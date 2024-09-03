Сентябрьские приключения: лучшие места для отдыха в первый месяц осени

Posted 3 сентября, 08:28
Published 3 сентября, 08:28
Modified 3 сентября, 08:30
Updated 3 сентября, 08:30
Самое время побывать в Турции, где погода сейчас просто замечательная: днем здесь все еще около +30 °С. Температура воды выше +23 °С, и вы еще успеете вдоволь в нем накупаться.
В Египте тоже вполне возможно поплавать и позагорать, первый месяц осени здесь ощущается как разгар лета в России. Главное — выбрать хороший отель, где будет чем развлечь себя помимо купания.
Тем, кто решит отправиться в ОАЭ, скука не грозит. Лагерь бедуинов, прогулки по городу, сафари и другие развлечения всегда к услугам туристов.
А для тех, кто соскучился по советской эстетике, подойдет отдых на Кубе. Атмосферный Остров свободы принимает гостей всю осень: если вы не успеете побывать здесь в сентябре — не беда. Октябрь и даже ноябрь на Кубе тоже отличаются комфортной погодой.
Если нет денег на далекое путешествие и времени на оформление кипы документов, отправляйтесь в одну из бывших союзных республик. Например, в Азербайджан. Не упустите возможность побывать в старой части Баку — это очень колоритное место. Санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары — здесь есть все.
Сравниться по уровню колорита с Азербайджаном может разве что Грузия. Чистый приморский воздух Батуми или уникальная архитектура Тбилиси? А может, вы запланируете побывать и там, и там?
В Армении, увы, нет пляжей, зато есть потрясающая национальная кухня и коньячный завод, где можно понаблюдать за производством крепкого напитка. Погода позволяет гулять весь день напролет, так что смело берите билет в эту гостеприимную страну.
Если хочется отдохнуть в родной и привычной атмосфере, отправляйтесь в Беларусь. Если вы увидите Минск в золотом уборе осенних листьев, вы влюбитесь в него навсегда. Кроме того, граждане России могут открыть здесь дебетовую банковскую карту для оплаты покупок из-за рубежа.
Классика отпускного жанра — город Сочи. Сентябрь здесь достаточно теплый для того, чтобы купаться, развлекаться в парках и устраивать фотосессии у водопадов.
Если вам хочется отдохнуть не так, как обычно, отправляйтесь на Алтай. Вы вряд ли увидите где-то еще такие же горы, водопады и побережья чистейших озер.
Кстати, об озерах. Если вы все еще ни разу не были на Байкале — настоятельно советуем побывать. Созерцание глубокой тихой воды этого прекрасного водоема и тишина, не нарушаемая шумом большого города, — это идеальный релакс.
Говоря об отдыхе на озерах, нельзя не упомянуть Карелию. Волшебная жемчужина Русского Севера впечатляет спокойной и атмосферной природой с многочисленными водоемами и густыми лесами.
Сравнимые по красоте леса можно встретить и западнее — близ Калининграда. Сюда стоит приехать ради прохладного дыхания Балтики и самобытной немецкой архитектуры.
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