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Posted 18 сентября, 13:14

Published 18 сентября, 13:14

Modified 18 сентября, 13:16

Updated 18 сентября, 13:16

Мнение эксперта о ключевой ставке на 2024 год

«Может продолжить расти до 23%» — эксперт о ключевой ставке ЦБ

18 сентября 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
Мнение эксперта о ключевой ставке на 2024 год
Эксперт рассказал, действительно ли повышение ключевой ставки снижает цены, кто попадает под удар и стоит ли верить прогнозам Банка России. Подробности — в материале NEWIA.

13 сентября для многих стало действительно Черной пятницей, поскольку глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о повышении ключевой ставки с 18 до 19%. Как оказалось, рынку требуются еще более жесткие меры регулирования.

Почему поднимают ключевую ставку?

Повышение ключевой ставки — это наиболее очевидный инструмент для сдерживания инфляции, рассказывает Ася Левнева, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина». При подорожании кредитов активность потребителей снижается, это значит, что законам рынка сокращение спроса приводит к снижению цен.

На что влияет ключевая ставка

Однако, на практике все работает не так прямолинейно. Например, необходимые государственные расходы сложно сдержать повышением ключевой ставки. При этом дорогие кредиты для бизнеса сильно бьют по системообразующим отраслям, а вместе с тем и по государственному бюджету, считает эксперт.

Рост издержек обычно не выдерживают мелкие и средние предприниматели — они банкротятся, и происходит монополизация рынка, которая препятствует честной конкуренции.

«Для оздоровления рынка очень важны конкуренция и привлечение инвестиций. Поэтому повышение ключевой ставки — это временная антикризисная мера, которая будет применяться только до тех пор, пока преимуществ от нее больше, чем ущерба», — рассказывает Ася Левнева.

Прогнозы ключевой ставки на 2024 и 2025 годы

На данный момент Центробанк посчитал нужным ужесточить жесткую денежно-кредитную политику, подняв ставку до 19%. По словам специалиста, как только инфляция станет ниже — ключевую ставку уменьшат. Центробанк также составлял прогноз к 2025 году, ожидая ее сокращения до 14–16%. Хотя это тоже немало, но ниже заградительных 20%.

«До конца 2024 года ключевая ставка точно не снизится. Она может продолжить расти до 22–23%. Но делать прогнозы даже на полгода вперед в текущих условиях стремительно меняющегося рынка — это неблагодарное занятие», — считает эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие советы по приобретению недвижимости дает эксперт и почему стоит брать ипотеку при высокой ключевой ставке.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#2024 год#Недвижимость#Повышение ключевой ставки#Центробанк#Все материалы авторов#Ключевая ставка#Банк России#Рост ключевой ставки
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