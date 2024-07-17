Забудете о всех проблемах: 11 веских причин использовать уксус для стирки

Очистите стиральную машину с помощью уксуса. Это позволит удалить со стенок мыльную пену, прочистит шланги и растворит остатки грязи, которые могут навредить. Для этого запустите полный цикл стирки без вещей, используя горячую воду и 2 стакана уксуса. Налейте по половине стакана в отсек для порошка и кондиционера, а остальное — в барабан. Такую чистку следует проводить примерно четыре раза в год.