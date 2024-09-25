Мужчины часто бросают жен после повышения по службе, но женщины удивили еще больше

Posted 25 сентября, 05:38
Published 25 сентября, 05:38
Modified 25 сентября, 05:41
Updated 25 сентября, 05:41
Более 1000 руководителей по всей стране прошли опрос SuperJob, который выяснил, как карьера влияет на семейные отношения. Как оказалось, чем ниже у женщины профессиональный статус, тем крепче семья.
Через развод пришлось пройти 41% мужчин и 36% женщин. Но кто первый начинает говорить о разводе?
В половине случаев (50%) женщины, занимающие кресло начальника, были инициатором расторжения брака. Мужчины в свою очередь говорили, что это было совместное решение (39%).
При этом, в общей статистике женщины (26%) разводятся гораздо чаще, получив повышение, нежели их партнеры (17%).
Ранее мы рассказывали, какие женские хобби больше всего нравятся мужчинам.
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