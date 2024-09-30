Не игнорируй эти знаки судьбы! Как ангел-хранитель показывает верный путь

Posted 30 сентября, 10:07
Published 30 сентября, 10:07
Modified 30 сентября, 10:08
Updated 30 сентября, 10:08
Вас беспокоит какая-то ситуация или вы не можете принять важное для себя решение? И вот в толпе незнакомцев на улице или по телевизору вы слышите фразу, четко отвечающую на ваш запрос? Не игнорируйте это. Вам не показалось — это ангел-хранитель пытается натолкнуть вас на определенные мысли и действия.
Если вы частенько видите на часах повторяющиеся цифры, например 09:09, 22:22 и др., это означает, что ваш ангел-хранитель где-то рядом. Обычно таким образом он хочет успокоить и поддержать вас. Подумайте, на что пытается вас направить ангел-хранитель?
Если какой-то сон повторяется вновь и вновь, то следует задуматься, что он означает. Через сон ангелы-хранители подсказывают, как избежать неприятностей и что лучше сделать в той или иной ситуации.
Отключили интернет, перенесли рейс, поломался холодильник — неприятности сыплются одна за другой. Это неспроста. Ангел-хранитель показывает, что в жизни запустилась череда неприятных событий. А значит, время остановиться и подумать: «Что я делаю не так?»
Если вы нашли монетку, не спешите ее поднимать. Часто таким образом ангел-хранитель сигнализирует вам о предстоящих важных событиях. Но есть и другая трактовка: монеты на земле — символ невыполненных обещаний. Подумайте, что вы не исполнили из обещанного, кому не отдали долг, какую клятву нарушили?
Если за вами увязалась незнакомая кошка или собака, не спешите отгонять животное. Это ангел-хранитель сопровождает вас в пути. Таким образом он хочет показать, что вы под надежной защитой и всегда можете рассчитывать на его поддержку.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14