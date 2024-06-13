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Posted 13 июня, 08:40

Published 13 июня, 08:40

Modified 10 сентября, 01:32

Updated 10 сентября, 01:32

«Я не могу без покупок!» — от куда берется зависимость и как с ней бороться

«Я все время что-то покупаю!» — от куда берется шопоголизм и как с ним бороться

13 июня 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
«Я не могу без покупок!» — от куда берется зависимость и как с ней бороться
Рассказываем, какая проблема скрывается за шопоголизмом и что делать, когда возникает соблазн потратить деньги. Подробности — в материале NEWIA.

Шопоголизм — новый бич современного мира, который формирует у людей зависимость от покупок, то есть от ощущений, которые приносит шопинг.

Обычно, такие покупки носят незапланированный и импульсивный характер, обусловленный эмоциями. Это может быть жвачка в кассе, или дорогая сумка, которая бросается в глаза на витрине.

Импульсивные покупки могут показаться безобидными, но на самом деле они приводят к опустошению вашего кошелька и, как итогу, плохому финансовому состоянию.

Чем вызвана зависимость от покупок?Чем вызвана зависимость от покупок?
Чем вызвана зависимость от покупок?. Фото: Изображение Midjourney

Чем вызвана зависимость от покупок?

Шоппинг приносит счастье, высвобождает дофамин, но это приятное ощущение длится недолго. Зависимый от покупок человек снова направляется в магазин, пытаясь сохранить это чувство и продолжая игнорировать свои психологические проблемы.

Шопоголизм чаще всего вызван следующей ситуацией:

Стресс

Если вы постоянно совершаете покупки, чтобы снять стресс, то в конечном итоге навлекаете на себя еще больший стресс, особенно финансовый, образуя порочный круг.

Эмоции

Зависимость от покупок часто начинается как спасение от депрессии, чтобы забыть о чувствах. Затем она начинает раздуваться и приходится делать все больше и больше покупок, чтобы продолжать скрывать эмоциональные проблемы.

Сравнение

Иногда зависимость от покупок возникает из-за потребности покрасоваться и быть лучше других. Но желание казаться более красивее и богаче говорит о личной самооценке, которую человек хочет чем то подкреплять.

Стремление к контролю

Некоторые люди совершают покупки, потому что чувствуют, что жизнь вышла из-под контроля, поэтому нажатие кнопки «Добавить в корзину» кажется им способом командовать. Но единственный «контроль», который здесь присутствует — это неконтролируемые расходы.

Одиночество или пустота

Когда вы чувствуете себя одиноким или опустошенным, шоппинг становится серьезным искушением. Выброс дофамина говорит вам, что все будет хорошо. Но покупки не удовлетворяют потребность в людях или целостности, поэтому зависимость будет расти.

Как бороться с шопоголизмомКак бороться с шопоголизмом
Как бороться с шопоголизмом. Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с шопоголизмом


1. Планируйте и обдумывайте покупки. Для этого следует заранее составить список товаров и не выходить за его пределы.

2. Берите с собой определенную сумму наличных, оставляя кредитные и дебетовые карты дома. Или идите в магазин с дебетовой картой с фиксированной суммой денег, которой хватит только на товары в списке.

3. Ведите домашнюю бухгалтерию, записывая доходы и расходы. В конце недели и каждого месяца сверяйте свои траты и запланированные расходы.

4. Скидка — ещё не повод для покупки. Если во время распродажи вещь стала стоить в несколько раз дешевле, это не означает, что она стала необходимой. Велика вероятность, что она так никогда и не понадобится.

5. Давайте себе время на обдумывание, действительно ли эта покупка необходима. Следуйте совету: положите товар в онлайн-корзину, а потом вернитесь к ней через сутки. Скорее всего, сиюминутное желание обладать товаром уже пройдет и вы трезво оцените надобность вещи, которую еще вчера так горели купить.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Траты#Психология#Психология должника#Шопоголизм
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