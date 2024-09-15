newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 19:06

Published 15 сентября, 19:06

Modified 15 сентября, 19:06

Updated 15 сентября, 19:06

Джинсы на осень-2024: 7 главных трендов с фото

Джинсы на осень-2024: 7 главных трендов с фото

15 сентября 2024, 19:06
Фото: Acne, The attico, Alaia
Джинсы на осень-2024: 7 главных трендов с фото
Неожиданные тренды и хорошо забытое старое — собрали популярные модели джинсов на осень-2024. Самый полный гайд по модным осенним джинсам — выбор стилистов и стритстайлеров.

Прямые джинсы

Прямые джинсы всегда в фаворе, что доказывают последние осенне-зимние коллекции. Стилисты обожают крой straigt за универсальность — джинсы легко сочетаются с любой одеждой и обувью, подходят под любой стиль.

Что касается выбора посадки, в 2024 году дизайнеры предлагают все варианты сразу — низкую, высокую, среднюю. Выбирай, что тебе по нраву!

Прямые джинсыПрямые джинсы
Прямые джинсы. Фото: Versace Pre-Fall 2024
Прямые джинсыПрямые джинсы
Прямые джинсы. Фото: daisyknit.ru
Прямые джинсыПрямые джинсы
Прямые джинсы. Фото: 12storeez.com

Скинни-джинсы

Дизайнеры вновь обратили внимание на узкие брюки. В показах замелькали скинни с простроченными стрелками (по аналогии с классическими брюками). Их носят с лоферами, туфлями монки, джинсовой курткой и бомбером.

Стилисты считают, что возвращение к скинни закономерно: пик популярности экстрашироких джинсов пройден, тренд на узкие модели неизбежен.

Скинни-джинсыСкинни-джинсы
Скинни-джинсы. Фото: Miu Miu, осень-зима 2024
Скинни-джинсыСкинни-джинсы
Скинни-джинсы. Фото: Acne, весна-лето 2024
Скинни-джинсыСкинни-джинсы
Скинни-джинсы. Фото: Diesel Pre-Fall 2024

Джинсы-клеш

Два главных тренда 2024 года — тренд на 70-е и на вестерн. Именно этим двум тенденциям мы обязаны появлению на подиумах расклешенных джинсов. Посмотрите хотя бы на Беллу Хадид, щеголяющую в ковбойских клешах с ботильонами на высоком каблуке.

Если ковбойский стиль не для тебя, попробуй носить клеши в составе бохо-образов: со свободными блузами с воланами. Такой эстетике в 2024 году прочат огромную популярность.

Джинсы-клешДжинсы-клеш
Джинсы-клеш. Фото: Celine, весна-лето 2024
Джинсы-клешДжинсы-клеш
Джинсы-клеш. Фото: lesyanebo.com

Серые джинсы

Голубая классика сдает позиции графитовым джинсам. Серые модели носят самые модные инфлюэнсеры, такие как Мария Элеонора и Ольга Малескене. У серых моделей на осень есть еще одно преимущество — практичность: брызги луж не так заметны на графите, как на голубом дениме.

Серые джинсыСерые джинсы
Серые джинсы. Фото: MM6, весна-лето 2024
Серые джинсыСерые джинсы
Серые джинсы. Фото: Etro Pre-Fall 2024
Серые джинсыСерые джинсы
Серые джинсы. Фото: Versace Pre-Fall 2024
Серые джинсыСерые джинсы
Серые джинсы. Фото: Versace Pre-Fall 2024

Состаренные джинсы

Бренды предлагают модели джинсов, визуально выглядящих поношенными. Легкая желтизна, потертости и даже явные грязные пятна — в тренде. Дизайнеры вовсю экспериментируют с «состаренной» эстетикой — в некоторых коллекциях модели выглядят так, словно только что были извлечены из мусорных баков.

Состаренные джинсыСостаренные джинсы
Состаренные джинсы. Фото: Victoria Beckham Pre-Fall 2024
Состаренные джинсыСостаренные джинсы
Состаренные джинсы. Фото: Egonlab, осень-зима 2024
Состаренные джинсыСостаренные джинсы
Состаренные джинсы. Фото: sorelleera.ru

Рабочие джинсы

Мужские модели рабочих джинсов — свободные и с кучей карманов — уверенно перекочевали и в женскую моду. Дизайнеры предлагают осенью 2024-го сочетать джинсы стиля workwear с элегантными твидовыми жакетами.

Рабочие джинсыРабочие джинсы
Рабочие джинсы. Фото: Schiaparelli, весна-лето 2024
Рабочие джинсыРабочие джинсы
Рабочие джинсы. Фото: Versace Pre-Fall 2024
Рабочие джинсыРабочие джинсы
Рабочие джинсы. Фото: The attico, весна-лето 2024

Джинсы О-силуэта

Стилисты называют «подкову» главным силуэтом джинсов 2024 года. Имеется в виду округлая форма брюк, на которую, правда, решаются далеко не все. Такой силуэт придает ногам форму колеса, поэтому слишком смелые модели пока остаются лишь на подиумах. Однако у российских брендов можно найти более скромные силуэты — где «подкова» лишь слабо очерчивается.

Джинсы О-силуэтаДжинсы О-силуэта
Джинсы О-силуэта. Фото: Alaia, осень-зима 2024
Джинсы О-силуэтаДжинсы О-силуэта
Джинсы О-силуэта. Фото: sol.ru
Джинсы О-силуэтаДжинсы О-силуэта
Джинсы О-силуэта. Фото: the-attico.ru
Читайте также:
Трикотажное платье — главный тренд осени: актуальные модели с фотоОбязательно купите эти тренчи на осень-2024: топ-6 актуальных моделейПрочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осенью
#Екатерина Непомнящая#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика