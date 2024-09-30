А я люблю женатого: 7 правил в отношениях с женатым мужчиной

Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Начать стоит с того, что вам нужно трезво оценить ситуацию и свои ожидания. Помните, что ваш возлюбленный уже состоит в браке, у него есть семья, обязательства и ответственность перед ней. Поэтому не стоит рассчитывать, что он оставит жену ради вас или будет уделять вам столько же времени и внимания, как свободный мужчина. Ваши отношения будут всегда ограничены рамками его семейной жизни, и вам придется с этим смириться. Если вы не готовы к таким условиям, возможно, стоит пересмотреть свои чувства и отказаться от этих отношений.