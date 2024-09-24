На сколько брать ипотеку — на 10 или 30 лет? 3 неоспоримых плюса долговременного договора

Отдельно стоит отметить, что на текущий момент в банках, как минимум лидирующих на рынке ипотечного кредитования, срок ипотечного договора не влияет на процентную ставку. То есть, при идентичных других параметрах, она будет одинаковая хоть для целевого займа для покупки жилья на 10 лет, хоть для договора на 30 лет.