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Posted 26 сентября, 09:16

Published 26 сентября, 09:16

Modified 26 сентября, 09:18

Updated 26 сентября, 09:18

ВНЖ в Европе и ипотека в Монако: как живет сын-миллионер Юрия Никулина

ВНЖ в Европе и ипотека в Монако: как живет сын-миллионер Юрия Никулина

26 сентября 2024, 09:16
Фото: скриншот/"Наедине со всеми» (29.12.2016)
ВНЖ в Европе и ипотека в Монако: как живет сын-миллионер Юрия Никулина
В последнее время имя Максима Никулина все чаще звучит в скандальной хронике. Сына великого советского артиста обвиняют в непатриотической позиции, желании сменить гражданство на европейское. Что из этого правда, а что слухи?

Подданный Монако

Еще в 2022 году директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный обвинял Максима Никулина в непатриотичном поведении, якобы он не поддержал спецоперацию, не посещал ДНР с гуманитарными миссиями. Более того, Никулина упрекнули в том, что он имеет французское гражданство.

Как оказалось, французского гражданство у Максима Юрьевича нет, был лишь вид на жительство. Да и то, он сменил его на монакское из-за того, что во Франции ему пришлось бы платить очень высокие налоги. С этим помогла принцесса Монако Стефания, с которой Максим Юрьевич очень дружен.

«Вид на жительство у Максима Юрьевича есть, в Монако маленькая квартира площадью 30 квадратных метров, купленная в ипотеку. Практически в любой стране Европы при покупке имущества дают вид на жительство», — сказал сын Максима Никулина Юрий изданию News.ru

При этом переезжать из России знаменитая семья не собирается, ведь тут она владеет многочисленной недвижимостью.

Фото: скриншот/"Звёздочки любимых фильмов» (2012)

Есть что терять

Как пишет издание Life, доходы руководителя Цирка на Цветном бульваре в прошлом году составили 1,2 млрд рублей. В списке недвижимого имущества Максима Никулина значатся несколько элитных квартир в столице. Одна из них — пентхаус в 153 кв. м в элитном ЖК «Лесной» возле «Белорусской». Также известно, что в распоряжении Максима Юрьевича были квартиры в Тверском районе на улице Долгоруковской, на Большой Бронной у Патриарших прудов. Еще в собственности цирковой семьи могут значиться апартаменты в элитном сочинском поселке «Сириус».

Максим Никулин женат третьим браком, в котором появились сыновья — Юрий и Максим. Оба входят в семейный бизнес и работают в Цирке на Цветном.

Юрий Максимович НикулинЮрий Максимович Никулин
Юрий Максимович Никулин. Фото: скриншот/РиаНовости
Максим Максимович НикулинМаксим Максимович Никулин
Максим Максимович Никулин. Фото: скриншот/РиаНовости
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