Трикотажное платье — главный тренд осени: актуальные модели с фото

Например, если силуэт облегающий, то вполне допустимо, чтобы в составе присутствовало немного синтетики. Такое платье хорошо тянется и поможет подчеркнуть фигуру. Что касается моделей оверсайз, то здесь в составе допустим хлопок. Этот материал тяжелый и потому обеспечит правильную посадку.