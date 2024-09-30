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Posted 30 сентября, 12:47

Published 30 сентября, 12:47

Modified 30 сентября, 12:47

Updated 30 сентября, 12:47

Девяностые на новый лад: как носить олимпийку в 2024 году, чтобы выглядеть современно

Девяностые на новый лад: как носить олимпийку в 2024 году, чтобы выглядеть современно

30 сентября 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Девяностые на новый лад: как носить олимпийку в 2024 году, чтобы выглядеть современно
Тренд на стиль 90-х все еще на пике актуальности, но современность вносит в него свои коррективы. Например, олимпийки сейчас носят несколько иначе, чем в лихое десятилетие. Приведем несколько примеров.

Олимпийка + юбка

Если вы решили попробовать нестандартное для 90-х сочетание олимпийки и юбки, смело собирайте образ. Важно не промахнуться с выбором юбки: обратите внимание на модели мини. Джинсовые, лаковые или из шуршащих фактурных тканей — все они в тренде. Также можно поколдовать с разными стилями и надеть в пару к олимпийке облегающую длинную юбку из тонкого трикотажа. Получится очень современный микс.

Фото: Meaghan/pinterest
Фото: Adalee/pinterest
Фото: Palmer/pinterest
Фото: Oaklynn/pinterest

Олимпийка + джинсы

Возьмите прямые классические джинсы и носите их с олимпийкой — это проверенное годами выигрышное сочетание. Также со спортивной кофтой отлично смотрятся трендовые джинсы широкого кроя. Главное — дополните образ интересными аксессуарами, чтобы выглядеть ярче.

Фото: Haisley/pinterest
Фото: Keily/pinterest
Фото: Novah/pinterest
Фото: Yara/pinterest
Фото: Ensley/pinterest

Олимпийка + спортивный низ

Олимпийка идеально впишется в спортивный аутфит с джоггерами, леггинсами или удобными брюками в стиле athleisure. Такой комплект будет актуален не только во время тренировок, но и на уютных посиделках в кино, прогулке по городу или в поездках на природу.

Фото: Joan/pinterest
Фото: Jessica/pinterest
Фото: stockmann.ru
Фото: stockmann.ru

Олимпийка как верх многослойного образа

Осенью можно использовать олимпийку как бомбер. Тут ограничений по стилю почти нет: в качестве нижнего слоя могут быть использованы футболка, майка, лонгслив, платье. Не стоит сочетать олимпийку разве что со строгими вещами офисного стиля.

Фото: Stacy/pinterest
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#Елена Гончарова#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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