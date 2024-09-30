Девяностые на новый лад: как носить олимпийку в 2024 году, чтобы выглядеть современно

Posted 30 сентября, 12:47
Published 30 сентября, 12:47
Modified 30 сентября, 12:47
Updated 30 сентября, 12:47
Если вы решили попробовать нестандартное для 90-х сочетание олимпийки и юбки, смело собирайте образ. Важно не промахнуться с выбором юбки: обратите внимание на модели мини. Джинсовые, лаковые или из шуршащих фактурных тканей — все они в тренде. Также можно поколдовать с разными стилями и надеть в пару к олимпийке облегающую длинную юбку из тонкого трикотажа. Получится очень современный микс.
Возьмите прямые классические джинсы и носите их с олимпийкой — это проверенное годами выигрышное сочетание. Также со спортивной кофтой отлично смотрятся трендовые джинсы широкого кроя. Главное — дополните образ интересными аксессуарами, чтобы выглядеть ярче.
Олимпийка идеально впишется в спортивный аутфит с джоггерами, леггинсами или удобными брюками в стиле athleisure. Такой комплект будет актуален не только во время тренировок, но и на уютных посиделках в кино, прогулке по городу или в поездках на природу.
Осенью можно использовать олимпийку как бомбер. Тут ограничений по стилю почти нет: в качестве нижнего слоя могут быть использованы футболка, майка, лонгслив, платье. Не стоит сочетать олимпийку разве что со строгими вещами офисного стиля.
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