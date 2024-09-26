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Posted 26 сентября, 09:49

Published 26 сентября, 09:49

Modified 26 сентября, 09:51

Updated 26 сентября, 09:51

Не выбрасывайте старый ноутбук: 5 способов подарить ему новую жизнь

Не выбрасывайте старый ноутбук: 5 способов подарить ему новую жизнь

26 сентября 2024, 09:49
Фото: piqsels.com
Не выбрасывайте старый ноутбук: 5 способов подарить ему новую жизнь
Многие после покупки нового ноутбука стараются избавиться от своего старого компьютера — продать, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты на новый ноутбук, отдать детям или даже выбросить. Однако не стоит быстро расставаться с морально устаревшим ноутом — из этой статьи вы узнаете, как подарит

Дополнительный монитор

Например, из утратившего актуальность ноутбука можно сделать второй монитор для компьютера. Для этого можно либо подключить ноут к ПК посредством провода HDMI, либо соединить компьютер и ноутбук беспроводным способом — с помощью технологии WiDi и специальной программы Space Desk.

Важно! Для того чтобы программа работала корректно, в ноутбуке должна быть установлена операционная система Windows 7 или новее, а ПК, к которому осуществляется подключение, — операционная система версии не ниже Windows 8.

Из утратившего актуальность ноутбука можно сделать второй монитор для компьютераИз утратившего актуальность ноутбука можно сделать второй монитор для компьютера
Из утратившего актуальность ноутбука можно сделать второй монитор для компьютера. Фото: скриншо/youtube.com/watch? v=9cyuyfXgjsk

Игровая приставка

Из морально устаревшего ноутбука получится также отличная игровая приставка, с которой хлопот будет намного меньше, чем при игре с консолей Dendy, Sega MegaDrive и других. Чтобы сделать такую приставку, достаточно подключить ноут к телевизору — для этого вам потребуются геймпады и переходник для подключения их к ТВ, если на видеокарте ноутбука нет HDMI выхода.

Из морально устаревшего ноутбука получится также отличная игровая приставкаИз морально устаревшего ноутбука получится также отличная игровая приставка
Из морально устаревшего ноутбука получится также отличная игровая приставка. Фото: piqsels.com

Домашнее облачное хранилище

Если отживший свой век ноут оснащен большим по объему жестким диском, из него может получиться домашнее облачное хранилище, в котором удобно хранить не только важные личные и рабочие файлы, а также видео и фото, но и бэкапы, которые помогут восстановить информацию на диске постоянно использующегося компьютера в случае системного сбоя. Подробную информацию о том, как создать свое собственное облако, можно легко найти на просторах интернета.

Если отживший свой век ноут оснащен большим по объему жестким диском, из него может получиться домашнее облачное хранилищеЕсли отживший свой век ноут оснащен большим по объему жестким диском, из него может получиться домашнее облачное хранилище
Если отживший свой век ноут оснащен большим по объему жестким диском, из него может получиться домашнее облачное хранилище. Фото: piqsels.com

Усилитель сигнала Wi-Fi

А еще морально устаревший ноут отлично подойдет для использования в качестве репитера — для того, чтобы расширить зону покрытия Wi-Fi, например в собственной квартире. Для этого необходимо разместить устройство в месте уверенного приема сигнала и при помощи приложений MyPublicWiFi или MaryFi настроить работу в режиме Wi-Fi-репитера.

А еще устаревший ноут отлично подойдет для использования в качестве репитераА еще устаревший ноут отлично подойдет для использования в качестве репитера
А еще устаревший ноут отлично подойдет для использования в качестве репитера. Фото: piqsels.com

Камера видеонаблюдения

И наконец, вышедший из употребления ноутбук можно превратить в камеру видеонаблюдения с записью событий — например, если вам интересно, чем занимаются в ваше отсутствие ваши питомцы, или кто из соседей регулярно «пасется» на вашем дачном огороде. Тем более что в ноутбук уже встроена видеокамера, так что вам не придется докупать какое-то новое оборудование.

Вышедший из употребления ноутбук можно превратить в камеру видеонаблюдения с записью событийВышедший из употребления ноутбук можно превратить в камеру видеонаблюдения с записью событий
Вышедший из употребления ноутбук можно превратить в камеру видеонаблюдения с записью событий. Фото: piqsels.com
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#Ольга Питиримова#Общество#Интернет#Все материалы авторов#Компьютер
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