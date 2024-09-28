3 знака зодиака, которые всегда оказываются в сложных романтических отношениях

Их партнёры могут заметить, что Водолеи иногда кажутся отсутствующими или не слишком заинтересованными во время свиданий. Но именно это странное и загадочное поведение может делать их ещё более привлекательными для других людей. Многие влюбляются в идею того, кто такой Водолей, даже если сам Водолей не стремится к серьёзным отношениям.