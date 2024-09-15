Джинсы на осень-2024: 7 главных трендов с фото

Стилисты называют «подкову» главным силуэтом джинсов 2024 года. Имеется в виду округлая форма брюк, на которую, правда, решаются далеко не все. Такой силуэт придает ногам форму колеса, поэтому слишком смелые модели пока остаются лишь на подиумах. Однако у российских брендов можно найти более скромные силуэты — где «подкова» лишь слабо очерчивается.