Безглютеновый пряный тыквенный пирог: Попробуйте новый вкус осенней классики!

Posted 12 сентября, 12:13
Published 12 сентября, 12:13
Modified 12 сентября, 12:13
Updated 12 сентября, 12:13
Время подготовки: 30 минут
Время приготовления: 1 час 5 минут
Общее время: 5 часов 35 минут
Порций: 8
Для коржа:
Для начинки:
Этот пирог можно подавать как при комнатной температуре, так и охлажденным. Украсьте взбитыми сливками или взбитым йогуртом с медом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14