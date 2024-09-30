7 причин приехать в Бурятию — что привлекает и удивляет туристов

Posted 30 сентября, 11:12
Published 30 сентября, 11:12
Modified 30 сентября, 11:15
Updated 30 сентября, 11:15
Байкал не нуждается в отдельной рекламе. В Бурятию стоит приехать только для того, чтобы увидеть озеро, подобных которому нет на Земле. Уникальная чистейшая вода озера, песчаные пляжи Энхалука и Чивыркуя, вкусный целебный воздух — такого вы не увидите ни в одном уголке мира.
С Байкалом связаны сотни легенд и сказаний, которыми с вами охотно поделятся местные жители. Увидев величественную, завораживающую красоту Байкала, вы охотно поверите, что все эти загадочные события действительно происходили здесь.
Самый длинный пляж на Байкале — «Мягкая карга». Он простирается почти на 18 км, а ширина на некоторых участках достигает сотни метров. Здесь можно остановиться с палаткой. Но следует быть осторожным — здесь водятся медведи.
Что нужно обязательно сделать? Обязательно порыбачьте на Байкале. Это бесплатно. В водоеме водится около 50 видов рыб, в числе которых сиг, щука, налим, язь, хариус, пелядь.
Столица Бурятии — своеобразное сочетание нескольких культур и нескольких эпох. Здания в духе сталинского ампира соседствуют с домами с буддийским орнаментом, восточный бурятский колорит уживается рядом с брежневским модернизмом.
На первый взгляд, в Улан-Удэ совсем мало достопримечательностей. Но это не так. Поднимитесь на смотровую площадку на Лысой горе и ударьте для удачи в колокол весом в 700 кг, прогуляйтесь по центру города по «улице бууз», которую так называют из-за изобилия местных кафе и ресторанчиков, посетите Дом с атлантами Капельмана, сохранивший дух 19-го века.
А еще в столице Бурятии довольно насыщенная культурная жизнь: музыкальные и книжные фестивали, арт-пленэры, этнические праздники Наадан-Сурхарбан и Ночь ёхора и т. д.
Что нужно обязательно сделать? Сфотографироваться у бюста Ленина. Главная достопримечательность Улан-Удэ — голова Ленина. Это огромный бюст на главной площади столицы Бурятии высотой 7,5 м и весом 42 тонны. Из-за своих необычных размеров «голова Ленина» — любимое место селфи туристов.
В Бурятии расположена резиденция главы буддистов России и единственный в стране буддистский университет. Это Иволгинский дацан — сказочный буддийский храм, где совершаются жертвоприношения местным духам и проводятся молебны.
Дацан открыт для туристов в любое время года. Но особенно интересно здесь побывать на религиозные праздники. Например, на праздник Белого месяца — Сагаалган, или, по-иному, на бурятский Новый год. Либо на праздник тысячи лампад — Зла Хурал. В эти дни дацан освещается огнем тысячи маленьких лампад, разбивающих мрак неведения.
Но и в обычные дни в Иволгинском дацане можно провести интересно много часов подряд — пройти по молитвенному кругу, побеседовать с монахами и постепенно войти в состояние умиротворения и внутренней гармонии, которое так характерно для этого священного места.
Что нужно обязательно сделать? «Поймать взгляд» хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова. Его тело (именно тело, а не мощи!) помещено в центре дацана в неизменной позе лотоса. По легенде, если хамбо-лама соблаговолит взглянуть на гостя храма, то тому будет сопутствовать удача. А еще местные ламы могут дать вам консультацию по тибетской медицине или составить личный гороскоп.
В Бурятии сохранились уникальные старообрядческие деревни. Это не музеи, а настоящие поселения, где по сей день живут староверы. В 18-м веке старообрядцев массово высылали в Сибирь, и Бурятия стала для них вторым домом.
В старообрядческих деревнях до сих пор сохраняют древний уклад жизни — крестятся двумя перстами, живут закрытыми домохозяйствами, обособленно от внешнего мира, соблюдая старые обряды и полностью обеспечивая себя всем необходимым.
За это старообрядцев стали звать в Бурятии «семейскими». Культура и уникальный быт «семейских» внесены в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
В некоторых старообрядческих деревнях организовали небольшие этнографические музеи, открытые для туристов, например в Бичуре и Тарбагатае.
