для этого запустите полный цикл стирки без вещей, используя горячую воду и 2 стакана уксуса. Налейте по половине стакана в отсек для порошка и кондиционера, а остальное — в барабан. Такую чистку следует проводить примерно четыре раза в год.
Используйте уксус для удаления минеральных отложений, которые засоряют отверстия для выпуска пара. Наполните резервуар для воды раствором из равных частей уксуса и дистиллированной воды. Поставьте утюг в вертикальное положение на жаропрочную поверхность и дайте ему пропариться около пяти минут. Если у утюга имеется функция самоочистки, включите ее, следуя инструкции.
Когда утюг остынет, промойте емкость дистиллированной водой. Снова наполните утюг и стряхните воду через отверстия на старую ткань. Прогладьте старую ткань в течение нескольких минут, чтобы удалить остатки, прежде чем переходить к глажке пригодной для носки одежды.
Уксус лучше всего использовать для предварительного замачивания при удалении запаха или добавлять в цикл полоскания в качестве смягчителя ткани. Кислота, содержащаяся в уксусе, может мешать чистящим ингредиентам стирального порошка избавиться от загрязнений.
Все зависит от поставленной задачи. Пищевая сода лучше всего подходит в качестве натурального смягчителя тканей, а также для борьбы с избытком пены. Уксус отлично подходит для придания блеска белой одежде и удаления запаха плесени.
Да, вы можете смешать уксус и кондиционер для белья. Уксус можно использовать даже вместо кондиционера для белья. Однако не забывайте использовать уксус экономно, чтобы не нанести вред стиральной машинке.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14