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Posted 12 сентября, 12:13

Published 12 сентября, 12:13

Modified 12 сентября, 12:13

Updated 12 сентября, 12:13

Безглютеновый пряный тыквенный пирог: Попробуйте новый вкус осенней классики!

Безглютеновый пряный тыквенный пирог: Попробуйте новый вкус осенней классики!

12 сентября 2024, 12:13
Фото: marthastewart.com
Безглютеновый пряный тыквенный пирог: Попробуйте новый вкус осенней классики!

Будьте первым, кто оценит этот десерт с пряным вкусом

Этот рецепт безглютенового тыквенного пирога не уступает по вкусу традиционному варианту и идеально подходит для праздничного стола или для осеннего вечера с друзьями. Пирог обладает хрустящей ореховой корочкой на основе рисовых хлопьев, миндаля, коричневого сахара и сливочного масла.

Время подготовки: 30 минут

Время приготовления: 1 час 5 минут

Общее время: 5 часов 35 минут

Порций: 8

Что из кухонной утвари понадобиться:

  • Кухонный комбайн: используйте его для того, чтобы измельчить хлопья и миндаль до консистенции кукурузной муки. Если у вас нет комбайна, можно воспользоваться блендером, но важно только слегка измельчить ингредиенты, чтобы они не стали слишком мелкими.
  • Мерный стакан: идеальный инструмент для того, чтобы утрамбовать тесто в форму для пирога. Начиная с краев, плотно прижмите смесь, равномерно распределяя корж.
  • Форма для пирога: понадобится форма диаметром 23 см. Лучше всего использовать стеклянную форму, чтобы можно было следить за равномерностью запекания коржа.
Этот рецепт безглютенового тыквенного пирога не уступает по вкусу традиционному вариантуЭтот рецепт безглютенового тыквенного пирога не уступает по вкусу традиционному варианту
Этот рецепт безглютенового тыквенного пирога не уступает по вкусу традиционному варианту. Фото: скриншот видео/marthastewart.com
Используйте ингредиенты комнатной температуры:Используйте ингредиенты комнатной температуры:
Используйте ингредиенты комнатной температуры:. Фото: скриншот видео/marthastewart.com

Три совета для идеального безглютенового тыквенного пирога:

  1. Используйте ингредиенты комнатной температуры: яйца и молоко лучше смешиваются с другими компонентами, если они не холодные, что обеспечит гладкую и кремовую начинку.
  2. Выбирайте тыквенное пюре, а не начинку для пирогов: пюре не содержит сахара и специй, что позволяет вам контролировать вкус. Также можно использовать домашнее пюре.
  3. Не передержите пирог в духовке: начинка должна слегка покачиваться при готовности, так как остаточное тепло продолжит ее приготовление. Верх должен быть слегка поднят и подрумянен.
Выбирайте тыквенное пюре, а не начинку для пироговВыбирайте тыквенное пюре, а не начинку для пирогов
Выбирайте тыквенное пюре, а не начинку для пирогов. Фото: скриншот видео/marthastewart.com
Не передержите пирог в духовкеНе передержите пирог в духовке
Не передержите пирог в духовке. Фото: скриншот видео/marthastewart.com

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 3 стакана безглютеновых рисовых хлопьев
  • ½ стакана нарезанного сырого миндаля
  • 5 ст. ложек несоленого сливочного масла, растопленного
  • ¼ стакана + 1 ст. ложка коричневого сахара
  • ¼ ч. ложки крупной соли

Для начинки:

  • 1 ½ стакана тыквенного пюре
  • 3 крупных яйца, комнатной температуры
  • ¾ стакана коричневого сахара
  • 1 ст. ложка кукурузного крахмала
  • ½ ч. ложки крупной соли
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • ¼ ч. ложки свежего мускатного ореха
  • Щепотка молотой гвоздики
  • 1 стакан молока (½ стакана, если используете пюре из желудевой тыквы)

Приготовление:

  1. Приготовьте корж: Разогрейте духовку до 190°C. В кухонном комбайне измельчите хлопья и миндаль. Добавьте масло, сахар и соль, затем выложите тесто в форму и разровняйте.
  2. Запеките корж и остудите: Выпекайте около 12 минут до золотистого цвета, затем полностью остудите. Уменьшите температуру духовки до 160°C.
  3. Приготовьте начинку: Смешайте тыквенное пюре и яйца, затем добавьте сахар, крахмал, соль и специи. Влейте молоко, хорошо перемешайте.
  4. Запеките пирог: Вылейте начинку в корж и запекайте 50–55 минут, пока она не загустеет. Полностью остудите пирог перед подачей.
Выпекайте около 12 минут до золотистого цвета, затем полностью остудитеВыпекайте около 12 минут до золотистого цвета, затем полностью остудите
Выпекайте около 12 минут до золотистого цвета, затем полностью остудите. Фото: скриншот видео/marthastewart.com
Вылейте начинку в корж и запекайте 50–55 минут, пока она не загустеетВылейте начинку в корж и запекайте 50–55 минут, пока она не загустеет
Вылейте начинку в корж и запекайте 50–55 минут, пока она не загустеет. Фото: скриншот видео/marthastewart.com
Этот пирог можно подавать как при комнатной температуре, так и охлажденнымЭтот пирог можно подавать как при комнатной температуре, так и охлажденным
Этот пирог можно подавать как при комнатной температуре, так и охлажденным. Фото: скриншот видео/marthastewart.com

Подача:

Этот пирог можно подавать как при комнатной температуре, так и охлажденным. Украсьте взбитыми сливками или взбитым йогуртом с медом.

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#Алина Ибрагимова#Осень#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Тыква
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