Джинсы на осень-2024: 7 главных трендов с фото

Posted 15 сентября, 19:06
Published 15 сентября, 19:06
Modified 15 сентября, 19:06
Updated 15 сентября, 19:06
Прямые джинсы всегда в фаворе, что доказывают последние осенне-зимние коллекции. Стилисты обожают крой straigt за универсальность — джинсы легко сочетаются с любой одеждой и обувью, подходят под любой стиль.
Что касается выбора посадки, в 2024 году дизайнеры предлагают все варианты сразу — низкую, высокую, среднюю. Выбирай, что тебе по нраву!
Дизайнеры вновь обратили внимание на узкие брюки. В показах замелькали скинни с простроченными стрелками (по аналогии с классическими брюками). Их носят с лоферами, туфлями монки, джинсовой курткой и бомбером.
Стилисты считают, что возвращение к скинни закономерно: пик популярности экстрашироких джинсов пройден, тренд на узкие модели неизбежен.
Два главных тренда 2024 года — тренд на 70-е и на вестерн. Именно этим двум тенденциям мы обязаны появлению на подиумах расклешенных джинсов. Посмотрите хотя бы на Беллу Хадид, щеголяющую в ковбойских клешах с ботильонами на высоком каблуке.
Если ковбойский стиль не для тебя, попробуй носить клеши в составе бохо-образов: со свободными блузами с воланами. Такой эстетике в 2024 году прочат огромную популярность.
Голубая классика сдает позиции графитовым джинсам. Серые модели носят самые модные инфлюэнсеры, такие как Мария Элеонора и Ольга Малескене. У серых моделей на осень есть еще одно преимущество — практичность: брызги луж не так заметны на графите, как на голубом дениме.
Бренды предлагают модели джинсов, визуально выглядящих поношенными. Легкая желтизна, потертости и даже явные грязные пятна — в тренде. Дизайнеры вовсю экспериментируют с «состаренной» эстетикой — в некоторых коллекциях модели выглядят так, словно только что были извлечены из мусорных баков.
Мужские модели рабочих джинсов — свободные и с кучей карманов — уверенно перекочевали и в женскую моду. Дизайнеры предлагают осенью 2024-го сочетать джинсы стиля workwear с элегантными твидовыми жакетами.
Стилисты называют «подкову» главным силуэтом джинсов 2024 года. Имеется в виду округлая форма брюк, на которую, правда, решаются далеко не все. Такой силуэт придает ногам форму колеса, поэтому слишком смелые модели пока остаются лишь на подиумах. Однако у российских брендов можно найти более скромные силуэты — где «подкова» лишь слабо очерчивается.
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