Не выбрасывайте старый ноутбук: 5 способов подарить ему новую жизнь

И наконец, вышедший из употребления ноутбук можно превратить в камеру видеонаблюдения с записью событий — например, если вам интересно, чем занимаются в ваше отсутствие ваши питомцы, или кто из соседей регулярно «пасется» на вашем дачном огороде. Тем более что в ноутбук уже встроена видеокамера, так что вам не придется докупать какое-то новое оборудование.