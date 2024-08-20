Падение спроса, массовые отказы банков — как выглядит в августе ипотечный рынок жилья

На данный момент видны три заметных сдвига — сделки стали осуществляться больше наличными деньгами, нежели через банковский займ. К тому же, рынок стал смещаться в сторону вторичного жилья. И немаловажно то, что загородная недвижимость сейчас испытывает проблемы в связи с введением эскроу-счетов, поэтому ситуация в целом не простая, отмечает Шурыгин.