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Posted 30 сентября, 11:12

Published 30 сентября, 11:12

Modified 30 сентября, 11:15

Updated 30 сентября, 11:15

7 причин приехать в Бурятию — что привлекает и удивляет туристов

7 причин приехать в Бурятию — что привлекает и удивляет туристов

30 сентября 2024, 11:12
Фото: Сергей Рудковский. 1MI
Бурятия — окно в Азию, центр буддизма и край шаманов, величественного Байкала и бескрайней кочевой степи, водопадов и минеральных источников. Из чего складывается душа Бурятии и почему там стоит непременно побывать?

Байкал — место силы и легенд

Байкал не нуждается в отдельной рекламе. В Бурятию стоит приехать только для того, чтобы увидеть озеро, подобных которому нет на Земле. Уникальная чистейшая вода озера, песчаные пляжи Энхалука и Чивыркуя, вкусный целебный воздух — такого вы не увидите ни в одном уголке мира.

С Байкалом связаны сотни легенд и сказаний, которыми с вами охотно поделятся местные жители. Увидев величественную, завораживающую красоту Байкала, вы охотно поверите, что все эти загадочные события действительно происходили здесь.

Самый длинный пляж на Байкале — «Мягкая карга». Он простирается почти на 18 км, а ширина на некоторых участках достигает сотни метров. Здесь можно остановиться с палаткой. Но следует быть осторожным — здесь водятся медведи.

Что нужно обязательно сделать? Обязательно порыбачьте на Байкале. Это бесплатно. В водоеме водится около 50 видов рыб, в числе которых сиг, щука, налим, язь, хариус, пелядь.

В Бурятию стоит приехать только для того, чтобы увидеть озеро, подобных которому нет на ЗемлеВ Бурятию стоит приехать только для того, чтобы увидеть озеро, подобных которому нет на Земле
В Бурятию стоит приехать только для того, чтобы увидеть озеро, подобных которому нет на Земле. Фото: Сергей Рудковский. Изображение Midjourney

Улан-Удэ — слияние культур

Столица Бурятии — своеобразное сочетание нескольких культур и нескольких эпох. Здания в духе сталинского ампира соседствуют с домами с буддийским орнаментом, восточный бурятский колорит уживается рядом с брежневским модернизмом.

На первый взгляд, в Улан-Удэ совсем мало достопримечательностей. Но это не так. Поднимитесь на смотровую площадку на Лысой горе и ударьте для удачи в колокол весом в 700 кг, прогуляйтесь по центру города по «улице бууз», которую так называют из-за изобилия местных кафе и ресторанчиков, посетите Дом с атлантами Капельмана, сохранивший дух 19-го века.

А еще в столице Бурятии довольно насыщенная культурная жизнь: музыкальные и книжные фестивали, арт-пленэры, этнические праздники Наадан-Сурхарбан и Ночь ёхора и т. д.

Что нужно обязательно сделать? Сфотографироваться у бюста Ленина. Главная достопримечательность Улан-Удэ — голова Ленина. Это огромный бюст на главной площади столицы Бурятии высотой 7,5 м и весом 42 тонны. Из-за своих необычных размеров «голова Ленина» — любимое место селфи туристов.

Фото: InvictaHOG~commonswiki. wikipedia.org

Иволгинский дацан — главный центр буддизма России

В Бурятии расположена резиденция главы буддистов России и единственный в стране буддистский университет. Это Иволгинский дацан — сказочный буддийский храм, где совершаются жертвоприношения местным духам и проводятся молебны.

Дацан открыт для туристов в любое время года. Но особенно интересно здесь побывать на религиозные праздники. Например, на праздник Белого месяца — Сагаалган, или, по-иному, на бурятский Новый год. Либо на праздник тысячи лампад — Зла Хурал. В эти дни дацан освещается огнем тысячи маленьких лампад, разбивающих мрак неведения.

Но и в обычные дни в Иволгинском дацане можно провести интересно много часов подряд — пройти по молитвенному кругу, побеседовать с монахами и постепенно войти в состояние умиротворения и внутренней гармонии, которое так характерно для этого священного места.

