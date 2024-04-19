5 привычек богатых людей, которые стоит взять на заметку

Posted 19 апреля, 09:00
Published 19 апреля, 09:00
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
Одна из привычек богатых людей — искать то, что им нужно, по наиболее привлекательной цене. Обеспеченные люди не совершают бездумных трат: они сравнивают, выбирают, и останавливаются на том, что действительно выгодно. Ключевой момент — действовать без спешки, взвешивать каждый шаг, особенно в том, что касается трат.
Образ богатого человека, транслируемый через соцсети, прямо противоречит тому, как обеспеченные люди живут на самом деле. К примеру, они имеют привычку покупать преимущественно недорогие, но обязательно качественные вещи. Одежда богатых людей может быть и дорогой, однако она никогда не «кричит» о цене. Многие богатые люди имеют привычку покупать одежду даже в секонд-хендах, где они с увлечением ищут что-то действительно оригинальное, стоящее, но при этом недорогое.
Богатые люди имеют привычку экономить, однако они делают это разумно. К своим приобретениям, вне зависимости от их стоимости, обеспеченные люди относятся бережно. Так что их имущество в любом случае служит им долго, а новые приобретения совершаются не так часто. В комплексе это позволяет разумно экономить.
Безусловно, многие богатые люди могут позволить себе просторные квартиры и даже фешенебельные виллы, однако привычкой обеспеченных людей остается проживание в первую очередь в комфортном и вовсе не обязательно в самом дорогом жилье. Ни квартиры, ни загородные дома обеспеченные люди не оценивают с точки зрения престижа и статуса — их интересует исключительно соответствие недвижимости их собственным представлениям о комфорте.
Пожалуй, самая важная привычка богатых людей — это финансовое планирование. Обеспеченные люди следят за своими доходами и расходами, имеют финансовую грамотность. Траты они предпочитают распределять по степени их важности. В обязательном порядке богатые люди делают накопления, что тоже можно назвать исключительно полезной и важной привычкой. Они стремятся к балансу в расходах и в доходах, и это позволяет им делать накопления и всегда оставаться в плюсе. Любой капитал богатый человек, обладающий финансовой грамотностью, способен приумножить.
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