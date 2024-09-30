Меркурий в Весах: Лучший шанс для юристов и менеджеров по продажам

Posted 30 сентября, 12:38
Published 30 сентября, 12:38
Modified 30 сентября, 12:43
Updated 30 сентября, 12:43
По мнению астрологов, такое положение планеты является лучшим шансом использовать ораторские и дипломатические качества, а также урегулировать давние споры.
Ключевой навык периода — умение достигать компромиссов. Очень важными в этом контексте станет ораторское мастерство.
Если до этого вы чувствовали внутреннее напряжение по поводу конфликтных ситуаций, сейчас, скорее всего, вы сможете относиться к проблеме спокойно и взвешенно, взглянув на неё под другим углом. Есть большая вероятность, что вы предложите оппоненту побеседовать в спокойной обстановке. Подготовьтесь заранее, продумайте стратегию общения и приступайте к разговору. 🕊
В своем стремлении найти общий язык и достичь компромисса будьте осторожны, чтобы не пожертвовать своими интересами. Помните — соглашения должны удовлетворять всех участников. Четко определите для себя линию, за которую не стоит переходить ради поиска компромисса.
Когда вы будете решать, какую стратегию выбрать в переговорах, может возникнуть нерешительность и непонимание того, какие аргументы лучше выбрать. Важно избегать чрезмерных колебаний: доверьтесь интуиции.
Негативной стороной периода станет избыточная хитрость в общении с другими. Появятся случаи двусмысленных высказываний. Будьте бдительны при подписании важных бумаг и согласовании условий сделок.
В этот период лучше всего себя смогут проявить политики, дипломаты, юристы, адвокаты, консультанты и все, кто работает в сфере продаж.
Успешным может стать самообразование или повышение квалификации. Запишитесь на тренинги по ораторскому мастерству, конфликтологии, ведению переговоров и этикету. Совершенствуйте навыки построения диалогов и публичных выступлений.
Итак, это время лучше всего использовать для укрепления сотрудничества, разрешения конфликтов, обучения, профессионального роста и заключения выгодных сделок.
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