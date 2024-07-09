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Posted 9 июля, 20:17

Published 9 июля, 20:17

Modified 10 сентября, 03:41

Updated 10 сентября, 03:41

Подборка цитат самых богатейших и невероятно успешных людей, ни один из которых не унаследовал своего огромного состояния.

Более 30 вдохновляющих цитат от 12 миллиардеров, заработавших сами свое состояние

9 июля 2024, 20:17
Фото: Изображение Midjourney
Подборка цитат самых богатейших и невероятно успешных людей, ни один из которых не унаследовал своего огромного состояния.
Самый простой способ повторить успех — подражать мышлению успешных людей. Эти миллионеры начинали свой путь с единственной идеи и пары долларов в кармане. Знаете в чем их секрет? Они рассказали об этом сами. Подробности — в материале NEWIA.

Есть популярная поговорка, которая гласит: «Чтобы стать миллионером, ты должен думать как миллионер». А чтобы быть миллиардером, вы должны мыслить как успешный миллиардер. Что общего у них? Конечно, деньги, которые зарабатываются и преумножаются при правильном денежном мышлении.

Подборка цитат самых богатейших и невероятно успешных людей, ни один из которых не унаследовал своего огромного состояния.

1. Джефф Безос (основатель компании Amazon)

  • Я считаю, что если вы собираетесь внедрять инновации, то должны быть готовы к тому, что вас неправильно поймут.
  • Жизнь слишком коротка, чтобы общаться с глупыми людьми.
  • Для инноваций нет неподходящего времени.

2. Сара Блейкли (владелица бренда нижнего белья Spanx)

  • Важно быть готовым совершать ошибки.
  • У нас нет такой роскоши, как время. Мы тратим его неправильно из-за образа своей жизни, однако самое важное это быть рядом со своей семьей и друзьями.
  • Мы можем сделать мир лучше, хоть и понемногу.

3. Майкл Блумберг (владелец Bloomberg)

  • Для такого противоположного человека как я, советы не делать чего-либо почти всегда быстро толкают меня на рискованный путь.
Для такого противоположного человека как я, советы не делать чего-либо почти всегда быстро толкают меня на рискованный путь. Майкл Блумберг.Для такого противоположного человека как я, советы не делать чего-либо почти всегда быстро толкают меня на рискованный путь. Майкл Блумберг.
Для такого противоположного человека как я, советы не делать чего-либо почти всегда быстро толкают меня на рискованный путь. Майкл Блумберг.. Фото: Изображение Midjourney

4. Уоррен Баффет (инвестор)

  • Похоже, есть какая-то извращенная черта человека, которому нравится усложнять простые вещи.
  • Среди миллиардеров, которых я знал, деньги простым образом выявляют в них основные черты характера. Если они были придурками до того, как у них появились деньги, то сейчас они просто придурки с миллиардом долларов.

5. Ларри Эллисон (основатель Oracle)

  • Занимаясь инновациями, ты должен быть готов к тому, что все будут говорить тебе, что ты чокнутый.
  • Я верю, что люди должны следовать своим мечтам — я так и сделал.
  • У меня были все недостатки, необходимые для успеха.

6. Билл Гейтс (основатель Microsoft)

  • Успех — никудышный учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть.
  • Мы делаем будущее устойчивым, когда инвестируем в бедных, а не наживаемся на их страданиях.
  • Ваши самые несчастные клиенты — это ваш лучший источник знаний.
Требуется большая храбрость, чтобы противостоять нашим врагам, но не меньше храбрости нужно и для того, чтобы противостоять нашим друзьям. Джоан РоулингТребуется большая храбрость, чтобы противостоять нашим врагам, но не меньше храбрости нужно и для того, чтобы противостоять нашим друзьям. Джоан Роулинг
Требуется большая храбрость, чтобы противостоять нашим врагам, но не меньше храбрости нужно и для того, чтобы противостоять нашим друзьям. Джоан Роулинг. Фото: Изображение Midjourney

7. Илон Маск (основатель SpaceX)

  • Когда какое то предприятие очень важно для вас, вы делаете это, даже если шансы не в вашу пользу.
  • Единственное что имеет смысл — это стремиться к коллективному просветлению.
  • Лучший совет от меня: постоянно думайте о том, как вы могли бы улучшить и задавайте себе вопросы, как я могу это сделать.

8. Ларри Пейдж (сооснователь Google)

  • Именно в сфере технологий нам нужны революционные, а не постепенные изменения.
  • Если вы меняете мир, вы работаете над важными вещами.

9. Джоан Роулинг (автор серии романов о Гарри Поттере)

  • Невозможно жить, не потерпев ни в чем неудачи, если только вы не живете настолько осторожно, что с таким же успехом могли бы вообще не жить, и в этом случае вы потерпели бы неудачу по умолчанию.
  • Требуется большая храбрость, чтобы противостоять нашим врагам, но не меньше храбрости нужно и для того, чтобы противостоять нашим друзьям.
  • Это наш выбор показывает, кто мы на самом деле.
Чем хуже становится ситуация, тем меньше требуется времени, чтобы ее изменить, тем больше плюсов. Джордж СоросЧем хуже становится ситуация, тем меньше требуется времени, чтобы ее изменить, тем больше плюсов. Джордж Сорос
Чем хуже становится ситуация, тем меньше требуется времени, чтобы ее изменить, тем больше плюсов. Джордж Сорос. Фото: Изображение Midjourney

10. Джордж Сорос (предприниматель, миллионер)

  • Чем хуже становится ситуация, тем меньше требуется времени, чтобы ее изменить, и тем больше плюсов.
  • Безудержная конкуренция может толкнуть людей на поступки, о которых они в противном случае пожалели бы.
  • Открытое общество — это общество, которое предоставляет своим членам максимально возможную степень свободы в преследовании своих интересов, совместимых с интересами других.

11. Опра Уинфри (известная американская телеведущая)

  • Настоящая честность — это поступать правильно, даже зная, что никто не узнает.
  • Причина, по которой я смогла добиться такого финансового успеха, заключается в том, что я никогда, ни на минуту не сосредотачивала свое внимание на деньгах.

12. Стив Джобс (предприниматель, сооснователь Apple)

  • Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш собственный внутренний голос. И самое главное, дерзайте следовать своему сердцу и интуиции.
  • Ваша работа заполнит большую часть вашей жизни и единственный способ быть по-настоящему удовлетворенным — это делать то, что приносит удовольствие и любить то, что ты делаешь. Если ты еще не нашел дело по душе, продолжай искать. Не останавливайся на достигнутом. Как и во всех сердечных делах, вы поймете, когда найдете это.
  • Я практически уверен, что примерно половина успешных предпринимателей от отличается от неуспешных своим чистым упорством.
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#Эмилия Шпилева#Деньги#Знаменитости#Финансы#Цитаты#Миллионеры
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