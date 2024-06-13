«Я все время что-то покупаю!» — от куда берется шопоголизм и как с ним бороться



1. Планируйте и обдумывайте покупки. Для этого следует заранее составить список товаров и не выходить за его пределы.



2. Берите с собой определенную сумму наличных, оставляя кредитные и дебетовые карты дома. Или идите в магазин с дебетовой картой с фиксированной суммой денег, которой хватит только на товары в списке.



3. Ведите домашнюю бухгалтерию, записывая доходы и расходы. В конце недели и каждого месяца сверяйте свои траты и запланированные расходы.



4. Скидка — ещё не повод для покупки. Если во время распродажи вещь стала стоить в несколько раз дешевле, это не означает, что она стала необходимой. Велика вероятность, что она так никогда и не понадобится.



5. Давайте себе время на обдумывание, действительно ли эта покупка необходима. Следуйте совету: положите товар в онлайн-корзину, а потом вернитесь к ней через сутки. Скорее всего, сиюминутное желание обладать товаром уже пройдет и вы трезво оцените надобность вещи, которую еще вчера так горели купить.