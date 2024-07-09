Более 30 вдохновляющих цитат от 12 миллиардеров, заработавших сами свое состояние

Есть популярная поговорка, которая гласит: «Чтобы стать миллионером, ты должен думать как миллионер». А чтобы быть миллиардером, вы должны мыслить как успешный миллиардер. Что общего у них? Конечно, деньги, которые зарабатываются и преумножаются при правильном денежном мышлении.