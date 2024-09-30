Девяностые на новый лад: как носить олимпийку в 2024 году, чтобы выглядеть современно

Если вы решили попробовать нестандартное для 90-х сочетание олимпийки и юбки, смело собирайте образ. Важно не промахнуться с выбором юбки: обратите внимание на модели мини. Джинсовые, лаковые или из шуршащих фактурных тканей — все они в тренде. Также можно поколдовать с разными стилями и надеть в пару к олимпийке облегающую длинную юбку из тонкого трикотажа. Получится очень современный микс.