Сделаем живот плоским — модели брюк на осень-2024, делающие нас стройнее

Если тебе кажется, что легкие, струящиеся ткани сделают тебя стройней, то это не так. Такой прием не работает с брюками, поскольку тонкие ткани подчеркивают каждый изгиб тела. Отдавай предпочтение шерстяным брюкам смешанной текстуры — не слишком плотные, но и не в обтяг.