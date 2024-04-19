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Posted 19 апреля, 09:00

Published 19 апреля, 09:00

Modified 9 сентября, 22:03

Updated 9 сентября, 22:03

5 привычек богатых людей, которые стоит взять на заметку

5 привычек богатых людей, которые стоит взять на заметку

19 апреля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
5 привычек богатых людей, которые стоит взять на заметку
Привычки богатых людей на первый взгляд могут показаться странными, однако они на самом деле работают. Рассказываем о пяти привычках, которые стоит взять на заметку желающим разбогатеть.

Выбор лучшей цены

Одна из привычек богатых людей — искать то, что им нужно, по наиболее привлекательной цене. Обеспеченные люди не совершают бездумных трат: они сравнивают, выбирают, и останавливаются на том, что действительно выгодно. Ключевой момент — действовать без спешки, взвешивать каждый шаг, особенно в том, что касается трат.

Одна из привычек богатых людей — искать то, что им нужно, по наиболее привлекательной ценеОдна из привычек богатых людей — искать то, что им нужно, по наиболее привлекательной цене
Одна из привычек богатых людей — искать то, что им нужно, по наиболее привлекательной цене. Фото: 1MI

Демократичный гардероб

Образ богатого человека, транслируемый через соцсети, прямо противоречит тому, как обеспеченные люди живут на самом деле. К примеру, они имеют привычку покупать преимущественно недорогие, но обязательно качественные вещи. Одежда богатых людей может быть и дорогой, однако она никогда не «кричит» о цене. Многие богатые люди имеют привычку покупать одежду даже в секонд-хендах, где они с увлечением ищут что-то действительно оригинальное, стоящее, но при этом недорогое.

Многие богатые люди имеют привычку покупать одежду даже в секонд-хендахМногие богатые люди имеют привычку покупать одежду даже в секонд-хендах
Многие богатые люди имеют привычку покупать одежду даже в секонд-хендах. Фото: 1MI

Экономность

Богатые люди имеют привычку экономить, однако они делают это разумно. К своим приобретениям, вне зависимости от их стоимости, обеспеченные люди относятся бережно. Так что их имущество в любом случае служит им долго, а новые приобретения совершаются не так часто. В комплексе это позволяет разумно экономить.

Богатые люди имеют привычку экономить, однако они делают это разумноБогатые люди имеют привычку экономить, однако они делают это разумно
Богатые люди имеют привычку экономить, однако они делают это разумно. Фото: 1MI

Скромное жилье

Безусловно, многие богатые люди могут позволить себе просторные квартиры и даже фешенебельные виллы, однако привычкой обеспеченных людей остается проживание в первую очередь в комфортном и вовсе не обязательно в самом дорогом жилье. Ни квартиры, ни загородные дома обеспеченные люди не оценивают с точки зрения престижа и статуса — их интересует исключительно соответствие недвижимости их собственным представлениям о комфорте.

Ни квартиры, ни загородные дома обеспеченные люди не оценивают с точки зрения престижа и статусаНи квартиры, ни загородные дома обеспеченные люди не оценивают с точки зрения престижа и статуса
Ни квартиры, ни загородные дома обеспеченные люди не оценивают с точки зрения престижа и статуса. Фото: 1MI

Планирование финансов

Пожалуй, самая важная привычка богатых людей — это финансовое планирование. Обеспеченные люди следят за своими доходами и расходами, имеют финансовую грамотность. Траты они предпочитают распределять по степени их важности. В обязательном порядке богатые люди делают накопления, что тоже можно назвать исключительно полезной и важной привычкой. Они стремятся к балансу в расходах и в доходах, и это позволяет им делать накопления и всегда оставаться в плюсе. Любой капитал богатый человек, обладающий финансовой грамотностью, способен приумножить.

Пожалуй, самая важная привычка богатых людей — это финансовое планированиеПожалуй, самая важная привычка богатых людей — это финансовое планирование
Пожалуй, самая важная привычка богатых людей — это финансовое планирование. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Деньги#Все материалы авторов#Психология#Богатство
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