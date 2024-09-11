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Posted 11 сентября, 19:27

Published 11 сентября, 19:27

Modified 11 сентября, 19:29

Updated 11 сентября, 19:29

В каком месте чаще всего встречаются замужние женщины и холостяки

Исследование показало, в каком месте чаще всего встречаются замужние женщины и холостяки

11 сентября 2024, 19:27
Фото: 1MI
В каком месте чаще всего встречаются замужние женщины и холостяки
Опрос показал, что свободные мужчины и замужние женщины с детьми мечтают оказаться именно здесь. Подробности — в материале NEWIA.

Исследовательский центр портала Superjob.ru задал вопрос самым активным сотрудникам, которые часто бывают в рабочих поездках — любят ли они командировки. Как выяснилось, сотрудники, чья работа связана с частыми разъездами, положительно относятся к такому графику (67%). Больше всех любят стук колес и аэропорты представители таких профессий, как инженеры, юристы и врачи.

Гендерная разница между женщинами и мужчинами при опросе выявлена минимальная, с тем лишь отличием, что в среднем женский пол чаще соглашается на поездки (69% против 66%). Интересно и то, что большей частью командировочных оказались замужние женщины с детьми (77%) и холостые мужчины (72%). Главной причиной этих поездок они назвали возможность узнать новое.

Ранее мы рассказывали, почему на работе не работают «красивые глазки» и за какие профессиональные качества начальники готовы продвинуть своих подчиненных по карьерной лестнице.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Работа#Все материалы авторов#Труд#Опрос#Командировки
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