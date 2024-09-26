ВНЖ в Европе и ипотека в Монако: как живет сын-миллионер Юрия Никулина

Как пишет издание Life, доходы руководителя Цирка на Цветном бульваре в прошлом году составили 1,2 млрд рублей. В списке недвижимого имущества Максима Никулина значатся несколько элитных квартир в столице. Одна из них — пентхаус в 153 кв. м в элитном ЖК «Лесной» возле «Белорусской». Также известно, что в распоряжении Максима Юрьевича были квартиры в Тверском районе на улице Долгоруковской, на Большой Бронной у Патриарших прудов. Еще в собственности цирковой семьи могут значиться апартаменты в элитном сочинском поселке «Сириус».