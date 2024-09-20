newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 08:35

Published 20 сентября, 08:35

Modified 20 сентября, 08:37

Updated 20 сентября, 08:37

Зубаревич рассказала, что будет с ипотекой в ближайшее время

«Они заработали столько денег!» — Зубаревич о том, что будет с ипотекой в ближайшее время

20 сентября 2024, 08:35
Фото: 1MI
Зубаревич рассказала, что будет с ипотекой в ближайшее время
Эксперт объяснила, как ключевая ставка борется с рынком недвижимости, почему сейчас настало время перемен и что ждать от цен на вторичный рынок и новостройки в будущем.

В середине 2024 года в России перестала действовать одна из самых популярных льготных ипотек, а также изменились условия по Семейной ипотеке, которые поставили населению ряд заградительных факторов для кредитования.

Экономист-географ и профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала каналу Private Talks, как отмена льготной программы влияет на весь жилищный сектор в целом и почему эксперт на стороне Центробанка.

Жилищный рынок в 2024 году

Наталья Васильевна отмечает естественный ход событий, когда с закрытием льготной программы сжимаются объемы ввода недвижимости. Однако снижение этого темпа будет сказываться не только на жилищном секторе.

Прогнозируется падение спроса на сталь, строительные материалы и другие смежные отрасли, поэтому очевидно, что эффект замедления будет транслироваться в остальную экономику. Эксперт считает, что в 2024 году вряд ли можно увидеть такое изобилие спроса и предложения, как в 2023 году, поскольку рынок перестраивается.

Жилищный рынок в 2024 году — прогнозы экспертаЖилищный рынок в 2024 году — прогнозы эксперта
Жилищный рынок в 2024 году — прогнозы эксперта. Фото: 1MI

Влияние льготной ипотеки на отрасль недвижимости

Наталья Зубаревич считает, что введенная льготная ипотека была создана для поддержки девелоперов, при этом мощной. Однако в дальнейшем стало понятно, как стремительно повышаются цены на квадратный метр, поднимая инфляцию.

Единственным выходом из ситуации является регулирование ключевой ставки. Профессор объясняет, что если ЦБ не будет поднимать ставку, инфляция станет двухзначной, не 10%, а 20%. У Банка России нет других инструментов влиять на таргет (4%).

При этом, многие ошибочно полагают, кто ключевая ставка влияет на все цены в целом. На самом деле ЦБ не регулирует стоимость продуктов питания, ЖКХ, транспорт и прочие услуги.

«Подняв высокую ставку Банк России может тормозить кредитование, перетягивает деньги на депозит, чтобы люди перестали чрезмерно потреблять», — рассказывает Зубаревич.
Причины повышения ключевой ставки в 2024 годуПричины повышения ключевой ставки в 2024 году
Причины повышения ключевой ставки в 2024 году. Фото: 1MI

Когда упадут цены на жилье в Москве?

Эксперт отметила предыдущие факторы, влияющие на стоимость жилья и сделал вывод, что цены в столице снижаться не будут. Девелоперы Москвы и Санкт-Петербурга заранее подготовились к уменьшению сдачи объектов, за исключением Ленинградской области, в которой строительство идет прежним темпом.

Наталья Васильевна считает, что скорее всего можно рассчитывать на точечные и индивидуальные скидки «тет-а-тет», но это не будет системным снижением цены на квадратный метр. Возникает ситуация, в которой застройщики притормаживают работу, а население берет паузу.

«Я скажу конечно гадость: девелоперы за последние три года заработали столько денег, что они могут подождать полгода-год с продажей, не опуская цену, пока население не адаптируется к иным вариантам покупки жилья».

Эксперт надеется, что нынешняя ситуация должна снизить огромный разрыв между первичным жильем и вторичкой. Это позволит продать вторичку и улучшить условия в новостройке без больших финансовых вложений.

С введением льготной ипотеки это становилось сделать с каждым годом все сложнее из-за растущей разницы в цене. Зубаревич предполагает, что в будущем это будет сделать легче.

Ранее мы рассказывали, какие новые правила ввели при продаже квартиры в ипотеке.

«Может продолжить расти до 23%» — эксперт о ключевой ставке ЦБ
Узнать подробнее
Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставке
Узнать подробнее
Почему не получается продать квартиру в 2024 году: причины и варианты решения проблемы
Узнать подробнее
Читайте также:
Распространенные ошибки при погашении ипотеки: как не переплатитьВместо ипотеки — лизинг: что может дать россиянам это нововведениеЭксперт раскрыл новые плюсы и минусы семейной ипотеки, которые вступили в силу после 1 июля 2024 года
#Эмилия Шпилева#Общество#2024 год#Недвижимость#Все материалы авторов#Ключевая ставка#Рынок недвижимости#Тренды 2024
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика