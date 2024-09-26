Банкротство: как не стать жертвой мошенников

Известны случаи, когда те или иные «специалисты”-посредники пытаются подогнать конкретный случай обратившегося к ним человека под ту или иную стандартную схему. В итоге документы изучаются буквально „по диагонали“, и может быть пропущена или не учтена важная информация. А ведь к каждому случаю требуется индивидуальный подход, и такая стандартизация может кардинально повлиять на исход дела. И в итоге должник отдаст большие деньги, но так и не добьется желаемого результата.