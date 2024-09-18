«Может продолжить расти до 23%» — эксперт о ключевой ставке ЦБ

Posted 18 сентября, 13:14
Published 18 сентября, 13:14
Modified 18 сентября, 13:16
Updated 18 сентября, 13:16
13 сентября для многих стало действительно Черной пятницей, поскольку глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о повышении ключевой ставки с 18 до 19%. Как оказалось, рынку требуются еще более жесткие меры регулирования.
Повышение ключевой ставки — это наиболее очевидный инструмент для сдерживания инфляции, рассказывает Ася Левнева, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина». При подорожании кредитов активность потребителей снижается, это значит, что законам рынка сокращение спроса приводит к снижению цен.
Однако, на практике все работает не так прямолинейно. Например, необходимые государственные расходы сложно сдержать повышением ключевой ставки. При этом дорогие кредиты для бизнеса сильно бьют по системообразующим отраслям, а вместе с тем и по государственному бюджету, считает эксперт.
Рост издержек обычно не выдерживают мелкие и средние предприниматели — они банкротятся, и происходит монополизация рынка, которая препятствует честной конкуренции.
«Для оздоровления рынка очень важны конкуренция и привлечение инвестиций. Поэтому повышение ключевой ставки — это временная антикризисная мера, которая будет применяться только до тех пор, пока преимуществ от нее больше, чем ущерба», — рассказывает Ася Левнева.
На данный момент Центробанк посчитал нужным ужесточить жесткую денежно-кредитную политику, подняв ставку до 19%. По словам специалиста, как только инфляция станет ниже — ключевую ставку уменьшат. Центробанк также составлял прогноз к 2025 году, ожидая ее сокращения до 14–16%. Хотя это тоже немало, но ниже заградительных 20%.
«До конца 2024 года ключевая ставка точно не снизится. Она может продолжить расти до 22–23%. Но делать прогнозы даже на полгода вперед в текущих условиях стремительно меняющегося рынка — это неблагодарное занятие», — считает эксперт.
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