«Они заработали столько денег!» — Зубаревич о том, что будет с ипотекой в ближайшее время

Posted 20 сентября, 08:35
Published 20 сентября, 08:35
Modified 20 сентября, 08:37
Updated 20 сентября, 08:37
В середине 2024 года в России перестала действовать одна из самых популярных льготных ипотек, а также изменились условия по Семейной ипотеке, которые поставили населению ряд заградительных факторов для кредитования.
Экономист-географ и профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала каналу Private Talks, как отмена льготной программы влияет на весь жилищный сектор в целом и почему эксперт на стороне Центробанка.
Наталья Васильевна отмечает естественный ход событий, когда с закрытием льготной программы сжимаются объемы ввода недвижимости. Однако снижение этого темпа будет сказываться не только на жилищном секторе.
Прогнозируется падение спроса на сталь, строительные материалы и другие смежные отрасли, поэтому очевидно, что эффект замедления будет транслироваться в остальную экономику. Эксперт считает, что в 2024 году вряд ли можно увидеть такое изобилие спроса и предложения, как в 2023 году, поскольку рынок перестраивается.
Наталья Зубаревич считает, что введенная льготная ипотека была создана для поддержки девелоперов, при этом мощной. Однако в дальнейшем стало понятно, как стремительно повышаются цены на квадратный метр, поднимая инфляцию.
Единственным выходом из ситуации является регулирование ключевой ставки. Профессор объясняет, что если ЦБ не будет поднимать ставку, инфляция станет двухзначной, не 10%, а 20%. У Банка России нет других инструментов влиять на таргет (4%).
При этом, многие ошибочно полагают, кто ключевая ставка влияет на все цены в целом. На самом деле ЦБ не регулирует стоимость продуктов питания, ЖКХ, транспорт и прочие услуги.
«Подняв высокую ставку Банк России может тормозить кредитование, перетягивает деньги на депозит, чтобы люди перестали чрезмерно потреблять», — рассказывает Зубаревич.
Эксперт отметила предыдущие факторы, влияющие на стоимость жилья и сделал вывод, что цены в столице снижаться не будут. Девелоперы Москвы и Санкт-Петербурга заранее подготовились к уменьшению сдачи объектов, за исключением Ленинградской области, в которой строительство идет прежним темпом.
Наталья Васильевна считает, что скорее всего можно рассчитывать на точечные и индивидуальные скидки «тет-а-тет», но это не будет системным снижением цены на квадратный метр. Возникает ситуация, в которой застройщики притормаживают работу, а население берет паузу.
«Я скажу конечно гадость: девелоперы за последние три года заработали столько денег, что они могут подождать полгода-год с продажей, не опуская цену, пока население не адаптируется к иным вариантам покупки жилья».
Эксперт надеется, что нынешняя ситуация должна снизить огромный разрыв между первичным жильем и вторичкой. Это позволит продать вторичку и улучшить условия в новостройке без больших финансовых вложений.
С введением льготной ипотеки это становилось сделать с каждым годом все сложнее из-за растущей разницы в цене. Зубаревич предполагает, что в будущем это будет сделать легче.
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