Круче, чем «Садовод»: лучшие рынки Санкт-Петербурга, где можно найти буквально всё

Что особенно удивляет, так это огромная площадь рынка. Но конечно, главное не это, а приятные цены. Если вам удастся немного поторговаться, то вы сможете сбить стоимость и тем самым сделать свою покупку еще более выгодной. Старая традиция торговаться за покупки здесь живет и процветает, так что не стесняйтесь и смело обсуждайте с продавцом возможную скидку.