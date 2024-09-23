Если брать, то только в это время: эксперт рассказал, когда покупать недвижимость в 2024 году

В любом случае, при планировании покупки недвижимости важно ориентироваться на показатели рынка и использовать возможные инструменты, чтобы сделка была наиболее выгодной. В конечном итоге, решение о покупке должно быть принято наиболее осмотрительно и рассмотрено из различных перспектив.