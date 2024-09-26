Не выбрасывайте старый ноутбук: 5 способов подарить ему новую жизнь

Posted 26 сентября, 09:49
Published 26 сентября, 09:49
Modified 26 сентября, 09:51
Updated 26 сентября, 09:51
Например, из утратившего актуальность ноутбука можно сделать второй монитор для компьютера. Для этого можно либо подключить ноут к ПК посредством провода HDMI, либо соединить компьютер и ноутбук беспроводным способом — с помощью технологии WiDi и специальной программы Space Desk.
Важно! Для того чтобы программа работала корректно, в ноутбуке должна быть установлена операционная система Windows 7 или новее, а ПК, к которому осуществляется подключение, — операционная система версии не ниже Windows 8.
Из морально устаревшего ноутбука получится также отличная игровая приставка, с которой хлопот будет намного меньше, чем при игре с консолей Dendy, Sega MegaDrive и других. Чтобы сделать такую приставку, достаточно подключить ноут к телевизору — для этого вам потребуются геймпады и переходник для подключения их к ТВ, если на видеокарте ноутбука нет HDMI выхода.
Если отживший свой век ноут оснащен большим по объему жестким диском, из него может получиться домашнее облачное хранилище, в котором удобно хранить не только важные личные и рабочие файлы, а также видео и фото, но и бэкапы, которые помогут восстановить информацию на диске постоянно использующегося компьютера в случае системного сбоя. Подробную информацию о том, как создать свое собственное облако, можно легко найти на просторах интернета.
А еще морально устаревший ноут отлично подойдет для использования в качестве репитера — для того, чтобы расширить зону покрытия Wi-Fi, например в собственной квартире. Для этого необходимо разместить устройство в месте уверенного приема сигнала и при помощи приложений MyPublicWiFi или MaryFi настроить работу в режиме Wi-Fi-репитера.
И наконец, вышедший из употребления ноутбук можно превратить в камеру видеонаблюдения с записью событий — например, если вам интересно, чем занимаются в ваше отсутствие ваши питомцы, или кто из соседей регулярно «пасется» на вашем дачном огороде. Тем более что в ноутбук уже встроена видеокамера, так что вам не придется докупать какое-то новое оборудование.
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