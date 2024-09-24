Рассрочка от застройщика вместо льготной ипотеки: есть ли выгода?

Posted 24 сентября, 17:40
Published 24 сентября, 17:40
Modified 24 сентября, 17:42
Updated 24 сентября, 17:42
Одним из ключевых подходов является предложение рассрочки, что позволяет клиентам начать процесс покупки уже сейчас, несмотря на текущие финансовые ограничения.
Юлия Усачева, генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», рассказала о взаимовыгоде такого договора как для покупателей, так и застройщиков жилья.
Когда клиент решает приобрести квартиру в рассрочку, он вносит первоначальный взнос, что закрепляет за ним объект. В дальнейшем, по мере строительства, клиент продолжает вносить платежи, постепенно выплачивая оставшуюся сумму.
Этот подход даёт застройщику уверенность в стабильном потоке средств и помогает избежать просадки продаж, что особенно важно в условиях высокой ключевой ставки.
Клиент, в свою очередь, получает возможность распределить финансовую нагрузку во времени и не подвергается риску значительных единовременных выплат. Кроме того, застройщики активно сотрудничают с банками, предлагая программы субсидирования ипотечных ставок.
— Например, для семейной ипотеки клиентам могут предложить сниженные ставки на период до завершения строительства. Это достигается за счет того, что застройщик частично покрывает разницу в ставках, что делает ипотеку более доступной и привлекательной для покупателей.
Такая схема позволяет клиентам воспользоваться выгодными условиями, одновременно закрепляя за собой недвижимость и планируя будущие платежи по ипотеке после снижения ставок, — комментирует Юлия Усачева.
Денис Коноваленко, управляющий партнер Прайм Лайф, также рассматривает рассрочку, как наиболее выгодную схему для заемщика в обход льготным ипотечным программам.
— Преимущества беспроцентных рассрочек очевидны — большая доступность объекта недвижимости для клиентов, возможность распределения стоимости покупки на удобный период времени, быстрое приобретение квартиры и переезд, а также оперативное оформление бумаг.
Положительными сторонами субсидированной ипотеки от застройщика становятся меньшая сумма платежа и переплат банку, снижение финансового барьера при приобретении жилья, повышение уровня и качества жизни людей, а также увеличение спроса на новостройки в целом, — рассказывает эксперт.
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