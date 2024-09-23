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Posted 23 сентября, 08:32

Published 23 сентября, 08:32

Modified 27 сентября, 13:03

Updated 27 сентября, 13:03

Прогнозы эксперта на 2026 год

Дефицит жилья и бешеные цены прогнозирует эксперт к 2026 году

23 сентября 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Прогнозы эксперта на 2026 год
Ставка по ипотеке растет, льготных ипотечных программ становится все меньше, а значит приобрести жилье становится все тяжелее. Какие перспективы ждут людей через 1-2 года — в материале NEWIA.

За последние несколько лет рынок недвижимости переживает нестабильное и трудное время. Один из основных факторов сложившейся ситуации — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. Что ожидать от Центробанка, и какая ситуация складывается на рынке рассказала Елена Захарова, эксперт по недвижимости.

Прогноз роста ключевой ставки

13 сентября Банк России принял новое решение о повышение ключевой ставки до 19%. По прогнозам, инфляция может превысить ожидаемый процент, что впоследствии может привести к ужесточению денежно-кредитной политики.

Пока еще трудно говорить о том, чего стоит ожидать, но маловероятно, что ключевая ставка снизится в ближайшее время, и скорее всего только будет расти к 2025 году. Есть вероятность, что к началу 2025 году ставка вырастет до 20%.

А если Банк России дальше будет работать над снижением уровня инфляции, то возможно и дальнейшее повышение ключевой ставки. Соответственно снижение ставки к адекватному уровню можно ожидать не раньше 2026 года.

«Сейчас идет замедление экономики, ключевая ставка растет. Тем временем растут и доходы населения. У людей есть необходимость сохранять и приумножать деньги. Совсем небольшой процент населения готов вкладывать финансы в фондовый рынок, большинство выбирает сохранять деньги на банковских вкладах с учетом достаточно высокого процента. И многие выбирают инвестиции в недвижимость, хотя сейчас с осторожностью подходят к выбору из-за неизвестности будущего», — рассказывает Захарова.
Прогноз эксперта для рынка недвижимости на 2026 годПрогноз эксперта для рынка недвижимости на 2026 год
Прогноз эксперта для рынка недвижимости на 2026 год. Фото: Изображение Midjourney

Прогноз на 2026 год: только рост и никакого снижения

К 2026 году возникнет дефицит новостроек, так как сейчас снижен ввод новых проектов, считает эксперт. К тому же, есть вероятность, что в 2026 году ставки по ипотеке снизятся до приемлемого уровня.

При этом, ставки на вкладах также снизятся — люди начнут искать другие способы сохранения финансов и будут готовы к покупке жилья. Но в тоже время, предложений по покупке недвижимости на первичном рынке будет недостаточно, что приведет к росту цен на рынке.

Если говорить о том, что будет с ипотекой и жильём у россиян, то ответ неоднозначный. С одной стороны, многие предпочитают приобретать недвижимость и не ждать чуда. Другие же еще откладывают покупку и предпочитают дальше арендовать жилье. Поэтому сейчас не стоит делать поспешных выводов и готовиться к определенной ситуации.

«Пока мы наблюдаем рост ключевой ставки и нестабильность рынка. Сказать стоит лишь одно, что ожидать можно самые разные варианты развития ситуации и скорее всего, они будут не самыми положительными. Так что если у вас уже были мысли об ипотеки — не откладывайте», — советует Елена Захарова.

Ранее мы рассказывали, на сколько выгодно и безопасно пользоваться специальными акциями и предложениями от застройщиков, отказавшись от льготных программ кредитования.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Центробанк#Ипотека#Все материалы авторов#Ключевая ставка
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