Дефицит жилья и бешеные цены прогнозирует эксперт к 2026 году

Если говорить о том, что будет с ипотекой и жильём у россиян, то ответ неоднозначный. С одной стороны, многие предпочитают приобретать недвижимость и не ждать чуда. Другие же еще откладывают покупку и предпочитают дальше арендовать жилье. Поэтому сейчас не стоит делать поспешных выводов и готовиться к определенной ситуации.