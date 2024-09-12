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Posted 12 сентября, 10:15

Published 12 сентября, 10:15

Modified 12 сентября, 10:17

Updated 12 сентября, 10:17

Трикотажное платье — главный тренд осени: актуальные модели с фото

Трикотажное платье — главный тренд осени: актуальные модели с фото

12 сентября 2024, 10:15
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Трикотажное платье — главный тренд осени: актуальные модели с фото
Трикотажные платья обещают стать главным хитом осени-2024. Этот универсальный вариант одежды подходит для любых ситуаций, под любой стиль и под любую погоду. Рассказываем о главном платье сезона — как выбрать и какие модели в тренде.

Материал

Выбирайте натуральный состав — такое платье обеспечит комфорт и прослужит долго. Но при выборе материала учитывайте фасон трикотажного платья. Шерсть и кашемир — идеальный вариант для осеннего платья.

Например, если силуэт облегающий, то вполне допустимо, чтобы в составе присутствовало немного синтетики. Такое платье хорошо тянется и поможет подчеркнуть фигуру. Что касается моделей оверсайз, то здесь в составе допустим хлопок. Этот материал тяжелый и потому обеспечит правильную посадку.

Фото: rosiehw/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: sezane/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Фактура и акценты

Правильно выбранная фактура сделает трикотажные платья не такими скучными и однообразными. Сразу предупреждаем: вязка в виде резинки, крупные косы, шишечки, объемные мотивы уже давно не в моде.

Лучше освежите трикотажное платье акцентными деталями — кожаным поясом, объемной стильной сумкой, колье в виде массивной цепи.

Крупные детали на трикотажном платье утяжеляют образ. Откажитесь от массивных железных молний, огромных пуговиц, пластиковых застежек. А вот завязки из того же материала, что и платье, выглядят актуально — женственно и свежо.

Фото: emitaz/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: hoskelsa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Модели

Тренд осеннего сезона — 2024 — трикотажные платья свободного кроя. Никаких строгих силуэтов и ни в коем случае никаких разрезов, особенно в зоне рукавов и декольте. Допускается только один вариант — высокий разрез сбоку.

Фото: hoskelsa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Палитра

Модные оттенки осени-2024 — светлый беж, светло-серый и, в противоположность, темные насыщенные цвета.

При выборе цвета учитывайте фактуру трикотажного платья. Например, слишком яркие тона не будут хорошо сочетаться с тонким материалом, а оливковые и терракотовые оттенки — с плотным.

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#Алина Ибрагимова#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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