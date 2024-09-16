Не откладывай на завтра! Составили чек-лист, что нужно успеть сделать до конца осени

Posted 16 сентября, 03:58
Published 16 сентября, 03:58
Modified 25 сентября, 13:20
Updated 25 сентября, 13:20
Активное лето завершилось, но не спешите «залегать в спячку». Чтобы энергичность и хорошее настроение не покинули вас в серые осенние дни, не забывайте о занятиях спортом. Если летом вы не успели провести время на воде с доской для сап-серфинга или заняться йогой на свежем воздухе, ничего страшного. Осенью можно наверстать упущенное, отправившись в спортзал и взяв в руки ракетку для тенниса или сквоша.
Осень — отличное время, чтобы расслабиться в уютной домашней обстановке и погрузиться в увлекательные сериалы. Выберите что-нибудь на свой вкус и не забудьте запастись достаточным количеством чая с печеньем.
Да, конечно можно купить упаковку шампиньонов в ближайшем магазине и обойтись без лишних хлопот. Однако список осенних приключений будет неполным без похода за грибами. Отправьтесь в лес и устройте тихую охоту. Наберите корзинку грибов (будьте внимательны, не берите экземпляры, в съедобности которых есть сомнения!) и приготовьте из них что-нибудь вкусненькое, а затем пригласите друзей на осеннюю трапезу.
Если ваша кожа за лето устала от солнечных лучей, самое время напитать ее влагой и витаминами. Посетите салон и пройдите курс бьюти-процедур для кожи от глубокого очищения до насыщения витаминами.
В осенние холода самое время устроиться под уютным пледом с интересной книгой. Не теряйте времени и пройдитесь по книжным магазинам. Посетите барахолки, загляните в уличные шкафчики для буккроссинга — там всегда можно найти что-нибудь интересное и по-осеннему ностальгическое.
Если вы не успели купить что-то для прохладного сезона, поскорее отправляйтесь на шопинг. Кстати, пора заранее присматривать теплые вещи на зиму, чтобы успеть обзавестись самыми трендовыми новинками.
Дождитесь того необычного времени, когда дни еще очень теплые и солнечные, но листва на деревьях уже стала по-осеннему золотой. Погода в этот период осени максимально комфортна для прогулок и путешествий. Поэтому отправляйтесь в тур выходного дня и прогуляйтесь по ближайшему городу или загородному парку развлечений.
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