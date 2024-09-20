Застройщики ищут покупателя в обход банка: стоит ли соглашаться и насколько это выгодно

Так, по данным Росреестра, по итогам августа на самом крупном рынке страны в Москве зарегистрировано на 31,7% меньше договоров ДДУ по сравнению с июлем. Ещё более драматичная картина складывается, если сравнивать количество сделок с августом 2023-го — объем вложений населения в «бетон» «просел» на 56,5%. К данным 2022 года — на 27,1%.