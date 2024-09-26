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Posted 26 сентября, 14:54

Published 26 сентября, 14:54

Modified 26 сентября, 14:57

Updated 26 сентября, 14:57

10 нескучных цифр и фактов о туризме

10 нескучных цифр и фактов о туризме

26 сентября 2024, 14:54
Фото: 1MI
27 сентября во всем мине отмечается День туризма. Этот вид досуга — прекрасная возможность путешествовать по миру, знакомиться с различными культурами, пробовать национальные блюда, изучать языки и заводить новых друзей. В этом материале собраны 10 забавных и познавательных фактов о туризме.
  1. Ежегодно около 1,3 миллиарда человек отправляются в отпуск, пишет Общественная служба новостей.
  2. Первое туристическое агентство было основано в 1841 году Томасом Куком из Великобритании и успешно работало 178 лет.
  3. Экономика некоторых маленьких стран — Хорватии, Мальты, Таиланда, Исландии и Ямайки — полностью зависит от внешнего туризма.
  4. Самым дорогим видом туризма является космический. Путешествие на земную орбиту может стоить от 20 до 40 миллионов долларов, а выход в открытый космос с Международной космической станции обойдется еще в 3 миллиона долларов.
  5. Некоторые страны, например, Будан, ограничивают доступ туристов. Для посещения нужна виза, которую могут получить только через аккредитованные агентства, максимальный срок пребывания в этой стране равен 15 суткам, а минимальный ежедневный курортный сбор — 200 долларам.
  6. Для россиян самыми популярными направлениями являются Крым, Санкт-Петербург и Москва. Иностранцев в России больше всего привлекают Москва, Санкт-Петербург и Калининград.
  7. Таиланд стал известным туристическим направлением после войны во Вьетнаме.
  8. На Фолклендских островах овец в 200 раз больше, чем людей.
  9. Саудовская Аравия —страна без рек.
  10. Дубай славится самыми высокими небоскребами, самыми дорогими отелями и самым большим аквариумом.
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#Марина Колодкина#Общество#Туризм#Путешествия
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