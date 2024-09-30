Меркурий в Весах: Лучший шанс для юристов и менеджеров по продажам

Если до этого вы чувствовали внутреннее напряжение по поводу конфликтных ситуаций, сейчас, скорее всего, вы сможете относиться к проблеме спокойно и взвешенно, взглянув на неё под другим углом. Есть большая вероятность, что вы предложите оппоненту побеседовать в спокойной обстановке. Подготовьтесь заранее, продумайте стратегию общения и приступайте к разговору. 🕊