Исследование показало, в каком месте чаще всего встречаются замужние женщины и холостяки

Posted 11 сентября, 19:27
Published 11 сентября, 19:27
Modified 11 сентября, 19:29
Updated 11 сентября, 19:29
Исследовательский центр портала Superjob.ru задал вопрос самым активным сотрудникам, которые часто бывают в рабочих поездках — любят ли они командировки. Как выяснилось, сотрудники, чья работа связана с частыми разъездами, положительно относятся к такому графику (67%). Больше всех любят стук колес и аэропорты представители таких профессий, как инженеры, юристы и врачи.
Гендерная разница между женщинами и мужчинами при опросе выявлена минимальная, с тем лишь отличием, что в среднем женский пол чаще соглашается на поездки (69% против 66%). Интересно и то, что большей частью командировочных оказались замужние женщины с детьми (77%) и холостые мужчины (72%). Главной причиной этих поездок они назвали возможность узнать новое.
Ранее мы рассказывали, почему на работе не работают «красивые глазки» и за какие профессиональные качества начальники готовы продвинуть своих подчиненных по карьерной лестнице.
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