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Posted 30 сентября, 12:01

Published 30 сентября, 12:01

Modified 30 сентября, 12:01

Updated 30 сентября, 12:01

Сделаем живот плоским — модели брюк на осень-2024, делающие нас стройнее

Сделаем живот плоским — модели брюк на осень-2024, делающие нас стройнее

30 сентября 2024, 12:01
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Сделаем живот плоским — модели брюк на осень-2024, делающие нас стройнее
Хочется выглядеть модно и стильно, но мешают особенности фигуры? Разбираемся, какие модели брюк маскируют животик, а какие, напротив, подчеркивают объемы. Модные модели осенних брюк, формирующие идеальный силуэт.

Высокая посадка

Модели с высокой посадкой визуально сузят талию, а еще удлинят силуэт — ноги будут казаться стройней и длинней. Предлагаем обратить внимание на варианты брюк wide leg.

Еще один лайфхак — наденьте под брюки жилет с V-образным вырезом снизу. Такая деталь одежды утянет всё лишнее на боках и формирует практически осиную талию.

Модели с высокой посадкой визуально сузят талию, а еще удлинят силуэт — ноги будут казаться стройней и длиннейМодели с высокой посадкой визуально сузят талию, а еще удлинят силуэт — ноги будут казаться стройней и длинней
Модели с высокой посадкой визуально сузят талию, а еще удлинят силуэт — ноги будут казаться стройней и длинней. Фото: freepik.com

Прямая форма

Мешковатые модели не подойдут. Выбираем прямые брюки, скрывающие проблемные зоны и не плотно облегающие ноги. Отличный вариант — палаццо. Они помогут сбалансировать пропорции, а беда и живот визуально будут выглядеть плоскими.

Выбираем прямые брюки, скрывающие проблемные зоны и не плотно облегающие ногиВыбираем прямые брюки, скрывающие проблемные зоны и не плотно облегающие ноги
Выбираем прямые брюки, скрывающие проблемные зоны и не плотно облегающие ноги. Фото: @styleandthebeach/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Карманы и акцентные детали

И от того, и от другого лучше воздержаться. Допускаются плоские, незаметные карманы. Объемные, широкие, глубокие карманы делают живот визуально больше. То же касается и стрелок, которые добавляют объем в области животика и бедер.

Объемные, широкие, глубокие карманы делают живот визуально большеОбъемные, широкие, глубокие карманы делают живот визуально больше
Объемные, широкие, глубокие карманы делают живот визуально больше. Фото: @styleandthebeac/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Плотность

Если тебе кажется, что легкие, струящиеся ткани сделают тебя стройней, то это не так. Такой прием не работает с брюками, поскольку тонкие ткани подчеркивают каждый изгиб тела. Отдавай предпочтение шерстяным брюкам смешанной текстуры — не слишком плотные, но и не в обтяг.

Отдавай предпочтение шерстяным брюкам смешанной текстуры — не слишком плотные, но и не в обтягОтдавай предпочтение шерстяным брюкам смешанной текстуры — не слишком плотные, но и не в обтяг
Отдавай предпочтение шерстяным брюкам смешанной текстуры — не слишком плотные, но и не в обтяг. Фото: @styleandthebeach/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Темные оттенки

Визуально стройнят модели брюк темных оттенков. Осенью-2024 модные цвета — шоколадный, глубокий серый и, конечно, классический черный. Если такие расцветки кажутся слишком мрачными, попробуй более мягкие оттенки — верблюжий, темно-рыжий.

Визуально стройнят модели брюк темных оттенковВизуально стройнят модели брюк темных оттенков
Визуально стройнят модели брюк темных оттенков. Фото: @styleandthebeach/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Принты

Слишком акцентные принты добавят образу тяжеловесности. Но вот спокойная вертикальная полоска и небольшая клетка, модные в этом сезоне, сделает силуэт визуально выше и стройней.

Спокойная вертикальная полоска и небольшая клетка, модные в этом сезоне, сделает силуэт визуально выше и стройнейСпокойная вертикальная полоска и небольшая клетка, модные в этом сезоне, сделает силуэт визуально выше и стройней
Спокойная вертикальная полоска и небольшая клетка, модные в этом сезоне, сделает силуэт визуально выше и стройней. Фото: @styleandthebeach/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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