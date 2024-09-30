Круче, чем «Садовод»: лучшие рынки Санкт-Петербурга, где можно найти буквально всё

Posted 30 сентября, 11:35
Published 30 сентября, 11:35
Modified 30 сентября, 11:35
Updated 30 сентября, 11:35
Некогда маленький вещевой рынок, со временем превратившийся в огромный центр торговли. Его можно смело назвать одним из крупнейших в Санкт-Петербурге.
Общая площадь торгового комплекса составляет около 15 тысяч квадратных метров. Он состоит из 23 отдельно стоящих зданий разной формы и размеров. Внутри этих зданий располагаются магазины, торговые галереи и кафе. Каждое строение оснащено всем необходимым, от электроснабжения до кондиционирования воздуха. Не забыли и о безопасности — на рынке работают видеонаблюдение и системы пожаротушения. А еще здесь быстрый интернет.
Каждый месяц Удельный посещает около 3 миллионов человек, что доказывает популярность этого места среди петербуржцев. Впрочем, есть и еще один секрет притяжения посетителей — один из самых крупных блошиных рынков города, расположенный неподалеку.
Один из самых старых вещевых рынков в Северной столице, где можно найти буквально любые товары. Здесь продают одежду, аксессуары, посуду, игрушки, косметику, сувениры и многое другое.
Что особенно удивляет, так это огромная площадь рынка. Но конечно, главное не это, а приятные цены. Если вам удастся немного поторговаться, то вы сможете сбить стоимость и тем самым сделать свою покупку еще более выгодной. Старая традиция торговаться за покупки здесь живет и процветает, так что не стесняйтесь и смело обсуждайте с продавцом возможную скидку.
Большинство посетителей этого рынка — жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Сам рынок состоит из трех частей, каждая из которых предлагает свои уникальные товары.
На первом этаже расположена продовольственная зона, и именно она пользуется наибольшей популярностью. Здесь можно найти практически все продукты — от свежих овощей и фруктов до консервов и готовых блюд.
На втором этаже сосредоточены промышленные товары. Здесь есть одежда, обувь, игрушки, а также все, что нужно для дачи, сада и дома. В отдельной секции можно найти и запчасти для автомобилей, а рядом работают автосервисы для их ремонта.
Здание рынка выглядит современно, оно оснащено всем необходимым инженерным оборудованием. Для удобства посетителей предусмотрена парковка рядом, а внутри можно перекусить в кафе или оставить детей в специальной детской комнате.
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