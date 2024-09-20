«Они заработали столько денег!» — Зубаревич о том, что будет с ипотекой в ближайшее время

Прогнозируется падение спроса на сталь, строительные материалы и другие смежные отрасли, поэтому очевидно, что эффект замедления будет транслироваться в остальную экономику. Эксперт считает, что в 2024 году вряд ли можно увидеть такое изобилие спроса и предложения, как в 2023 году, поскольку рынок перестраивается.