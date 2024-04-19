5 привычек богатых людей, которые стоит взять на заметку

Образ богатого человека, транслируемый через соцсети, прямо противоречит тому, как обеспеченные люди живут на самом деле. К примеру, они имеют привычку покупать преимущественно недорогие, но обязательно качественные вещи. Одежда богатых людей может быть и дорогой, однако она никогда не «кричит» о цене. Многие богатые люди имеют привычку покупать одежду даже в секонд-хендах, где они с увлечением ищут что-то действительно оригинальное, стоящее, но при этом недорогое.