Иволгинский дацан — сказочный буддийский храм, где совершаются жертвоприношения местным духам и проводятся молебныИволгинский дацан — сказочный буддийский храм, где совершаются жертвоприношения местным духам и проводятся молебны
Иволгинский дацан — сказочный буддийский храм, где совершаются жертвоприношения местным духам и проводятся молебны. Фото: Изображение Midjourney

Что нужно обязательно сделать? «Поймать взгляд» хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова. Его тело (именно тело, а не мощи!) помещено в центре дацана в неизменной позе лотоса. По легенде, если хамбо-лама соблаговолит взглянуть на гостя храма, то тому будет сопутствовать удача. А еще местные ламы могут дать вам консультацию по тибетской медицине или составить личный гороскоп.

Поселения староверов — древнерусские традиции

В Бурятии сохранились уникальные старообрядческие деревни. Это не музеи, а настоящие поселения, где по сей день живут староверы. В 18-м веке старообрядцев массово высылали в Сибирь, и Бурятия стала для них вторым домом.

В старообрядческих деревнях до сих пор сохраняют древний уклад жизни — крестятся двумя перстами, живут закрытыми домохозяйствами, обособленно от внешнего мира, соблюдая старые обряды и полностью обеспечивая себя всем необходимым.

За это старообрядцев стали звать в Бурятии «семейскими». Культура и уникальный быт «семейских» внесены в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

В старообрядческих деревнях до сих пор сохраняют древний уклад жизниВ старообрядческих деревнях до сих пор сохраняют древний уклад жизни
В старообрядческих деревнях до сих пор сохраняют древний уклад жизни. Фото: 1MI

В некоторых старообрядческих деревнях организовали небольшие этнографические музеи, открытые для туристов, например в Бичуре и Тарбагатае.

Что нужно обязательно сделать? Перенестись в 18-й век в «семейских» деревнях: посетить старообрядческие храмы, увидеть семейные дворы и познакомиться с бытом старообрядцев, отведать томленых щей из печи, попробовать рыбный пирог и местный кедровый самогон.

Шаманизм — магические места и древние обряды

В Бурятии шаманизм зародился задолго до буддизма. И его традиции сохранились и по сей день, а в 2002 году в Бурятии даже была создана официальная религиозная организация шаманов «Тэнгри».

Ежегодно в Бурятии проходит порядка двух десятков шаманских обрядов — тайлаганов. Их проводят для того, чтобы попросить у высших сил хорошего урожая, благополучного года, счастья в семье, прекращения засухи и лесных пожаров.

Шаманы с удовольствием демонстрируют таинственные обряды туристам и проводят экскурсии с разъяснением шаманской символики и культа.

Шаманы с удовольствием демонстрируют таинственные обряды туристамШаманы с удовольствием демонстрируют таинственные обряды туристам
Шаманы с удовольствием демонстрируют таинственные обряды туристам. Фото: 1MI

Что нужно обязательно сделать? Поучаствовать в шаманских обрядах и посетить магические места, где обитают духи: Долину Шумак — для очищения от злых помыслов, гору Бурин-Хан — увидеть легендарного старца Саган-Убугуна, священную гору Буха-нойон, куда запрещено подниматься женщинам.

Тункинская долина — сибирская Швейцария

Между громадами скал и лесистыми горными склонами спрятана живописная Тункинская долина. Это одно из знаменитых заповедных мест Бурятии, куда приезжают тысячи туристов за целебным кристально чистым воздухом и восхитительными горными пейзажами.

Зимой здесь катаются на лыжах, летом — отправляются в пешеходные и конные экскурсии, сплавы по горным рекам. А еще здесь находится несколько минеральных источников с целебной водой. По своему составу и лечебным свойствам минеральная вода не уступает знаменитым кавказским источникам. За это Тункинскую долину в Бурятии называют краем сибирских нарзанов.

