Более 30 вдохновляющих цитат от 12 миллиардеров, заработавших сами свое состояние

Posted 9 июля, 20:17
Published 9 июля, 20:17
Modified 10 сентября, 03:41
Updated 10 сентября, 03:41
Есть популярная поговорка, которая гласит: «Чтобы стать миллионером, ты должен думать как миллионер». А чтобы быть миллиардером, вы должны мыслить как успешный миллиардер. Что общего у них? Конечно, деньги, которые зарабатываются и преумножаются при правильном денежном мышлении.
Подборка цитат самых богатейших и невероятно успешных людей, ни один из которых не унаследовал своего огромного состояния.
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