Сделаем живот плоским — модели брюк на осень-2024, делающие нас стройнее

Posted 30 сентября, 12:01
Published 30 сентября, 12:01
Modified 30 сентября, 12:01
Updated 30 сентября, 12:01
Модели с высокой посадкой визуально сузят талию, а еще удлинят силуэт — ноги будут казаться стройней и длинней. Предлагаем обратить внимание на варианты брюк wide leg.
Еще один лайфхак — наденьте под брюки жилет с V-образным вырезом снизу. Такая деталь одежды утянет всё лишнее на боках и формирует практически осиную талию.
Мешковатые модели не подойдут. Выбираем прямые брюки, скрывающие проблемные зоны и не плотно облегающие ноги. Отличный вариант — палаццо. Они помогут сбалансировать пропорции, а беда и живот визуально будут выглядеть плоскими.
И от того, и от другого лучше воздержаться. Допускаются плоские, незаметные карманы. Объемные, широкие, глубокие карманы делают живот визуально больше. То же касается и стрелок, которые добавляют объем в области животика и бедер.
Если тебе кажется, что легкие, струящиеся ткани сделают тебя стройней, то это не так. Такой прием не работает с брюками, поскольку тонкие ткани подчеркивают каждый изгиб тела. Отдавай предпочтение шерстяным брюкам смешанной текстуры — не слишком плотные, но и не в обтяг.
Визуально стройнят модели брюк темных оттенков. Осенью-2024 модные цвета — шоколадный, глубокий серый и, конечно, классический черный. Если такие расцветки кажутся слишком мрачными, попробуй более мягкие оттенки — верблюжий, темно-рыжий.
Слишком акцентные принты добавят образу тяжеловесности. Но вот спокойная вертикальная полоска и небольшая клетка, модные в этом сезоне, сделает силуэт визуально выше и стройней.
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