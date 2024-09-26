Банкротство: как не стать жертвой мошенников

Posted 26 сентября, 09:33
Published 26 сентября, 09:33
Modified 26 сентября, 09:35
Updated 26 сентября, 09:35
Однако тех, кто планирует решить свои финансовые проблемы с помощью банкротства, ожидает множество подводных камней в виде всевозможных мошеннических схем, направленных на вытягивание у граждан денег и личных данных. О том, как не попасться на удочку мошенников, — читайте в статье.
Банкротство — это, по сути, официальное признание должником того факта, что он не может расплатиться по своим денежным обязательствам, финансовое состояние, при котором человек или организация не в состоянии выплатить свои долги. Существует несколько видов банкротства, но мы сегодня будем говорить только о банкротстве физических лиц, которое может проходить либо по упрощенной форме через МФЦ, либо через суд.
Успешное завершение процедуры банкротства помогает должнику освободиться от большинства действующих финансовых обязательств. Однако следует учитывать, что после этого человек в течение определенного времени не сможет обратиться за новым кредитом без уведомления кредитора о том, что он — банкрот, занимать руководящие должности, регистрировать ИП, управлять финансовыми или кредитными организациями и др.
Для того чтобы пройти упрощенную процедуру банкротства, житель России должен соответствовать одному из следующих условий:
Что же касается банкротства через суд, то оно может быть инициировано с любой суммой долга. Чаще всего процедуру банкротства запускает сам должник, но иногда это могут делать и кредиторы.
Банкротство — огромное поле для противоправной деятельности, на котором можно встретить как недобросовестных юристов, всячески затягивающих процесс для того, чтобы получить как можно больше денег с клиентов, так и самых настоящих мошенников, которые будут стараться завладеть не только деньгами, но и личными данными обратившихся к ним людей. Ниже мы расскажем о самых распространенных мошеннических схемах, с которыми могут столкнуться желающие стать банкротами.
Одна из наиболее частых схем обмана должников — предложение бесплатной консультации для должников, перед которой необходимо заполнить специальную форму с персональными данными. В этом случае цель аферистов — получение информации о должнике, которую они потом могут сами использовать в мошеннических целях или перепродать.
Не стоит забывать, что процедура банкротства довольно сложна, и ее невозможно провести в онлайн-формате, а вот «засветить» свои персональные данные в такой ситуации вполне реально.
Недобросовестные юристы могут тянуть время, стремясь, чтобы должник в итоге заплатил им как можно больше денег. Например, такие горе-специалисты изначально не сообщают клиенту, в какую именно сумму обойдется ему банкротство или на начальном этапе берут небольшую плату, а затем требуют дополнительные вложения на разных стадиях процедуры. Поэтому не доверяйте первым попавшимся юристам из интернета и обращайтесь только к проверенным специалистам своего дела.
Известны случаи, когда те или иные «специалисты”-посредники пытаются подогнать конкретный случай обратившегося к ним человека под ту или иную стандартную схему. В итоге документы изучаются буквально „по диагонали“, и может быть пропущена или не учтена важная информация. А ведь к каждому случаю требуется индивидуальный подход, и такая стандартизация может кардинально повлиять на исход дела. И в итоге должник отдаст большие деньги, но так и не добьется желаемого результата.
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