Отпуск-2024 в поселке Дивноморское — тихий семейный рай и чистые пляжи Черного моря

Posted 16 июля, 10:12
Published 16 июля, 10:12
Modified 10 сентября, 03:57
Updated 10 сентября, 03:57
Туристическая загруженность самых популярных направлений, а также негативные отзывы о проведённом отпуске в Сочи, Адлере и Крыму напугали многих россиян. Те, кто уже посетил центральные города черноморского побережья в 2024 году жаловались на повальные кишечные расстройства, высокие цены, низкий сервис и недоброжелательность местных жителей.
Однако все типичные проблемы массового отдыха как будто не касаются поселка Дивноморское, в котором царит спокойная, семейная атмосфера.
Одним из красивейших курортных населенных пунктов Краснодарского края является поселок Дивноморское, который до 1964 года носил название «Фальшивый Геленджик».
Его расположение включает в себя все главные природные достопримечательности, характерные для морского побережья. На территории поселка растут пицундские сосны, можжевельники, открываются красивые виды на горы и море, а воздух наполнен целебными эфирными маслами и фитонцидами, которые благотворно влияют на здоровье.
«Сам поселок не сильно интересный, к сожалению, по инфраструктуре проигрывает всем местам, где я ранее отдыхала, но в то же время все есть (по минимуму)», — делится Светлана, которая побывала в Дивноморске в июне 2024 года.
Бывалые туристы отмечают, что отпуск в Дивноморское может понравиться не каждому, поскольку побережье и вход в море каменистые. Для пляжного отдыха понадобятся шлепки или другая удобная обувь, в которой будет комфортно ходить по камням.
Однако, температура воды и ее прозрачность идеальны для того, чтобы практические не вылазить из моря. Отдыхающие отмечают его чистоту даже после шторма. Однако, в июне многих ждал неприятный сюрприз.
«Море. Море было чистое. Чистое и… холодное. Отдыхали мы с 18 по 27 июня, числа 20-го вода была более-менее комфортная, 23 градуса. А вот 26 стала настолько холодной, что ноги сводило… Желающих искупаться было мало. На этот случай у нас был бассейн, который нас и спасал», — рассказывает россиянка.
Стоимость жилья в отелях и у «частников» варьируется от 2 до 9 тысяч рублей за сутки. Еще дешевле можно найти комнату в частном секторе — от 700 рублей за стуки. Но такие предложения чаще можно услышать от местных, чем найти их на сайте бронирования.
Для долговременного пребывания в Дивноморское от 1 месяца туристам предлагают квартиры-студии и просторные трехкомнатные апартаменты от 25-150 тысяч рублей.
«За месяц до отдыха уже сложно найти хорошее жилье по адекватной цене, а у меня есть свои запросы (бассейн, балкон, анимация для детей), так что не повторяйте мою ошибку, бронируйте заранее, лучше зимой», — делится опытом Светлана.
Отдыхающие в большинстве случаев стараются найти хорошую столовую с недорогими ценами, средний чек в которых составляет 400-500 рублей за комплексный обед из трех блюд. В среднем поход в кафе для семьи из 4-ех человек обойдется в 2024 году в 1800-2000 рублей.
Для тех, кто желает более экономно проводить отпуск, имеются магазины «Магнит» и «Красное&Белое», в которых можно купить продукты и приготовить еду самостоятельно. Цены в сетевиках не отличаются от стоимости продуктов в других российских городах.
А вот местный фаст-фуд, закуски и десерты по стоимости гораздо ниже, чем в Сочи, отмечают туристы. Варёная кукуруза стоит 120 рублей, мороженое из 5 шариков — 150 рублей, 1 килограмм черешни — 350 рублей, свиной шашлык за 100 грамм — 160 рублей.
Если эти ценники кажутся приемлемыми и скорее всего туристы нашли их путем разведки у местных, некоторые отдыхающие оказались не в восторге:
«Цены бешенные-сырники 350 ₽. Салат капустный! 290! дальше выше. Есть столовая там салат 80р за порцию! А порция маленькая. Вся еда там унылого вида», — рассказывает lett_o о питании в 2024 году.
Из местных развлечений россияне выделяют главную достопримечательность поселка — красивую набережную с белыми ротондами и балюстрадами, почти полный аналог прогулочной зоны в Геленджике.
Рядом с ней располагаются различные фигурные скульптуры, которые являются местом притяжения для детей и всех желающий запечатлеть себя на фото в интересной локации.
Для семей с детьми здесь предусмотрены развлечения — аквапарк «Посейдон», в котором можно отдохнуть 4 часа за 350 рублей, при этом вход малышам до 3 лет бесплатный. Также есть дельфинарий «Аква-мир» от 1000 рублей за сеанс и бесплатным входом для детей до 5 лет. Здесь можно поплавать с дельфином 3 минуты за 5000 рублей или сделать фото с ним за 1000 рублей. Парк аттракционов в Дивноморское — самое популярное место для отдыхающий, стоимость развлечений начинается от 150 рублей.
Помимо спокойного, семейного досуга туристы также могут воспользоваться различными предложениями для осмотра местных достопримечательностей.
«Окрестности села очень живописны. Здесь можно прогуляться по горным тропам или посетить местные достопримечательности, такие как долина реки Жане или скала Парус», — рассказывает tklimesina.
Например, джиппинг на крепость Грозовые ворота будет стоить от 1800 рублей, Пшадские водопады — бесплатно своим ходом или от 2300 рублей, квадропрогулки по горам (от 3500 рублей), морская прогулка на яхте (от 1500 рублей).
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