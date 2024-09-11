Исследование показало, в каком месте чаще всего встречаются замужние женщины и холостяки

Гендерная разница между женщинами и мужчинами при опросе выявлена минимальная, с тем лишь отличием, что в среднем женский пол чаще соглашается на поездки (69% против 66%). Интересно и то, что большей частью командировочных оказались замужние женщины с детьми (77%) и холостые мужчины (72%). Главной причиной этих поездок они назвали возможность узнать новое.