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Posted 23 сентября, 07:49

Published 23 сентября, 07:49

Modified 23 сентября, 07:51

Updated 23 сентября, 07:51

Эксперт рассказал, когда покупать недвижимость в 2024 году

Если брать, то только в это время: эксперт рассказал, когда покупать недвижимость в 2024 году

23 сентября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт рассказал, когда покупать недвижимость в 2024 году
Стоит ли ждать снижения цен на недвижимость в ближайшее время и когда стоит его покупать — рассказал NEWIA один из застройщиков жилья.

Изменение ипотечных программ после 1 июля 2024 года и сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% оставило для многих россиян массу вопросов в сезон разгара спроса на недвижимость. Стоит ли сейчас брать жилье в ипотеку и когда цены могут упасть.

На эти вопросы постарался ответить серийный предприниматель, бизнесмен и основатель строительной компании «ЮКО» Вадим Юлдашев.

Замороженные цены на новостройки

Рыночная стоимость первичной недвижимости скорее всего останется неизменной до конца текущего года, прогнозирует эксперт. Для привлечения спроса каждому покупателю может быть предложен индивидуальный подход.

«Однако цены на недвижимость в целом не снизятся. Новостройки имеют преимущество в том, что цены на них фактически заморожены, и дополнительные акции и скидки могут способствовать совершению сделки», — рассказывает Вадим Юлдашев.

Что касается вторичного рынка, за последние полгода цены на такую недвижимость значительно снизились. Люди, у которых есть доступ к наличным средствам, могут предпочесть вторичное жилье за счет уже существующей отделки.

Когда лучше всего покупать недвижимость

Предприниматель считает, что недвижимость лучше всего приобретать в конце года, когда ожидается наибольшее снижение цен и акций на рынке.

«В этот период спрос падает, что стимулирует конкуренцию среди застройщиков и продавцов недвижимости. Для тех, кто желает выгодно вложить деньги, возможно использование ипотечных программ с льготными», — советует Юлдашев.

В любом случае, при планировании покупки недвижимости важно ориентироваться на показатели рынка и использовать возможные инструменты, чтобы сделка была наиболее выгодной. В конечном итоге, решение о покупке должно быть принято наиболее осмотрительно и рассмотрено из различных перспектив.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Все материалы авторов#Эксперт#Льготная ипотека
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