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Posted 20 августа, 15:15

Published 20 августа, 15:15

Modified 10 сентября, 06:04

Updated 10 сентября, 06:04

как выглядит сейчас ипотечный рынок жилья

Падение спроса, массовые отказы банков — как выглядит в августе ипотечный рынок жилья

20 августа 2024, 15:15
Фото: 1MI
как выглядит сейчас ипотечный рынок жилья

В РГР рассказали о новых реалиях после отмены «старой» семейной ипотеки

Есть ли шанс взять ипотеку и на что могут рассчитывать потенциальные заемщики после 1 июля 2024 года, рассказали в РГР.

На площадке «Деловой России» Российская Гильдия Риелторов (РГР) провела круглый стол на тему «Ипотека: новые реалии после отмены льготных программ».

РГР обсудила за круглым столом проблемы, которые возникли после 1 июля 2024 года, связанные с отменой и изменением условий ипотечных программ. Речь зашла о том, как изменились цены, спрос на жилье и общие показатели ипотечного рынка.

Прогнозы ипотечного рынка на 2024 годПрогнозы ипотечного рынка на 2024 год
Прогнозы ипотечного рынка на 2024 год. Фото: 1MI

Падение рынка недвижимости во второй половине 2024 года

Как отметила Юлия Максимович, руководитель комитета РГР по ипотеке, высокая ключевая ставка и завышение условий по кредитованию создали резкое падение сделок с недвижимостью. Это обусловлено массовыми отказами банков в выдаче ипотечного займа и снижением спроса на жилье. По некоторым данным, ипотечный рынок рухнул на 55%.

Ирина Качурина начальник управления партнерских ипотечных продаж, вице-президент банка ВТБ, рассказала о новых территориях освоения рынка ипотечного кредитования — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым и другие регионы.

Однако, банк прогнозирует сумму выдачи всего лишь в 4,6 трлн рублей, что на 42% ниже, чем в 2023 году. При этом ожидается, что самой востребованной программой будет «семейная» ипотека и программа кредитования вторичного жилья.

Самой востребованной программой по-прежнему ожидается «семейная ипотека»Самой востребованной программой по-прежнему ожидается «семейная ипотека»
Самой востребованной программой по-прежнему ожидается «семейная ипотека». Фото: Изображение Midjourney

Повышение цен на недвижимость в 2024 году

По мнению сертифицированного РГР аналитика-консультанта рынка недвижимости Константина Ламина, Москва и Московская область взяла паузу и сократила количество ипотечных сделок. При этом, цены на вторичное жилье во второй половине 2024 года практически не изменились.

А вот на первичном рынке квартиры поднялись в цене в среднем на 5%, поддерживая продажи за счет льготных программ. После введения новых условий по ипотеке наблюдается резкий упадок сделок с недвижимостью, поэтому данная ситуация наврятли это приведет к повышению цен, считает эксперт.

Повышение цен на недвижимость в 2024 годуПовышение цен на недвижимость в 2024 году
Повышение цен на недвижимость в 2024 году. Фото: Изображение Midjourney

Что выбирают сейчас — вторичку или первичку?

Артемий Шурыгин, президент РГР, считает, что рынок жилья находится в серьезном напряжении. Не секрет, что риэлторские компании в большинстве своем работают с ипотечными программами, которые составляют до 60-90% от всех сделок по недвижимости и огромную долю здесь занимают именно льготные программы кредитования.

На данный момент видны три заметных сдвига — сделки стали осуществляться больше наличными деньгами, нежели через банковский займ. К тому же, рынок стал смещаться в сторону вторичного жилья. И немаловажно то, что загородная недвижимость сейчас испытывает проблемы в связи с введением эскроу-счетов, поэтому ситуация в целом не простая, отмечает Шурыгин.

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#Эмилия Шпилева#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Прогноз#Ипотечные программы#Льготная ипотека
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