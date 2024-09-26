ВНЖ в Европе и ипотека в Монако: как живет сын-миллионер Юрия Никулина

Posted 26 сентября, 09:16
Published 26 сентября, 09:16
Modified 26 сентября, 09:18
Updated 26 сентября, 09:18
Еще в 2022 году директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный обвинял Максима Никулина в непатриотичном поведении, якобы он не поддержал спецоперацию, не посещал ДНР с гуманитарными миссиями. Более того, Никулина упрекнули в том, что он имеет французское гражданство.
Как оказалось, французского гражданство у Максима Юрьевича нет, был лишь вид на жительство. Да и то, он сменил его на монакское из-за того, что во Франции ему пришлось бы платить очень высокие налоги. С этим помогла принцесса Монако Стефания, с которой Максим Юрьевич очень дружен.
«Вид на жительство у Максима Юрьевича есть, в Монако маленькая квартира площадью 30 квадратных метров, купленная в ипотеку. Практически в любой стране Европы при покупке имущества дают вид на жительство», — сказал сын Максима Никулина Юрий изданию News.ru
При этом переезжать из России знаменитая семья не собирается, ведь тут она владеет многочисленной недвижимостью.
Как пишет издание Life, доходы руководителя Цирка на Цветном бульваре в прошлом году составили 1,2 млрд рублей. В списке недвижимого имущества Максима Никулина значатся несколько элитных квартир в столице. Одна из них — пентхаус в 153 кв. м в элитном ЖК «Лесной» возле «Белорусской». Также известно, что в распоряжении Максима Юрьевича были квартиры в Тверском районе на улице Долгоруковской, на Большой Бронной у Патриарших прудов. Еще в собственности цирковой семьи могут значиться апартаменты в элитном сочинском поселке «Сириус».
Максим Никулин женат третьим браком, в котором появились сыновья — Юрий и Максим. Оба входят в семейный бизнес и работают в Цирке на Цветном.
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