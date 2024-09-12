Трикотажное платье — главный тренд осени: актуальные модели с фото

Posted 12 сентября, 10:15
Published 12 сентября, 10:15
Modified 12 сентября, 10:17
Updated 12 сентября, 10:17
Выбирайте натуральный состав — такое платье обеспечит комфорт и прослужит долго. Но при выборе материала учитывайте фасон трикотажного платья. Шерсть и кашемир — идеальный вариант для осеннего платья.
Например, если силуэт облегающий, то вполне допустимо, чтобы в составе присутствовало немного синтетики. Такое платье хорошо тянется и поможет подчеркнуть фигуру. Что касается моделей оверсайз, то здесь в составе допустим хлопок. Этот материал тяжелый и потому обеспечит правильную посадку.
Правильно выбранная фактура сделает трикотажные платья не такими скучными и однообразными. Сразу предупреждаем: вязка в виде резинки, крупные косы, шишечки, объемные мотивы уже давно не в моде.
Лучше освежите трикотажное платье акцентными деталями — кожаным поясом, объемной стильной сумкой, колье в виде массивной цепи.
Крупные детали на трикотажном платье утяжеляют образ. Откажитесь от массивных железных молний, огромных пуговиц, пластиковых застежек. А вот завязки из того же материала, что и платье, выглядят актуально — женственно и свежо.
Тренд осеннего сезона — 2024 — трикотажные платья свободного кроя. Никаких строгих силуэтов и ни в коем случае никаких разрезов, особенно в зоне рукавов и декольте. Допускается только один вариант — высокий разрез сбоку.
Модные оттенки осени-2024 — светлый беж, светло-серый и, в противоположность, темные насыщенные цвета.
При выборе цвета учитывайте фактуру трикотажного платья. Например, слишком яркие тона не будут хорошо сочетаться с тонким материалом, а оливковые и терракотовые оттенки — с плотным.
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