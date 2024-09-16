Не откладывай на завтра! Составили чек-лист, что нужно успеть сделать до конца осени

Активное лето завершилось, но не спешите «залегать в спячку». Чтобы энергичность и хорошее настроение не покинули вас в серые осенние дни, не забывайте о занятиях спортом. Если летом вы не успели провести время на воде с доской для сап-серфинга или заняться йогой на свежем воздухе, ничего страшного. Осенью можно наверстать упущенное, отправившись в спортзал и взяв в руки ракетку для тенниса или сквоша.