Вместо ипотеки — лизинг: что может дать россиянам это нововведение

Posted 9 сентября, 12:21
Published 9 сентября, 12:21
Modified 9 сентября, 14:29
Updated 9 сентября, 14:29
Прекращение действия льготной ипотеки внесло существенные коррективы в жилищные планы россиян, который отреагировал существенным охлаждением. С 1 июля 2024 года изменениям подверглись и другие программы, например «Семейная ипотека», которая теперь имеет плавающую ставку в зависимости от исходных данных заемщика.
На данный момент перспективной идеей является лизинг, рассказывает Юлия Максимович, руководитель комитета Российской Гильдии Риэлторов по ипотеке изданию Финансы.
Лизинг — это долговременная аренда недвижимости с правом последующего выкупа.
Максимович рассказала, как обычно заключается такой договор. Для жилищной аренды по договору лизинга понадобиться внести первоначальный взнос за квартиру, от 10 до 40%, в зависимости от условий продавца. После выплаты всей суммы заключается договор купли-продажи и арендатор становится владельцем недвижимости. В случае, если арендатор передумал выкупать квартиру, лизингодатель обязан вернуть ему всю сумму за вычетом аренды.
Эксперт считает, что это отличный «пробный» вариант, когда можно пожить в определенном месте, провести тест-драйв локации, транспортной доступности и даже качества жилья. Также неоспоримым плюсом является фиксация стоимости жилья. К тому же, договор лизинга оформляется проще, чем ипотека, так как понадобиться минимальный пакет документов.
Однако, у этой программы есть ряд нюансов, делится руководитель комитета РГР. Во-первых, в лизинге недвижимость будет оформлена на юридическое лицо, а при договоре ипотеки — на заемщика. Это имеет большое значение в случае банкротства физического лица. Так, при такой процедуре лизингодатель просто расторгает договор и выселяет человека, а по договору ипотеки заемщик может сам продать жилье и решить финансовые трудности.
И к тому же, сроки договора лизинга короче в 2,5 раза, а значит будут большие платежи, которые вряд ли может потянуть человек, имеющий иные обязательства. Также лизинг не будет распространяться на частные домовладения, считает эксперт, поскольку это «штучный товар».
«На мой взгляд, лизинг будет только для определенных категорий граждан, — добавляет Ю. Максимович. — Государству не интересно будет распространять массово такую программу, мы придем к аналогичной ситуации с господдержкой».
Ранее мы рассказывали, какие программы ипотечного кредитования наиболее выгодны осенью 2024 года. Эксперты дали совет, который поможет определиться с условиями покупки жилья после ряда изменений «Семейной ипотеки».
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