3 знака зодиака, которые всегда оказываются в сложных романтических отношениях

Posted 28 сентября, 11:30
Published 28 сентября, 11:30
Modified 28 сентября, 11:30
Updated 28 сентября, 11:30
Знаки зодиака часто влияют на наши любовные приключения и подходы к отношениям. Однако есть три знака, которые известны своей уникальной манерой влюбляться и поддерживать романтические связи. Люди под какими знаками зодиака чаще других выбирают путь флирта, свободы и непредсказуемости?
Весы, управляемые Венерой, известны своей кокетливостью и любовью к флирту. Они могут влюбиться в бариста, который каждое утро готовит им кофе, или в коллегу, с которым часто пересекаются в офисе. Им достаточно одного взгляда или короткого разговора, чтобы начать новый роман. В результате Весы часто оказываются в запутанных отношениях, которые не имеют чёткого определения.
Весы живут ради острых ощущений от погони и неопределенности. Они наслаждаются каждым моментом, когда ждут сообщения или думают о следующем свидании. Как воздушный знак, Весы постоянно взвешивают плюсы и минусы любых отношений. Они могут встречаться с кем-то, но всё равно подмечать варианты вокруг себя, чтобы не упустить что-то получше.
Стрельцы — это люди, которые обожают свободу и приключения. Они всегда нацелены вперёд, мечтают о новых путешествиях и не любят быть привязанными к одному месту или человеку. Поэтому, когда у них появляется возможность отправиться в новое путешествие или переехать, они предпочитают оставаться в необязательных отношениях, чтобы не ограничивать себя.
Однако, когда Стрелец решает, что пришло время для серьёзных отношений и семьи, ему может быть сложно найти подходящего партнёра. Это связано с тем, что многие люди, привлекаемые их независимостью и любовью к свободе, сами также ценят эти качества и не готовы идти на компромиссы в пользу стабильности и обязательств.
Водолеи — это люди, которые известны своей необычностью и непредсказуемостью. Они часто кажутся отстранёнными и предпочитают сохранять свою независимость, что делает их идеальными для кратковременных или случайных отношений.
Их партнёры могут заметить, что Водолеи иногда кажутся отсутствующими или не слишком заинтересованными во время свиданий. Но именно это странное и загадочное поведение может делать их ещё более привлекательными для других людей. Многие влюбляются в идею того, кто такой Водолей, даже если сам Водолей не стремится к серьёзным отношениям.
Кроме того, представители этого знака часто отступают, когда ощущают, что отношения начинают становиться слишком серьёзными или ограничивающими их свободу. Они ценят свою индивидуальность и не хотят терять её ради кого-либо другого.
Источник: bustle
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14