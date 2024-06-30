Как можно сэкономить на аренде жилья

Posted 30 июня, 13:52
Published 30 июня, 13:52
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
В настоящее время стоимость квартир на рынке арендной недвижимости растет по многим причинам. Сюда можно отнести повышение ипотечных ставок, рост коммунальных платежей, подорожание стройматериалов и многие другие факторы.
По данным сервиса Домклик, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры 35 кв. м. составляет 23,9 тысяч рублей. Самыми дешевыми квартирами были признана недвижимость в Волгоградской, Самарской области и Башкортостане — 17,1 тысячи рублей. Самый бюджетный вариант предлагают в Воронежской области — 15,9 тысячи рублей.
Самым дорогим городом с арендной платой как обычно оказалась Москва — 69,7 кв. м. Далее по уменьшению средней стоимости располагаются Санкт-Петербург (34,2 тыс.), МО (28,2 тыс.), Новосибирская (26,5 тыс.) и Свердловская (24,3 тыс.) области.
При этом, не смотря на сезонное затишье первых двух зимних месяцев года, спрос на предложения по аренде увеличился на 15% — сообщает заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.
Возможно, что такое явление связано с некоторым спадом ипотечного рынка из-за новой политики Центробанка. Регулятор принял решение ограничить выдачу ипотечных займов людям, которые имеют долговую нагрузку более 80%. Многим семьям пришлось отказаться от своих планов на новое жилье и продолжать снимать квартиры.
Оксана Полякова считает, что эта ситуация появилась из-за увеличения более доступных вариантов жилья. Большая часть квартиросъемщиков ищет однокомнатные и двухкомнатные эконом-варианты, которые даже с учетом своей бюджетности выросли за полгода в среднем с 25 до 32 тыс. рублей
Но начало года ознаменовало появление нового тренда, который придумали квартиросъемщики в Москве. Так как рост цен пикировал вверх, люди стали объединяться и снимать квартиру в складчину. Таких запросов стало на 30% больше, чем в прошлом году.
Аренда эконом-жилья в складчину стала новым трендом на рынке недвижимости в России
Но на стоимость жилья влияет много факторов. Арендаторы всегда обращают внимание на ремонт и удаленность квартиры от метро. По сути, именно эти качества и являются наценкой на жилье. Однако, если финансы не позволяют снять квартиру в районе с улучшенной инфраструктурой, можно всегда сэкономить и найти квартиру по приемлемой цене, но в отдаленном районе.
«Если хочешь сэкономить, можно выбрать квартиру с низким качеством. Если в ней нет ремонта или есть неисправности, то стоимость аренды может уменьшиться на 10-40%, в зависимости от тяжести и масштаба повреждений», — пояснили Оксана Полякова.
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