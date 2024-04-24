7 правил, которые делают из бедняков миллионеров

Финансовую стабильность, к которой так стремятся люди, эксперты предлагают рассмотреть как подобие стола. Если убрать одну ножку, стол может еще стоять, а вот если убрать две — он упадет. Таким образом и в жизни человека должно быть несколько источников доходов, но не менее трех для хорошего уровня жизни.