Тункинскую долину в Бурятии называют краем сибирских нарзановТункинскую долину в Бурятии называют краем сибирских нарзанов
Тункинскую долину в Бурятии называют краем сибирских нарзанов. Фото: kartinki24.ru

Что нужно обязательно сделать? Зарядиться здоровьем на минводах Тункинской долины. Целебная вода помогает излечиться от множества заболеваний, в том числе от болезней опорно-двигательного аппарата.

Национальная кухня — еда кочевников и ханов

Главное блюдо бурятской кухни — буузы. Буузные встречаются в Бурятии на каждом шагу — на трассах, в городах, селах и даже в горах. Это блюдо похоже на хинкали или манты — корзинки из теста с мясом и ароматным бульоном.

А еще стоит попробовать суп-бухлер с бараниной и домашней лапшой, саламат из ячменной муки со сметаной, хуушур — бурятские чебуреки, боовы — напоминает пахлаву или хворост, сагудай из свежей рыбы.

Что нужно обязательно сделать? Обязательно попробуйте высокую бурятскую кухню. Это старинные блюда восточной знати, в основе которой рецепты поваренной книги, написанной в 1330 году. Это, например, холодный рыбный суп с хурэнгэ, буузы с мандариновой цедрой, жемчужную рисовую лапшу с телятиной.

Туристу на заметку — что нужно знать о путешествии в Бурятию

Бурятия славится своим гостеприимством. Путешественникам здесь всегда рады, а туристическая инфраструктура довольно развита.

Как добраться до Бурятии

Проще всего попасть в Бурятию самолетом — в международный аэропорт Улан-Удэ. Ходят в столицу Бурятии и поезда, но тогда дорога займет значительно больше времени. Например, из Москвы до Улан-Удэ поезд идет 3–4 суток.

Автобусные рейсы в Бурятию ходят только из Иркутской области Забайкальского края. Если ехать на собственном автомобиле из Москвы, то придется преодолеть 5679 км.

Если ехать на собственном автомобиле из Москвы, то придется преодолеть 5679 кмЕсли ехать на собственном автомобиле из Москвы, то придется преодолеть 5679 км
Если ехать на собственном автомобиле из Москвы, то придется преодолеть 5679 км. Фото: 1MI

Где остановиться в Бурятии

Туристическая инфраструктура в Бурятии достаточно развита. Можно найти небольшие бюджетные гостиницы, фешенебельные дома отдыха и отели. Учтите, что самые комфортные отели расположены в Улан-Удэ, Северобайкальске. В них чаще всего и останавливаются туристы — оттуда можно совершать однодневные экскурсии по достопримечательностям региона.

Советы по путешествию

При планировании путешествия в Бурятию учитывайте, что разница во времени составляет +5 часов к московскому. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем и очки, даже если вы отправляетесь в путешествие зимой. Бурятия — один из самых солнечных городов России, а зимой здесь очень ослепительный снег.

Если цель путешествия — купание или поход, то лучше выбирать для отдыха вторую половину лета. А зимой идеальное время для путешествий по Байкалу — январь и февраль. Горнолыжный же сезон в Бурятии длится с ноября по апрель.

Зимой идеальное время для путешествий по Байкалу — январь и февральЗимой идеальное время для путешествий по Байкалу — январь и февраль
Зимой идеальное время для путешествий по Байкалу — январь и февраль. Фото: Сергей Рудковский. 1MI

Даже если вы отправляетесь в Бурятию в теплое время года, будет не лишним взять с собой теплую одежду — здесь очень ощутимые перепады температур.

Что привезти с собой из Бурятии

Бурятия славится народными промыслами — войлочными изделиями, поделками из нефрита и серебра, керамическими изделиями.

Самые популярные сувениры и гостинцы:

  • бурятский клинок;
  • копченый или вяленый омуль;
  • буддистские амулеты и обереги;
  • монгольские вещи из верблюжьей шерсти;
  • кедровые орешки;
  • национальные шарфы с бурятской символикой.
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Путешествия#Бурятия
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