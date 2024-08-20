Падение спроса, массовые отказы банков — как выглядит в августе ипотечный рынок жилья

Posted 20 августа, 15:15
Published 20 августа, 15:15
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
На площадке «Деловой России» Российская Гильдия Риелторов (РГР) провела круглый стол на тему «Ипотека: новые реалии после отмены льготных программ».
РГР обсудила за круглым столом проблемы, которые возникли после 1 июля 2024 года, связанные с отменой и изменением условий ипотечных программ. Речь зашла о том, как изменились цены, спрос на жилье и общие показатели ипотечного рынка.
Как отметила Юлия Максимович, руководитель комитета РГР по ипотеке, высокая ключевая ставка и завышение условий по кредитованию создали резкое падение сделок с недвижимостью. Это обусловлено массовыми отказами банков в выдаче ипотечного займа и снижением спроса на жилье. По некоторым данным, ипотечный рынок рухнул на 55%.
Ирина Качурина начальник управления партнерских ипотечных продаж, вице-президент банка ВТБ, рассказала о новых территориях освоения рынка ипотечного кредитования — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым и другие регионы.
Однако, банк прогнозирует сумму выдачи всего лишь в 4,6 трлн рублей, что на 42% ниже, чем в 2023 году. При этом ожидается, что самой востребованной программой будет «семейная» ипотека и программа кредитования вторичного жилья.
По мнению сертифицированного РГР аналитика-консультанта рынка недвижимости Константина Ламина, Москва и Московская область взяла паузу и сократила количество ипотечных сделок. При этом, цены на вторичное жилье во второй половине 2024 года практически не изменились.
А вот на первичном рынке квартиры поднялись в цене в среднем на 5%, поддерживая продажи за счет льготных программ. После введения новых условий по ипотеке наблюдается резкий упадок сделок с недвижимостью, поэтому данная ситуация наврятли это приведет к повышению цен, считает эксперт.
Артемий Шурыгин, президент РГР, считает, что рынок жилья находится в серьезном напряжении. Не секрет, что риэлторские компании в большинстве своем работают с ипотечными программами, которые составляют до 60-90% от всех сделок по недвижимости и огромную долю здесь занимают именно льготные программы кредитования.
На данный момент видны три заметных сдвига — сделки стали осуществляться больше наличными деньгами, нежели через банковский займ. К тому же, рынок стал смещаться в сторону вторичного жилья. И немаловажно то, что загородная недвижимость сейчас испытывает проблемы в связи с введением эскроу-счетов, поэтому ситуация в целом не простая, отмечает Шурыгин.
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