На сколько брать ипотеку — на 10 или 30 лет? 3 неоспоримых плюса долговременного договора

Posted 24 сентября, 09:30
Published 24 сентября, 09:30
Modified 24 сентября, 09:32
Updated 24 сентября, 09:32
Целевой займ для покупки жилья на более длительный период располагает своими преимуществами, считает аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев. Речь идет о меньшей сумме ежемесячного платежа — чем больше срок при одной и той же сумме займа, тем меньше обязательный платеж. Почему это выгодно?
Во-первых, это повышает вероятность одобрения заявки на выдачу ипотеки, так как при ее рассмотрении будет меньше долговая нагрузка, которая влияет на вероятность положительного решения.
Во-вторых, фактически сокращается долговая нагрузка, заемщику приходится меньше тратить денег на обслуживание долга. А при возникновении финансовых проблем, например, смене места работы с меньшим доходом, есть вероятность, что новой зарплаты будет достаточно для организации быта и ежемесячных платежей без личных ущемлений и пересмотра условий кредитования.
В третьих, по любой ипотеке у заемщика есть право на досрочное погашение долга, в том числе частичного. При появлении излишних средств их можно направить на досрочную выплату займа, тем самым уменьшив итоговую переплату.
При частичном досрочном погашении заемщику может предлагаться выбор: сократить срок договора или уменьшить ежемесячный платеж. Здесь, как и в случае с оформлением ипотеки, преимущества идентичные. Сокращение срока позволяет получить большую финансовую экономию. Уменьшение платежа — более комфортные условия погашения для заемщика.
«Таким образом, заемщик может оформить ипотеку на максимально возможный срок, например, на 30 лет, увеличив вероятность одобрения своей заявки, а в процессе погашения направлять излишние средства на частичное досрочное погашение долга, по итогу сократив фактическую выплату до гораздо меньшего периода, вплоть до нескольких лет», — рассказывает Юрий Исаев.
Отдельно стоит отметить, что на текущий момент в банках, как минимум лидирующих на рынке ипотечного кредитования, срок ипотечного договора не влияет на процентную ставку. То есть, при идентичных других параметрах, она будет одинаковая хоть для целевого займа для покупки жилья на 10 лет, хоть для договора на 30 лет.
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