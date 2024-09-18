«Может продолжить расти до 23%» — эксперт о ключевой ставке ЦБ

На данный момент Центробанк посчитал нужным ужесточить жесткую денежно-кредитную политику, подняв ставку до 19%. По словам специалиста, как только инфляция станет ниже — ключевую ставку уменьшат. Центробанк также составлял прогноз к 2025 году, ожидая ее сокращения до 14–16%. Хотя это тоже немало, но ниже заградительных 20%.