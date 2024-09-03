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Posted 3 сентября, 08:28

Published 3 сентября, 08:28

Modified 3 сентября, 08:30

Updated 3 сентября, 08:30

Сентябрьские приключения: лучшие места для отдыха в первый месяц осени

Сентябрьские приключения: лучшие места для отдыха в первый месяц осени

3 сентября 2024, 08:28
Фото: 1MI
Сентябрьские приключения: лучшие места для отдыха в первый месяц осени
Если вы любите отдыхать в бархатный сезон, сегодняшний материал для вас. В нем мы собрали лучшие варианты мест, куда можно отправиться навстречу осени.

Куда поехать на море

Самое время побывать в Турции, где погода сейчас просто замечательная: днем здесь все еще около +30 °С. Температура воды выше +23 °С, и вы еще успеете вдоволь в нем накупаться.

Турция — страна, в которую хочется вернутьсяТурция — страна, в которую хочется вернуться
Турция — страна, в которую хочется вернуться. Фото: 1MI

В Египте тоже вполне возможно поплавать и позагорать, первый месяц осени здесь ощущается как разгар лета в России. Главное — выбрать хороший отель, где будет чем развлечь себя помимо купания.

Загадочный Египет ждет туристов как летом, так и осеньюЗагадочный Египет ждет туристов как летом, так и осенью
Загадочный Египет ждет туристов как летом, так и осенью. Фото: pinterest

Тем, кто решит отправиться в ОАЭ, скука не грозит. Лагерь бедуинов, прогулки по городу, сафари и другие развлечения всегда к услугам туристов.

Арабские Эмираты — страна с неповторимой архитектуройАрабские Эмираты — страна с неповторимой архитектурой
Арабские Эмираты — страна с неповторимой архитектурой. Фото: pinterest

А для тех, кто соскучился по советской эстетике, подойдет отдых на Кубе. Атмосферный Остров свободы принимает гостей всю осень: если вы не успеете побывать здесь в сентябре — не беда. Октябрь и даже ноябрь на Кубе тоже отличаются комфортной погодой.

Пляж Варадеро — райский уголок на ЗемлеПляж Варадеро — райский уголок на Земле
Пляж Варадеро — райский уголок на Земле. Фото: triptodream.ru

Где отдохнуть в СНГ

Если нет денег на далекое путешествие и времени на оформление кипы документов, отправляйтесь в одну из бывших союзных республик. Например, в Азербайджан. Не упустите возможность побывать в старой части Баку — это очень колоритное место. Санатории и пансионаты, храмы и музеи, дворцы и восточные базары — здесь есть все.

Азербайджан не уступает зарубежным странам по великолепию и современностиАзербайджан не уступает зарубежным странам по великолепию и современности
Азербайджан не уступает зарубежным странам по великолепию и современности. Фото: dzen

Сравниться по уровню колорита с Азербайджаном может разве что Грузия. Чистый приморский воздух Батуми или уникальная архитектура Тбилиси? А может, вы запланируете побывать и там, и там?

В Грузии прекрасно все: и архитектура. и ландшафтВ Грузии прекрасно все: и архитектура. и ландшафт
В Грузии прекрасно все: и архитектура. и ландшафт. Фото: lifefact.ru

В Армении, увы, нет пляжей, зато есть потрясающая национальная кухня и коньячный завод, где можно понаблюдать за производством крепкого напитка. Погода позволяет гулять весь день напролет, так что смело берите билет в эту гостеприимную страну.

Армения остается в сердце каждого, кто ее посетилАрмения остается в сердце каждого, кто ее посетил
Армения остается в сердце каждого, кто ее посетил. Фото: fruitnice.ru

Если хочется отдохнуть в родной и привычной атмосфере, отправляйтесь в Беларусь. Если вы увидите Минск в золотом уборе осенних листьев, вы влюбитесь в него навсегда. Кроме того, граждане России могут открыть здесь дебетовую банковскую карту для оплаты покупок из-за рубежа.

Беларусь особенно прекрасна в погожие осенние денькиБеларусь особенно прекрасна в погожие осенние деньки
Беларусь особенно прекрасна в погожие осенние деньки. Фото: baggage-expert.ru

Места для отдыха в России

Классика отпускного жанра — город Сочи. Сентябрь здесь достаточно теплый для того, чтобы купаться, развлекаться в парках и устраивать фотосессии у водопадов.

В городе Сочи не только темные ночи, но и незабываемые светлые дниВ городе Сочи не только темные ночи, но и незабываемые светлые дни
В городе Сочи не только темные ночи, но и незабываемые светлые дни. Фото: sochifinder.ru

Если вам хочется отдохнуть не так, как обычно, отправляйтесь на Алтай. Вы вряд ли увидите где-то еще такие же горы, водопады и побережья чистейших озер.

Алтай — настоящая ожившая сказкаАлтай — настоящая ожившая сказка
Алтай — настоящая ожившая сказка. Фото: pinterest

Кстати, об озерах. Если вы все еще ни разу не были на Байкале — настоятельно советуем побывать. Созерцание глубокой тихой воды этого прекрасного водоема и тишина, не нарушаемая шумом большого города, — это идеальный релакс.

Байкал великолепен в любое время годаБайкал великолепен в любое время года
Байкал великолепен в любое время года. Фото: rutube.ru

Говоря об отдыхе на озерах, нельзя не упомянуть Карелию. Волшебная жемчужина Русского Севера впечатляет спокойной и атмосферной природой с многочисленными водоемами и густыми лесами.

Карельские озера не уступают Байкалу по красотеКарельские озера не уступают Байкалу по красоте
Карельские озера не уступают Байкалу по красоте. Фото: pinterest

Сравнимые по красоте леса можно встретить и западнее — близ Калининграда. Сюда стоит приехать ради прохладного дыхания Балтики и самобытной немецкой архитектуры.

Хотите попасть в сказку братьев Гримм — поезжайте в КалининградХотите попасть в сказку братьев Гримм — поезжайте в Калининград
Хотите попасть в сказку братьев Гримм — поезжайте в Калининград. Фото: pinterest
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#Елена Гончарова#Общество#Путешествия#Турция#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
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