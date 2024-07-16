Отпуск-2024 в поселке Дивноморское — тихий семейный рай и чистые пляжи Черного моря

Для семей с детьми здесь предусмотрены развлечения — аквапарк «Посейдон», в котором можно отдохнуть 4 часа за 350 рублей, при этом вход малышам до 3 лет бесплатный. Также есть дельфинарий «Аква-мир» от 1000 рублей за сеанс и бесплатным входом для детей до 5 лет. Здесь можно поплавать с дельфином 3 минуты за 5000 рублей или сделать фото с ним за 1000 рублей. Парк аттракционов в Дивноморское — самое популярное место для отдыхающий, стоимость развлечений начинается от 150 рублей.