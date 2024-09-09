Вместо ипотеки — лизинг: что может дать россиянам это нововведение

Однако, у этой программы есть ряд нюансов, делится руководитель комитета РГР. Во-первых, в лизинге недвижимость будет оформлена на юридическое лицо, а при договоре ипотеки — на заемщика. Это имеет большое значение в случае банкротства физического лица. Так, при такой процедуре лизингодатель просто расторгает договор и выселяет человека, а по договору ипотеки заемщик может сам продать жилье и решить финансовые трудности.