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Posted 16 сентября, 03:58

Published 16 сентября, 03:58

Modified 25 сентября, 13:20

Updated 25 сентября, 13:20

Не откладывай на завтра! Составили чек-лист, что нужно успеть сделать до конца осени

Не откладывай на завтра! Составили чек-лист, что нужно успеть сделать до конца осени

16 сентября 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney
Не откладывай на завтра! Составили чек-лист, что нужно успеть сделать до конца осени
Лето закончилось, но впереди много осенних приключений. Чем стоит заняться в этом сезоне, чтобы он получился незабываемым? Составили для вас чек-лист.

Познакомиться с новым видом спорта

Активное лето завершилось, но не спешите «залегать в спячку». Чтобы энергичность и хорошее настроение не покинули вас в серые осенние дни, не забывайте о занятиях спортом. Если летом вы не успели провести время на воде с доской для сап-серфинга или заняться йогой на свежем воздухе, ничего страшного. Осенью можно наверстать упущенное, отправившись в спортзал и взяв в руки ракетку для тенниса или сквоша.

Чтобы энергичность и хорошее настроение не покинули вас в серые осенние дни, не забывайте о занятиях спортомЧтобы энергичность и хорошее настроение не покинули вас в серые осенние дни, не забывайте о занятиях спортом
Чтобы энергичность и хорошее настроение не покинули вас в серые осенние дни, не забывайте о занятиях спортом. Фото: Изображение Midjourney

Начать смотреть новый сериал

Осень — отличное время, чтобы расслабиться в уютной домашней обстановке и погрузиться в увлекательные сериалы. Выберите что-нибудь на свой вкус и не забудьте запастись достаточным количеством чая с печеньем.

Осень — отличное время, чтобы расслабиться в уютной домашней обстановке и погрузиться в увлекательные сериалыОсень — отличное время, чтобы расслабиться в уютной домашней обстановке и погрузиться в увлекательные сериалы
Осень — отличное время, чтобы расслабиться в уютной домашней обстановке и погрузиться в увлекательные сериалы. Фото: Изображение Midjourney

Приготовить и съесть грибы

Да, конечно можно купить упаковку шампиньонов в ближайшем магазине и обойтись без лишних хлопот. Однако список осенних приключений будет неполным без похода за грибами. Отправьтесь в лес и устройте тихую охоту. Наберите корзинку грибов (будьте внимательны, не берите экземпляры, в съедобности которых есть сомнения!) и приготовьте из них что-нибудь вкусненькое, а затем пригласите друзей на осеннюю трапезу.

Однако список осенних приключений будет неполным без похода за грибамиОднако список осенних приключений будет неполным без похода за грибами
Однако список осенних приключений будет неполным без похода за грибами. Фото: Изображение Midjourney

Заняться бьюти-процедурами

Если ваша кожа за лето устала от солнечных лучей, самое время напитать ее влагой и витаминами. Посетите салон и пройдите курс бьюти-процедур для кожи от глубокого очищения до насыщения витаминами.

Если ваша кожа за лето устала от солнечных лучей, самое время напитать ее влагой и витаминамиЕсли ваша кожа за лето устала от солнечных лучей, самое время напитать ее влагой и витаминами
Если ваша кожа за лето устала от солнечных лучей, самое время напитать ее влагой и витаминами. Фото: Изображение Midjourney

Приобрести новую книгу

В осенние холода самое время устроиться под уютным пледом с интересной книгой. Не теряйте времени и пройдитесь по книжным магазинам. Посетите барахолки, загляните в уличные шкафчики для буккроссинга — там всегда можно найти что-нибудь интересное и по-осеннему ностальгическое.

В осенние холода самое время устроиться под уютным пледом с интересной книгойВ осенние холода самое время устроиться под уютным пледом с интересной книгой
В осенние холода самое время устроиться под уютным пледом с интересной книгой. Фото: Изображение Midjourney

Обновить гардероб

Если вы не успели купить что-то для прохладного сезона, поскорее отправляйтесь на шопинг. Кстати, пора заранее присматривать теплые вещи на зиму, чтобы успеть обзавестись самыми трендовыми новинками.

Если вы не успели купить что-то для прохладного сезона, поскорее отправляйтесь на шопинЕсли вы не успели купить что-то для прохладного сезона, поскорее отправляйтесь на шопин
Если вы не успели купить что-то для прохладного сезона, поскорее отправляйтесь на шопин. Фото: Изображение Midjourney

Попутешествовать на выходных

Дождитесь того необычного времени, когда дни еще очень теплые и солнечные, но листва на деревьях уже стала по-осеннему золотой. Погода в этот период осени максимально комфортна для прогулок и путешествий. Поэтому отправляйтесь в тур выходного дня и прогуляйтесь по ближайшему городу или загородному парку развлечений.

Дождитесь того необычного времени, когда дни еще очень теплые и солнечные, но листва на деревьях уже стала по-осеннему золотойДождитесь того необычного времени, когда дни еще очень теплые и солнечные, но листва на деревьях уже стала по-осеннему золотой
Дождитесь того необычного времени, когда дни еще очень теплые и солнечные, но листва на деревьях уже стала по-осеннему золотой. Фото: Изображение Midjourney
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#Елена Гончарова#Общество#Осень#Все материалы авторов
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