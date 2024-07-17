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Posted 17 июля, 13:43

Published 17 июля, 13:43

Modified 10 сентября, 04:04

Updated 10 сентября, 04:04

11 причин использовать уксус для стирки одежды

Забудете о всех проблемах: 11 веских причин использовать уксус для стирки

17 июля 2024, 13:43
Фото: 1MI
11 причин использовать уксус для стирки одежды
При правильном использовании столового уксуса для стирки это простое средство может помочь удалить неприятные запахи с одежды, сохранить цвет ткани, вернуть свежесть полотенцам и даже удалить излишки порошка.

Однако уксус не так безопасен, как кажется — он может повредить некоторые ткани и даже привести к поломке стиральной машинки. В данном случае важно знать, когда можно использовать уксус, а когда нет.

Плюсы использования уксуса для стирки

Некоторые производители стиральных машин предупреждают, что слишком частое использование уксуса может повредить резиновые прокладки и уплотнители. Хотя уксус является мощным натуральным чистящим средством, его действительно следует использовать умеренно.

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Рассказываем, с какими проблемами для стирки справляется столовый уксус.

1. Устраняет запах плесени

Добавление уксуса во время стирки может избавить полотенца от заплесневелого или затхлого запаха. Белое банное белье можно стирать в горячей воде, а цветное — в теплой. Добавьте к обычному циклу стирки 200 мл уксуса (4-6%) и включите подходящую программу. Второй цикл стирки следует выполнить уже с моющим средством.

Уксус хорошо помогает при небольшом количестве плесени и кислых запахах. Для более крупных проблем с плесенью и пятнами вам потребуется замачивание белья на ночь.

Плюсы использования уксуса для стиркиПлюсы использования уксуса для стирки
Плюсы использования уксуса для стирки. Фото: Изображение Midjourney

2. Растворяет остатки стирального порошка

Уксусная кислота может растворять остатки моющих средств, оставшиеся на тканях от стирального порошка. Добавьте примерно 100 грамм в отсек для кондиционера или сделайте при ручной стирке перед циклом полоскания.

3. Осветляет и отбеливает одежду

Уксус можно использовать для придания яркости тусклой одежды. Чтобы белые хлопчатобумажные кухонные полотенца, нижнее белье и носки снова стали белыми, налейте 1 стакан уксуса в большую кастрюлю с 4-5 литрами воды. Нагрейте раствор до кипения, выключите огонь и добавьте грязные вещи. Дайте им пропитаться в течение ночи, а затем стирайте как обычно.

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4. Смягчает ткани

Уксус действует как натуральный смягчитель тканей, удаляя остатки моющего средства, из-за которых белье кажется жестким и колючим. Используйте ½ стакана в последнем цикле полоскания вместо обычного кондиционера.

5. Уменьшает образование катышек на одежде и налипание шерсти животных

Использование уксуса в цикле полоскания поможет предотвратить прилипание шерсти домашних животных и скатывание ворса свитеров, водолазок и прочей шерстяной и хлопковой одежды.

6. Борьба с запахом

Уксус можно использовать для удаления запаха пота и пятен в подмышечной зоне на белой одежде. Наполните распылитель неразбавленным уксусом и попшикайте им на область подмышек. Дайте подействовать не менее 10 минут, прежде чем класть одежду в стиральную машину.

Если ткань перед стиркой кажется жесткой, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы помочь уксусу избавиться от остатков дезодоранта и пятен.

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7. Убирает следы от машинной строчки

Уксус помогает скрыть следы от переделки одежды. Чтобы избавиться от дырочек, оставшихся после швейной машинки, например при перешивании подола, смочите белую ткань уксусным раствором, положите на нее одежду. Сверху накройте марлей или хлопчатобумажной салфеткой для предотвращения появления блестящих следов и прогладьте.

8. Сохраняет темную одежду

Уксус помогает предотвратить выцветание черной одежды, удаляя остатки мыла и порошка. Помимо добавления этого средства в стиральную машинку можно просто замочить одежду в раковине, прополоскать, а затем постирать обычным способом.

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9. Избавляет от сильных запахов

Уксус помогает удалить такие въедливые запахи, как сигаретный дым, бензин, моторное масло, аромат еды или духов. Наполните таз теплой водой и добавьте 1-2 стакана уксуса в зависимости от размера белья, оставьте в нем вещи на ночь. Утром постирайте белье как обычно с использованием моющего средства.

Уксус почистит стиральную машинуУксус почистит стиральную машину
Уксус почистит стиральную машину. Фото: Изображение Midjourney

10. Почистит стиральную машину

Очистите стиральную машину с помощью уксуса. Это позволит удалить со стенок мыльную пену, прочистит шланги и растворит остатки грязи, которые могут навредить. Для этого запустите полный цикл стирки без вещей, используя горячую воду и 2 стакана уксуса. Налейте по половине стакана в отсек для порошка и кондиционера, а остальное — в барабан. Такую чистку следует проводить примерно четыре раза в год.

11. Чистит утюг

Используйте уксус для удаления минеральных отложений, которые засоряют отверстия для выпуска пара. Наполните резервуар для воды раствором из равных частей уксуса и дистиллированной воды. Поставьте утюг в вертикальное положение на жаропрочную поверхность и дайте ему пропариться около пяти минут. Если у утюга имеется функция самоочистки, включите ее, следуя инструкции.

Когда утюг остынет, промойте емкость дистиллированной водой. Снова наполните утюг и стряхните воду через отверстия на старую ткань. Прогладьте старую ткань в течение нескольких минут, чтобы удалить остатки, прежде чем переходить к глажке пригодной для носки одежды.

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Когда не следует использовать уксус для стирки

  • Уксус нельзя смешивать с хлорным отбеливателем, так как в результате взаимодействия образуется токсичный газ.
  • Не смешивайте уксус и перекись водорода. В этом сочетании вырабатывается надуксусная кислота, которая вызывающее коррозию и раздражение.
  • Не заменяйте столовый уксус эссенцией, так как она имеет более высокое содержание кислоты и может вызвать отбеливание темных цветов.
  • Не смотря на то, что уксус хорошо удаляет неприятный запах со спортивной одежды, при слишком частом использовании кислотность может разрушить эластичные волокна.
  • Никогда не лейте неразбавленный уксус на одежду темного цвета, чтобы предотвратить случайное отбеливание нестабильных красителей.
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Можно ли смешивать уксус и стиральный порошок?

Уксус лучше всего использовать для предварительного замачивания при удалении запаха или добавлять в цикл полоскания в качестве смягчителя ткани. Кислота, содержащаяся в уксусе, может мешать чистящим ингредиентам стирального порошка избавиться от загрязнений.

Что лучше — пищевая сода или уксус для стирки?

Все зависит от поставленной задачи. Пищевая сода лучше всего подходит в качестве натурального смягчителя тканей, а также для борьбы с избытком пены. Уксус отлично подходит для придания блеска белой одежде и удаления запаха плесени.

Можно ли смешивать уксус и кондиционер для белья?

Да, вы можете смешать уксус и кондиционер для белья. Уксус можно использовать даже вместо кондиционера для белья. Однако не забывайте использовать уксус экономно, чтобы не нанести вред стиральной машинке.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Советы#Стирка#Домоводство#Полезные советы#Уксус
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