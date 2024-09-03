Сентябрьские приключения: лучшие места для отдыха в первый месяц осени

Если нет денег на далекое путешествие и времени на оформление кипы документов, отправляйтесь в одну из бывших союзных республик. Например, в Азербайджан. Не упустите возможность побывать в старой части Баку — это очень колоритное место. Санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары — здесь есть все.