10 нескучных цифр и фактов о туризме

27 сентября во всем мине отмечается День туризма. Этот вид досуга — прекрасная возможность путешествовать по миру, знакомиться с различными культурами, пробовать национальные блюда, изучать языки и заводить новых друзей. В этом материале собраны 10 забавных и познавательных фактов о туризме.

Ежегодно около 1,3 миллиарда человек отправляются в отпуск, пишет Общественная служба новостей. Первое туристическое агентство было основано в 1841 году Томасом Куком из Великобритании и успешно работало 178 лет. Экономика некоторых маленьких стран — Хорватии, Мальты, Таиланда, Исландии и Ямайки — полностью зависит от внешнего туризма. Самым дорогим видом туризма является космический. Путешествие на земную орбиту может стоить от 20 до 40 миллионов долларов, а выход в открытый космос с Международной космической станции обойдется еще в 3 миллиона долларов. Некоторые страны, например, Будан, ограничивают доступ туристов. Для посещения нужна виза, которую могут получить только через аккредитованные агентства, максимальный срок пребывания в этой стране равен 15 суткам, а минимальный ежедневный курортный сбор — 200 долларам. Для россиян самыми популярными направлениями являются Крым, Санкт-Петербург и Москва. Иностранцев в России больше всего привлекают Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Таиланд стал известным туристическим направлением после войны во Вьетнаме. На Фолклендских островах овец в 200 раз больше, чем людей. Саудовская Аравия —страна без рек. Дубай славится самыми высокими небоскребами, самыми дорогими отелями и самым большим аквариумом. Читайте также: Сентябрьские приключения: лучшие места для отдыха в первый месяц осени Горящие туры: мифы и реальность, как действительно сэкономить на отдыхе Культурная столица России: чем может удивить Санкт-Петербург каждого туриста