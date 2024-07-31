Как продлить время работы ноутбука: эффективные методы экономии заряда

Современные ноутбуки оснащаются литий-ионными аккумуляторами различных емкостей. Но любая батарея с течением времени теряет свою емкость и начинает разряжаться быстрее, чем раньше. Калибровка в ряде случаев помогает исправить эту ситуацию. Кроме того, рекомендуется сразу после приобретения нового устройства откалибровать его аккумулятор, чтобы чип-контроллер мог отображать реальный процент заряда.