Бабушка пользовалась — и я буду: чего вы не знаете про лавровый лист

Posted 30 сентября, 10:42
Published 30 сентября, 10:42
Modified 30 сентября, 13:14
Updated 30 сентября, 13:14
Лавр, также известный как laurus nobilis, это растение, имеющее долгую историю в различных народах и культурах мира.
Одни из самых известных символов, с чем ассоциируется лавр, это слава и мудрость. Не даром венок, который надевают многие выпускники, создан на подобии лавровых листов. Однако он обладает многими другими полезными свойствами, которые подтверждает редактор статьи.
Есть много применений лавра, чтобы отогнать негативную энергию или иметь свой собственный талисман удачи.
«Он будет источать приятный запах, как при зажигании ароматической палочки, но использовать для этого нужно только сухие листья — свежие не будут гореть».
«Для этого поместите в высокую и узкую вазу несколько веток свежего лавра, которые можно купить на рынке от 150 рублей».
«Я кладу в кошелек в отделение с купюрами 3 листика и обновляю их каждые 2-3 месяца. Кажется, это помогает, по крайне мере лишний раз напоминает, что богатство в накоплениях, а не в тратах».
Лавр славится не только своей магией, но и целебными свойствами. Эфирные масла, содержащиеся в листьях, обладают рядом преимуществ.
Одно из наиболее распространенных терапевтических применений лавра — естественное средство при легких респираторных заболеваниях. Эфирное масло может помочь очистить дыхательные пути и облегчить симптомы простуды.
Кроме того, лавр веками использовался как средство от несварения или тяжести в желудке. Не случайно напитки на основе лавра являются аперитивами и очень популярны после еды.
«Я завариваю в кружке 2 средних листика крутым кипятком и даю настояться около 20 минут. Если приготовленный настой неприятно пить, его можно смешать со сладким черным или зеленым чаем».
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