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Posted 25 сентября, 07:01

Published 25 сентября, 07:01

Modified 25 сентября, 07:03

Updated 25 сентября, 07:03

Барби-ботокс — утонченная шея или летальный исход? Объясняют врачи и косметологи

Барби-ботокс — утонченная шея или летальный исход? Объясняют врачи и косметологи

25 сентября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Барби-ботокс — утонченная шея или летальный исход? Объясняют врачи и косметологи
Бьюти-блогеры наперебой рекомендуют Барби-ботокс, уверяя что сама Марго Робби воспользовалась этой процедурой. Но пластические хирурги настроены пессимистично. Объясняем почему.

Что такое Барби-ботокс

Это инъекции ботулотоксина в трапециевидную мышцу, которые, по обещаниям косметологов, визуально удлиняют шею, делают плечи стройнее. Тем самым создается утонченная «кукольная» внешность — как у Барби.

Как это работает? Трапециевидная мышца пребывает в постоянном напряжении, потому что именно она обеспечивает движения лопаток, плечей, шеи. Инъекции направлены на расслабление мышцы, поэтому шея начинает выглядеть более удлиненной и тонкой.

Одного укола недостаточно. Барби-ботокс — это целый курс, который длится как минимум пару недель. Причем изменения можно заметить только спустя 2-3 недели. А окончательным результатом удастся полюбоваться только через два месяца.

Сама процедура довольно безболезненна, но изначально уколы в трапециевидную мышцу проводились исключительно в медицинских показаниях. Применение ботулотоксинов в зону трапеции с эстетическими целями не рекомендовано ни в России, ни за ее пределами.
Барби-ботокс создает утонченную «кукольную» внешность — как у Барби.Барби-ботокс создает утонченную «кукольную» внешность — как у Барби.
Барби-ботокс создает утонченную «кукольную» внешность — как у Барби.. Фото: marieclaire.rs

Чем грозит Барби-ботокс

Барби-ботокс действительно снимает тонус с трапециевидной мышцы. В результате шея приобретает более четкие контуры и верх туловища визуально выглядит стройнее.

Но, во-первых, такой эффект сохраняется всего 4-6 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья.

А во-вторых, после инъекций ботулотоксинов вы рискуете приобрести массу других проблем:

  1. Снятие тонуса в трапециевидной мышце переносит нагрузку на поясничный отдел. При поднятии тяжестей это может привести к болям в пояснице и спине, развитию протрузий и грыжи.
  2. При блокировке трапециевидных мышц шейно-затылочный переход зажимается. Даже при обычной ходьбе это грозит головными болями и появлением внутричерепного давления.
  3. При снятии гипертонуса с мышц шеи лопатки начинают «соскальзывать» вперед, появляется сутулость, может начать расти «холка».
Инъекции ботулотоксинов могут привести к массе проблем со здоровьемИнъекции ботулотоксинов могут привести к массе проблем со здоровьем
Инъекции ботулотоксинов могут привести к массе проблем со здоровьем. Фото: gemostaz.ru

И это еще не всё. Пластические хирурги считают Барби-ботокс серьезной медицинской процедурой со всеми возможными осложнениями и рисками.

«Мало кто учитывает, что неправильное применение ботулотоксинов может привести к фатальным последствиям. Трапециевидные мышцы находятся рядом с жизненно важными центрами контроля дыхания и центральной нервной системы. Малейшая ошибка может привести к летальному исходу», — предупреждает пластический хирург Анил Шах.
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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Красота#Косметология#Барби-ботокс#Процедуры красоты#Кукольная внешность
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