Что нужно обязательно сделать? Перенестись в 18-й век в «семейских» деревнях: посетить старообрядческие храмы, увидеть семейные дворы и познакомиться с бытом старообрядцев, отведать томленых щей из печи, попробовать рыбный пирог и местный кедровый самогон.
В Бурятии шаманизм зародился задолго до буддизма. И его традиции сохранились и по сей день, а в 2002 году в Бурятии даже была создана официальная религиозная организация шаманов «Тэнгри».
Ежегодно в Бурятии проходит порядка двух десятков шаманских обрядов — тайлаганов. Их проводят для того, чтобы попросить у высших сил хорошего урожая, благополучного года, счастья в семье, прекращения засухи и лесных пожаров.
Шаманы с удовольствием демонстрируют таинственные обряды туристам и проводят экскурсии с разъяснением шаманской символики и культа.
Что нужно обязательно сделать? Поучаствовать в шаманских обрядах и посетить магические места, где обитают духи: Долину Шумак — для очищения от злых помыслов, гору Бурин-Хан — увидеть легендарного старца Саган-Убугуна, священную гору Буха-нойон, куда запрещено подниматься женщинам.
Между громадами скал и лесистыми горными склонами спрятана живописная Тункинская долина. Это одно из знаменитых заповедных мест Бурятии, куда приезжают тысячи туристов за целебным кристально чистым воздухом и восхитительными горными пейзажами.
Зимой здесь катаются на лыжах, летом — отправляются в пешеходные и конные экскурсии, сплавы по горным рекам. А еще здесь находится несколько минеральных источников с целебной водой. По своему составу и лечебным свойствам минеральная вода не уступает знаменитым кавказским источникам. За это Тункинскую долину в Бурятии называют краем сибирских нарзанов.
Что нужно обязательно сделать? Зарядиться здоровьем на минводах Тункинской долины. Целебная вода помогает излечиться от множества заболеваний, в том числе от болезней опорно-двигательного аппарата.
Главное блюдо бурятской кухни — буузы. Буузные встречаются в Бурятии на каждом шагу — на трассах, в городах, селах и даже в горах. Это блюдо похоже на хинкали или манты — корзинки из теста с мясом и ароматным бульоном.
А еще стоит попробовать суп-бухлер с бараниной и домашней лапшой, саламат из ячменной муки со сметаной, хуушур — бурятские чебуреки, боовы — напоминает пахлаву или хворост, сагудай из свежей рыбы.
Что нужно обязательно сделать? Обязательно попробуйте высокую бурятскую кухню. Это старинные блюда восточной знати, в основе которой рецепты поваренной книги, написанной в 1330 году. Это, например, холодный рыбный суп с хурэнгэ, буузы с мандариновой цедрой, жемчужную рисовую лапшу с телятиной.
Бурятия славится своим гостеприимством. Путешественникам здесь всегда рады, а туристическая инфраструктура довольно развита.
Проще всего попасть в Бурятию самолетом — в международный аэропорт Улан-Удэ. Ходят в столицу Бурятии и поезда, но тогда дорога займет значительно больше времени. Например, из Москвы до Улан-Удэ поезд идет 3–4 суток.
Автобусные рейсы в Бурятию ходят только из Иркутской области Забайкальского края. Если ехать на собственном автомобиле из Москвы, то придется преодолеть 5679 км.
Туристическая инфраструктура в Бурятии достаточно развита. Можно найти небольшие бюджетные гостиницы, фешенебельные дома отдыха и отели. Учтите, что самые комфортные отели расположены в Улан-Удэ, Северобайкальске. В них чаще всего и останавливаются туристы — оттуда можно совершать однодневные экскурсии по достопримечательностям региона.
При планировании путешествия в Бурятию учитывайте, что разница во времени составляет +5 часов к московскому. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем и очки, даже если вы отправляетесь в путешествие зимой. Бурятия — один из самых солнечных городов России, а зимой здесь очень ослепительный снег.
Если цель путешествия — купание или поход, то лучше выбирать для отдыха вторую половину лета. А зимой идеальное время для путешествий по Байкалу — январь и февраль. Горнолыжный же сезон в Бурятии длится с ноября по апрель.
Даже если вы отправляетесь в Бурятию в теплое время года, будет не лишним взять с собой теплую одежду — здесь очень ощутимые перепады температур.
Бурятия славится народными промыслами — войлочными изделиями, поделками из нефрита и серебра, керамическими изделиями.
Самые популярные сувениры и гостинцы:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14