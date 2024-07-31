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Posted 31 июля, 11:12

Published 31 июля, 11:12

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Слишком быстро разряжается ноутбук? Есть простой способ это исправить!

Как продлить время работы ноутбука: эффективные методы экономии заряда

31 июля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
Слишком быстро разряжается ноутбук? Есть простой способ это исправить!
Если аккумулятор вашего старого устройства начал быстро разряжаться или вы приобрели новый ноутбук, следует откалибровать его батарею. Это поможет исправить ошибки контроллера батареи и тем самым продлить ей срок службы. Как правильно откалибровать аккумулятор ноутбука — читайте в статье.

Почему необходимо периодически проводить калибровку аккумулятора ноутбука

Современные ноутбуки оснащаются литий-ионными аккумуляторами различных емкостей. Но любая батарея с течением времени теряет свою емкость и начинает разряжаться быстрее, чем раньше. Калибровка в ряде случаев помогает исправить эту ситуацию. Кроме того, рекомендуется сразу после приобретения нового устройства откалибровать его аккумулятор, чтобы чип-контроллер мог отображать реальный процент заряда.

Для того, чтобы откалибровать аккумулятор, не требуется никаких специальных знаний, и это может сделать самостоятельно абсолютно любой пользовательДля того, чтобы откалибровать аккумулятор, не требуется никаких специальных знаний, и это может сделать самостоятельно абсолютно любой пользователь
Для того, чтобы откалибровать аккумулятор, не требуется никаких специальных знаний, и это может сделать самостоятельно абсолютно любой пользователь. Фото: Изображение Midjourney

Калибруем батарею ноутбука

Для того, чтобы откалибровать аккумулятор, не требуется никаких специальных знаний, и это может сделать самостоятельно абсолютно любой пользователь. Калибровка заключается в выполнении циклов зарядки-разрядки батареи. Вам просто нужно будет последовательно выполнить следующие шаги:

  • полностью зарядить батарею ноутбука до 100% на индикаторе уровня заряда;
  • отключить зарядное устройство и разрядить устройство до нуля, не давая ему уходить в спящий режим и заранее отключив режим энергосбережения, который автоматически активируется, когда уровень заряда опускается до 15-20%. Можно в процессе разрядки поиграть в энергозатратные игры или посмотреть фильм. В итоге ноутбук должен окончательно разрядить батарею и отключиться;
  • подключить устройство к сети и вновь зарядить его до 100% в выключенном состоянии (ориентируйтесь на индикатор заряда, который расположен на передней или боковой панели корпуса ноутбука);
  • выполните все шаги в указанной последовательности еще раз.

В последующем можно проводить калибровку аккумулятора ноутбука каждые три месяца, а также когда она вновь начнет слишком быстро разряжаться.

#Ольга Питиримова#Общество#Все материалы авторов#Компьютер
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