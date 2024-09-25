Барби-ботокс — утонченная шея или летальный исход? Объясняют врачи и косметологи

Posted 25 сентября, 07:01
Published 25 сентября, 07:01
Modified 25 сентября, 07:03
Updated 25 сентября, 07:03
Это инъекции ботулотоксина в трапециевидную мышцу, которые, по обещаниям косметологов, визуально удлиняют шею, делают плечи стройнее. Тем самым создается утонченная «кукольная» внешность — как у Барби.
Как это работает? Трапециевидная мышца пребывает в постоянном напряжении, потому что именно она обеспечивает движения лопаток, плечей, шеи. Инъекции направлены на расслабление мышцы, поэтому шея начинает выглядеть более удлиненной и тонкой.
Одного укола недостаточно. Барби-ботокс — это целый курс, который длится как минимум пару недель. Причем изменения можно заметить только спустя 2-3 недели. А окончательным результатом удастся полюбоваться только через два месяца.
Сама процедура довольно безболезненна, но изначально уколы в трапециевидную мышцу проводились исключительно в медицинских показаниях. Применение ботулотоксинов в зону трапеции с эстетическими целями не рекомендовано ни в России, ни за ее пределами.
Барби-ботокс действительно снимает тонус с трапециевидной мышцы. В результате шея приобретает более четкие контуры и верх туловища визуально выглядит стройнее.
Но, во-первых, такой эффект сохраняется всего 4-6 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья.
А во-вторых, после инъекций ботулотоксинов вы рискуете приобрести массу других проблем:
И это еще не всё. Пластические хирурги считают Барби-ботокс серьезной медицинской процедурой со всеми возможными осложнениями и рисками.
«Мало кто учитывает, что неправильное применение ботулотоксинов может привести к фатальным последствиям. Трапециевидные мышцы находятся рядом с жизненно важными центрами контроля дыхания и центральной нервной системы. Малейшая ошибка может привести к летальному исходу», — предупреждает пластический хирург Анил Шах.
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