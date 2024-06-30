Как можно сэкономить на аренде жилья

Но на стоимость жилья влияет много факторов. Арендаторы всегда обращают внимание на ремонт и удаленность квартиры от метро. По сути, именно эти качества и являются наценкой на жилье. Однако, если финансы не позволяют снять квартиру в районе с улучшенной инфраструктурой, можно всегда сэкономить и найти квартиру по приемлемой цене, но в отдаленном районе.