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Posted 24 сентября, 17:40

Published 24 сентября, 17:40

Modified 24 сентября, 17:42

Updated 24 сентября, 17:42

Рассрочка вместо льготной ипотеки

Рассрочка от застройщика вместо льготной ипотеки: есть ли выгода?

24 сентября 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
Рассрочка вместо льготной ипотеки
Сегодня застройщики сталкиваются с непростой задачей продажи квартир на фоне высоких ипотечных ставок. В таких условиях они находят новые решения, чтобы поддерживать реализацию своих объектов и привлекать клиентов.

Одним из ключевых подходов является предложение рассрочки, что позволяет клиентам начать процесс покупки уже сейчас, несмотря на текущие финансовые ограничения.

Юлия Усачева, генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», рассказала о взаимовыгоде такого договора как для покупателей, так и застройщиков жилья.

Квартира в рассрочку, а не в ипотеку

Когда клиент решает приобрести квартиру в рассрочку, он вносит первоначальный взнос, что закрепляет за ним объект. В дальнейшем, по мере строительства, клиент продолжает вносить платежи, постепенно выплачивая оставшуюся сумму.

Этот подход даёт застройщику уверенность в стабильном потоке средств и помогает избежать просадки продаж, что особенно важно в условиях высокой ключевой ставки.

Клиент, в свою очередь, получает возможность распределить финансовую нагрузку во времени и не подвергается риску значительных единовременных выплат. Кроме того, застройщики активно сотрудничают с банками, предлагая программы субсидирования ипотечных ставок.

— Например, для семейной ипотеки клиентам могут предложить сниженные ставки на период до завершения строительства. Это достигается за счет того, что застройщик частично покрывает разницу в ставках, что делает ипотеку более доступной и привлекательной для покупателей.
Такая схема позволяет клиентам воспользоваться выгодными условиями, одновременно закрепляя за собой недвижимость и планируя будущие платежи по ипотеке после снижения ставок, — комментирует Юлия Усачева.

Денис Коноваленко, управляющий партнер Прайм Лайф, также рассматривает рассрочку, как наиболее выгодную схему для заемщика в обход льготным ипотечным программам.

— Преимущества беспроцентных рассрочек очевидны — большая доступность объекта недвижимости для клиентов, возможность распределения стоимости покупки на удобный период времени, быстрое приобретение квартиры и переезд, а также оперативное оформление бумаг.
Положительными сторонами субсидированной ипотеки от застройщика становятся меньшая сумма платежа и переплат банку, снижение финансового барьера при приобретении жилья, повышение уровня и качества жизни людей, а также увеличение спроса на новостройки в целом, — рассказывает эксперт.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов#Рассрочка
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