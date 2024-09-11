Развод и девичья фамилия — в 8 раз увеличили пошлину за расторжение брака в России

Posted 11 сентября, 08:25
Published 11 сентября, 08:25
Modified 11 сентября, 08:27
Updated 11 сентября, 08:27
С 9 сентября 2024 года выросла сумма госпошлины за расторжение брака. Причем сразу в 8 раз. Ранее за оформление развода брали госпошлину 650 рублей. Теперь же эта сумма составляет 5 тыс. рублей.
За смену фамилии (имени либо отчества) придется заплатить также 5 тыс. рублей. Эти изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.
Отметим, что за регистрацию брака сумма госпошлины осталась на том же уровне — 350 рублей.
В Минюсте планируют ввести обязательную процедуру примирения перед разводом. Предполагается, что в процессе данной процедуры обе стороны бракоразводного процесса будут вести переговоры — например, о разделе имущества, дальнейшем месте жительства детей, сумме алиментов и т. д.
Напомним, что в России с 2011 года есть закон о медиации — процедуре урегулирования споров при расторжении брака. Но эта процедура необязательна. Она носит добровольный характер, и участники бракоразводного процесса вполне могут ее пропустить.
Тем более что медиация подразумевает наличие посредника — медиатора, которому придется платить за урегулирование споров из своего кармана. Неудивительно, что участники бракоразводного процесса к ней прибегают крайне редко.
Теперь же в России хотят сделать медиацию обязательной. Правда, пока неизвестно, придется ли разводящимся супругам платить за нее. Ряд законодателей считает, что медиацию должно оплачивать государство, потому что именно оно является инициатором процедуры.
Глава думского Комитета по делам семьи Нина Останина:
«Если уж мы в Год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов. Согласитесь, если граждане пришли в суд с конфликтом, а им говорят „Платите деньги, и мы вас помирим“, это просто абсурд».
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